Cổng bình chọn sắp đóng, kim chủ có cuộc đổi ngôi ngoạn mục: “Anh trai” nào được fan đẩy hết tốc lực, bứt phá thành công lên Top 1?

09-12-2025 - 11:15 AM | Lifestyle

Đường đua “Ngân hàng Kim chủ của năm” tại Fchoice đã có sự thay đổi không ai ngờ đến so với những ngày đầu mới mở vote.

Sau gần hai tuần mở cổng bình chọn, hạng mục “Ngân hàng Kim chủ của năm” thuộc FChoice 2025 đang chứng kiến cuộc rượt đuổi kịch tính hơn bao giờ hết. Nếu những ngày đầu, cuộc đua nghiêng hẳn về các fan của G-DRAGON và “Em xinh”, thì đến thời điểm hiện tại, hai chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Anh trai say hi” bất ngờ cùng nhau bứt tốc, tạo nên màn đổi ngôi ngoạn mục.

Theo ghi nhận mới nhất, lượng bình chọn dành cho Techcombank (chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai) và VIB (chương trình Anh trai say hi) đang tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều ngày liên tiếp. Đến ngày 9/12, hai “kim chủ” này tạm thời nắm giữ hai vị trí dẫn đầu, vượt qua các đối thủ từng thống trị bảng xếp hạng vào tuần đầu tiên.

Cổng bình chọn sắp đóng, kim chủ có cuộc đổi ngôi ngoạn mục: “Anh trai” nào được fan đẩy hết tốc lực, bứt phá thành công lên Top 1?- Ảnh 1.

Kết quả vote tính đến ngày 9/12

Sự vươn lên của hai chương trình Anh trai cho thấy cộng đồng người hâm mộ, vốn được xem là một trong những fandom năng động bậc nhất đã đồng loạt “kích hoạt chế độ tổng lực”, liên tục kêu gọi vote và cập nhật thứ hạng theo từng giờ. Nhờ đó, số lượt bình chọn của hai “kim chủ” này tăng tốc rõ rệt trong giai đoạn nước rút.

Đặc biệt, các “Gai con” - cộng đồng fan của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã tích cực hô hào trên các nền tảng mạng xã hội, đưa “ngân hàng kim chủ” của chương trình mình yêu thích lên vị trí Top 1 của hạng mục này.

Cổng bình chọn sắp đóng, kim chủ có cuộc đổi ngôi ngoạn mục: “Anh trai” nào được fan đẩy hết tốc lực, bứt phá thành công lên Top 1?- Ảnh 2.

Cổng bình chọn sắp đóng, kim chủ có cuộc đổi ngôi ngoạn mục: “Anh trai” nào được fan đẩy hết tốc lực, bứt phá thành công lên Top 1?- Ảnh 3.

Các “Gai con” chạy hết tốc lực đưa Techcombank bứt phá

Diễn biến hiện tại trái ngược hoàn toàn so với những ngày đầu tiên, khi ban đầu, VPBank cùng chuỗi concert G-DRAGON dẫn đầu áp đảo. Tiếp đó, TPBank với Em xinh say hi có thời điểm bứt phá nhanh và vươn lên vị trí số 1, các “kim chủ” Anh trai chỉ giữ vị trí giữa bảng.

Tuy nhiên, sau gần 2 tuần, thứ hạng đã thay đổi mạnh mẽ. Sức bật của cộng đồng người xem hai show Anh trai, cùng mức độ lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, đã kéo lượng vote tăng nhanh từng ngày, điều mà không đội ngũ nào có thể xem nhẹ ở giai đoạn bình chọn quyết định.

Cổng bình chọn hạng mục “Ngân hàng kim chủ của năm” tại FChoice vẫn còn mở đến 23h59 ngày 13/12/2025 , đồng nghĩa với việc các biến động vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Kinh nghiệm từ những mùa giải trước cho thấy, chỉ cần vài giờ “tổng lực” từ fandom, thứ hạng hoàn toàn có thể đảo ngược.

Hiện tại, các cộng đồng người hâm mộ vẫn liên tục cập nhật từng biến động, kêu gọi tăng tốc ở những ngày cuối. Với việc hai show Anh trai đang dẫn đầu, nhưng các đối thủ khác cũng không hề tỏ ra buông xuôi, cuộc đua “Ngân hàng Kim chủ của năm” được dự báo sẽ còn những bất ngờ lớn trong những ngày cuối cùng.

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, ra đời từ năm 2021. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Năm 2025, FChoice đã chính thức quay trở lại với thông điệp "Việt Nam vươn mình" với 4 nhóm hạng mục lớn.

Ngay từ bây giờ, hãy theo dõi / bình chọn cho những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới TẠI ĐÂY.

Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ qua Email về địa chỉ của Ban tổ chức FChoice: info@cafef.vn

Cổng bình chọn sắp đóng, kim chủ có cuộc đổi ngôi ngoạn mục: “Anh trai” nào được fan đẩy hết tốc lực, bứt phá thành công lên Top 1?- Ảnh 4.

Nguyên An

Nhịp sống thị trường

