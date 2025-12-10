LPBank bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh (sinh năm 1983) là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Học viện Ngân hàng, sở hữu bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý chủ chốt.

Trong 18 năm tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí từ Chuyên viên Tín dụng, Trưởng phòng Tín dụng, Giám đốc Chi nhánh đến Giám đốc Khu vực, khẳng định năng lực điều hành thực tiễn và tư duy quản trị sắc bén.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh gia nhập LPBank từ năm 2023, đến nay bà trải qua các vị trí như Giám đốc Chi nhánh Đông Đô, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chánh Văn phòng HĐQT, Thành viên Ban Điều hành. Đồng thời bà cũng từng đảm nhiệm vai trò là Thành viên HĐQT của Công ty Chứng khoán LPBank, Công ty Quản lý Quỹ LPB. Trong quá trình làm việc tại LPBank, bà đã tham gia tích cực vào công tác tham mưu cho HĐQT, hỗ trợ điều phối các chương trình trọng điểm của Ngân hàng. Bà Kiều Anh được ghi nhận bởi khả năng triển khai quyết liệt, bám sát mục tiêu và tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả, cải tiến bộ máy và tăng cường hiệu quả hoạt động toàn hệ thống.

Ngày 10/12/2025, LPBank chính thức bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Văn phòng Quản trị. Trên cương vị mới, bà sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban lãnh đạo trong việc hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy các chương trình phát triển trọng tâm của Ngân hàng.

Ông Vũ Quốc Khánh – Tổng Giám đốc LPBank đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết liệt và hiệu quả của Tân PTGĐ

Tại buổi lễ công bố quyết định, ông Vũ Quốc Khánh - Tổng Giám đốc LPBank đánh giá cao những đóng góp của bà Kiều Anh trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng về vai trò mới. Ông nhấn mạnh:"Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh là sự ghi nhận xứng đáng cho năng lực quản trị và sự am hiểu sâu sắc về hệ thống của bà. Với kinh nghiệm dày dạn cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết liệt và hiệu quả, tôi tin tưởng trên cương vị mới, bà Kiều Anh sẽ góp phần hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao hiệu suất vận hành toàn hệ thống, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của LPBank".

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Kiều Anh bày tỏ lòng trân trọng đối với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo LPBank, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm trên cương vị mới. Bà chia sẻ: "Tôi vô cùng trân trọng và biết ơn Chủ tịch HĐQT, HĐQT và Ban điều hành đã tin tưởng giao phó trọng trách này. Đây là một trọng trách lớn lao nhưng cũng đầy vinh dự, tôi cam kết sẽ dốc toàn bộ kinh nghiệm và tâm huyết của mình để cùng Ban Điều hành hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, đưa LPBank phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai."

Chân dung bà Nguyễn Thị Kiều Anh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách VPQT LPBank

Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh không chỉ khẳng định chiến lược trọng dụng nhân tài nội lực của LPBank mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng: Ngân hàng đang quyết liệt hoàn thiện bộ máy quản trị hiện đại, tinh gọn và hiệu quả cao để sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn tăng tốc mới. Với việc bổ sung một lãnh đạo giàu kinh nghiệm thực tiễn và tư duy đổi mới, LPBank đang củng cố thêm nền tảng vững chắc để tiếp tục hành trình trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam./.



