Chỉ ít giờ sau khi mở vote, 1 ngân hàng bất ngờ dẫn đầu cả 2 hạng mục Ngân hàng Kim Chủ của năm và Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích

‏Cuộc đua tương tác nóng lên theo từng giờ‏

‏FChoice 2025 chính thức trở lại với nhiều đổi mới đáng chú ý, đặc biệt là việc mở thêm Hạng mục do độc giả bình chọn. Ngay khi cổng bình chọn mở vào sáng 28/11, cuộc đua lập tức nóng lên. ‏

‏Hai hạng mục bình chọn năm nay đều mang ý nghĩa đặc biệt. “Ngân hàng Kim Chủ của năm” tôn vinh các ngân hàng tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực tài trợ giải trí, đưa các thương hiệu ngân hàng hòa vào các đại nhạc hội, show thực tế hay concert đình đám. ‏

‏Còn “Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm” là thước đo niềm tin của thị trường, phản ánh sự hấp dẫn của cổ phiếu dựa trên tăng trưởng giá, thanh khoản và chiến lược dài hạn.

Thời gian bình chọn sẽ diễn ra từ 00h00 ngày 28/11/2025 đến 23h59 ngày 13/12/2025. Độc giả xác minh tài khoản và đăng nhập bằng Facebook/Google. Với mỗi đề cử độc giả được BÌNH CHỌN TỐI ĐA 24 LẦN/NGÀY (Mỗi lần cách nhau 1 tiếng). Một tài khoản có thể bình chọn cho nhiều đề cử khác nhau tại các hạng mục khác nhau. ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ & CÔNG BỐ KẾT QUẢ (1/12 - 15/12/2025): Hội đồng thẩm định đánh giá hồ sơ, chấm điểm đến hết ngày 14/12/2025. Các kết quả cuối cùng, bao gồm 2 hạng mục do độc giả bình chọn sẽ được công bố vào ngày 15/12/2025. Với hạng mục "Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm": Kết quả được lựa chọn trên cơ sở kết quả bình chọn và đánh giá của Hội đồng thẩm định với trọng số 50/50. Với hạng mục "Ngân hàng Kim chủ của năm", kết quả đến từ toàn bộ bình chọn của độc giả.

‏Với cơ chế bình chọn tới 24 lần/ngày và xác minh tài khoản chặt chẽ, hệ thống ghi nhận lượng tương tác tăng mạnh ngay từ đầu giờ. Trong bối cảnh các “ông lớn” như Techcombank, VIB, MB, TPBank, SeABank hay VietinBank đều có những chiến dịch truyền thông rầm rộ, không ai nghĩ rằng vị trí dẫn đầu ở cả hai bảng sẽ nhanh chóng bị một cái tên “chiếm sóng” chỉ trong thời gian ngắn, cho đến khi VPBank bất ngờ bứt tốc.‏

‏VPBank gây bất ngờ lớn ở hạng mục “Ngân hàng Kim Chủ của năm”‏

‏Trong bối cảnh ngân hàng ngày càng đẩy mạnh cách tiếp cận dựa trên trải nghiệm cảm xúc và văn hóa, hạng mục “Ngân hàng Kim Chủ của năm” trở thành điểm nhấn quan trọng. Cuộc đua năm nay được dự đoán sẽ rất quyết liệt với sự tham gia của hàng loạt “ông lớn” như Techcombank – gắn liền với “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”; VIB – nổi bật với “Anh Trai Say Hi”; MB – tạo dấu ấn với “Sao Nhập Ngũ”; TPBank – gây chú ý với “Em Xinh Say Hi”; hay SeABank – nhà tài trợ độc quyền concert "See The Light" của Mỹ Tâm.‏

‏Trong đó, VPBank lại nổi bật theo cách riêng. Bước vào mùa bình chọn năm nay, ngân hàng này được cộng đồng nhắc đến với hai "cú nổ" truyền thông gây chú ý mạnh mẽ: Đại nhạc hội K Spark Star và đặc biệt là hai đêm concert của G-Dragon tại Hà Nội. Cả hai sự kiện này đều tạo thành cơn sốt vé thực sự trong năm.

‏Dư âm sự kiện vẫn “nóng” đến tận thời điểm này được cho là lý do khiến VPBank nhanh chóng dẫn đầu bảng bình chọn chỉ trong vài giờ mở phiếu. Dù mới ở giai đoạn đầu, sự bứt phá này đang dần củng cố nhận định rằng “Ngân hàng Kim Chủ của năm” sẽ là một cuộc đua không đơn thuần về hình ảnh, mà còn phản ánh mức độ kết nối văn hóa - giải trí của từng ngân hàng.‏

‏TCB và SHB bất ngờ bị “vượt mặt” tại hạng mục “Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm”‏

‏Không chỉ gây chú ý ở lĩnh vực giải trí, VPBank tiếp tục dẫn đầu luôn trong hạng mục còn lại: Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm.‏

‏Điều này càng gây bất ngờ hơn khi cuộc đua ở hạng mục này vốn rất căng thẳng với sự góp mặt của nhiều mã cổ phiếu nổi bật như TCB, MBB, SHB hay STB – những cổ phiếu đã liên tục xác lập đỉnh mới trong năm vừa qua.‏

‏Trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng được đánh giá là nhóm dẫn dắt thị trường chứng khoán năm 2025, việc VPB bứt tốc mạnh ngay từ những giờ đầu bình chọn cho thấy sức hút đặc biệt mà mã cổ phiếu này đang có. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua sức nóng của mùa Đại hội cổ đông 2025 khi VPBank thu hút lượng lớn nhà đầu tư tham dự.

‏‏Với cơ chế chấm điểm có trọng số 50% từ bình chọn và 50% từ Hội đồng thẩm định, việc dẫn đầu sớm giúp VPB chiếm lợi thế đáng kể trong chặng đường kéo dài đến ngày 13/12.