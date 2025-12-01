“Kim chủ” của những cú viral: Khi ngân hàng cũng “thắp lửa” sân khấu, ai đang làm chủ cuộc chơi giải trí triệu đô?

Trong kỷ nguyên 4.0, “kinh tế giải trí” (entertainment economy) đang trở thành mảnh đất màu mỡ để ngân hàng kiến tạo giá trị thương hiệu qua cảm xúc, trải nghiệm và sự kết nối cộng đồng.

Từ những sân vận động rực lửa, các MV hàng triệu view đến loạt show giải trí phủ sóng mạng xã hội, dấu ấn của khối ngân hàng ngày càng rõ nét. Họ không chỉ tài trợ theo cách truyền thống, mà đang “thắp lửa” cho sân khấu, tạo ra những khoảnh khắc khiến khán giả tự nhiên ghi nhớ và gọi tên thương hiệu.

Nếu như một thập kỷ trước, thương hiệu trong gameshow hay concert chỉ hiện diện qua logo, thì nay, chúng đã trở thành một phần tự nhiên trong mạch cảm xúc của khán giả. Thay vì “đặt sản phẩm”, các nhà sản xuất cùng nhãn hàng chuyển sang “đặt cảm xúc” – biến thương hiệu thành chất liệu của câu chuyện: từ gói mì sau thử thách, ly cà phê giữa hậu trường, đến ứng dụng ngân hàng xuất hiện trong hành trình âm nhạc.

Người xem tinh tế hơn và ít chấp nhận quảng cáo khô cứng, nhưng họ luôn sẵn sàng “ủng hộ” những thương hiệu biết tạo cảm giác gần gũi và đồng điệu.

Sự thay đổi này cũng đang mở ra “kỷ nguyên vàng” cho ngân hàng, nhóm ngành vốn được xem là khô khan nhất nhì của nền kinh tế. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, các tổ chức tài chính đang nỗ lực làm mới hình ảnh, đưa mình ra khỏi quỹ đạo “lãi suất – hợp đồng – giao dịch” để chạm vào đời sống thường nhật. Và giải trí, với sức lan tỏa mạnh mẽ, đã trở thành “cánh cửa” mới.

Những năm gần đây, thị trường Việt Nam chứng kiến làn sóng ngân hàng đồng hành cùng các concert, gameshow và chương trình truyền hình thực tế. Theo Báo cáo Tổng hợp và Phân tích chiến dịch truyền thông ngành Ngân hàng của YouNet Media (7/2024 – 6/2025), các chiến dịch truyền thông nổi bật nhất không còn đến từ quảng bá sản phẩm, mà từ việc ngân hàng bước vào “đời sống văn hóa”.

Minh chứng điển hình nhất chính là cơn “địa chấn” khi VPBank thành công đưa G-Dragon đến Việt Nam lần đầu tiên tại VPBank K-Star Spark 2025. Chỉ riêng sự kiện này đã tạo hơn 767.000 thảo luận và 29 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này càng cho thấy sức mạnh lan tỏa của chiến lược “culture branding”, khi ngân hàng định vị mình như một phần của dòng chảy văn hóa đại chúng.

1. Techcombank – Hàng chục nghìn người khắp SVĐ hát “Sinh lời tự động” cho kim chủ

Những người từng có mặt tại sân khấu rực lửa của loạt concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" chắc vẫn nhớ về một khoảnh khắc hiếm có trong lịch sử quảng cáo đã diễn ra: Hàng chục nghìn khán giả tại sân vận động đã đồng lòng hát và nhảy theo điệu nhạc "Sinh lời tự động" của ngân hàng Techcombank.

Đây không phải là một đoạn điệp khúc pop-hit, mà là sự hưởng ứng tự nhiên, đầy phấn khích từ người hâm mộ dành cho “kim chủ papa” của mình.

Trên thực tế, cứ mỗi lần Techcombank xuất hiện trên fanpage Anh trai vượt ngàn chông gai, họ lại được tận hưởng một hiện tượng hiếm có: Không cần nỗ lực tìm kiếm tương tác, hội "Gai con" (tên fanclub của chương trình) đã tự nguyện kết nối một cách hài hước và thân mật.

"Tôi yêu Techcombank, tôi xài Techcombank từ năm 3 tuổi. Tôi nguyện bật chế độ sinh lời tự động tới cuối đời. Techcombank hãy cho tôi timeline Concert Day 7 và Day 8"

"Em bật sinh lời, mong Techcombank cho em đoàn tụ sinh tình với các gai mẹ sớm đi ạ"

"Kim chủ thấy tôi share không kim chủ ơi? Sinh lời rồi bao giờ có timeline Concert Day 7-8-9-10 đây?"

Giữa không khí cuồng nhiệt của âm nhạc và ánh sáng, một sản phẩm tài chính bỗng nhiên được đón nhận như một trải nghiệm giải trí đỉnh cao. Nó biến một tính năng ngân hàng trở thành một ngôn ngữ chung, một biểu tượng "bắt trend" mà giới trẻ và cộng đồng yêu nhạc nhiệt tình hưởng ứng.

Thành công của chiến dịch "Sinh lời tự động" không đơn thuần nằm ở việc chi tiền quảng cáo. Techcombank, với vai trò là nhà đồng hành chính, đã khéo léo biến sản phẩm của mình thành chiếc "chìa khóa" mở cánh cửa đến với trải nghiệm độc đáo: Muốn có concert, người hâm mộ chủ động kêu gọi kim chủ tài trợ. Và khi kim chủ thật sự đưa concert đến, họ tự giác "bế" kim chủ đi muôn nơi, “trả quyền lợi” nhiệt tình hơn cả đội ngũ sản xuất chương trình.

2. VPBank – Cơn “địa chấn” G-Dragon “cháy” khắp quốc nội lẫn quốc ngoại

Chọn cho mình một hướng đi vươn tầm quốc tế, VPBank lại không ngừng khiến thị trường giải trí và truyền thông bùng nổ chỉ bằng 1 cái tên: G-Dragon. Đáng chú ý, chưa đầy 3 tháng sau “cơn mưa huyền thoại” tại VPBank K-Star Spark, ngân hàng này lại tiếp tục trở thành nhà tài trợ danh xưng (Title Sponsor) cho G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI. Hai đêm concert tại Ocean Park 3 đã quy tụ gần 100.000 khán giả, tạo nên một hiện tượng lan tỏa chưa từng có tại Việt Nam và cả các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.

Từ khoảnh khắc những thước hình đầu tiên của G-Dragon trên sân khấu phủ sắc xanh của VPBank được chia sẻ, “cơn sóng” thảo luận lập tức bùng nổ. Các fanpage quốc tế tại Trung Quốc, Hàn Quốc… đồng loạt đăng tải, kèm lời khen ngợi về quy mô và độ “cháy” của khán giả Việt. Trên Threads, hàng loạt bình luận từ fan nước ngoài dành lời khen: “Không khí ở Việt Nam thật tuyệt!”, “Tôi yêu năng lượng này!”

Thậm chí, những câu chuyện hài hước như khoảnh khắc G-Dragon bối rối khi được fan gọi là “anh Long” cũng trở thành đề tài viral xuyên biên giới. Chi tiết dễ thương đó càng giúp khắc sâu dấu ấn Việt Nam trong tour diễn toàn cầu của siêu sao K-pop.

Đằng sau sức nóng ấy là là một chiến lược thương hiệu táo bạo. Không chỉ lan tỏa về mặt truyền thông, việc VPBank xuất hiện sau cụm từ quyền lực “Presented by” còn mang ý nghĩa lớn về vị thế. Bởi trong thế giới showbiz, danh hiệu Title Sponsor cho một World Tour – đặc biệt là của sao quốc tế G-Dragon – không chỉ đòi hỏi ngân sách khổng lồ, mà còn cần uy tín, năng lực đàm phán và hình ảnh thương hiệu đủ mạnh để “được chọn”.

Với danh xưng đó, VPBank đã trở thành đại diện cho một thương hiệu Việt dám bước vào sân chơi toàn cầu, sánh vai cùng những tên tuổi hàng đầu trong ngành giải trí thế giới.

Hiệu quả truyền thông là điều không thể phủ nhận: chỉ trong vài ngày, hàng triệu lượt thảo luận phủ sóng khắp các nền tảng, hình ảnh VPBank xuất hiện dày đặc trong cả truyền thông Việt Nam lẫn quốc tế.

3. VIB đồng hành cùng Anh Trai ‘Say Hi’ Las Vegas - tạo cú hích mới cho thị trường âm nhạc Việt

Sau chuỗi 6 concert cháy vé tại Việt Nam, VIB tiếp tục đồng hành đưa Anh Trai ‘Say Hi’ bước ra quốc tế với đêm diễn đầu tiên tại Mỹ.

Ban đầu, lựa chọn Las Vegas – thị trường giải trí khắt khe bậc nhất – bị xem là một “ván bài mạo hiểm”. Tuy nhiên, việc nhà hát gần 7.000 chỗ ngồi đã kín ghế trong cả 2 đêm đã chứng minh sức hút mạnh mẽ của chương trình dù diễn cách quê nhà nửa vòng trái đất. Sự xuất hiện của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper trong buổi tổng duyệt càng cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng rộng của show diễn.

Sự kiện này được xem là cú hích lớn cho thị trường âm nhạc Việt, khi lần đầu tiên một ê-kíp Việt tổ chức concert độc lập tại Mỹ với quy trình truyền thông, quản lý và bán vé theo chuẩn quốc tế. Không những vậy, đây cũng là lần đầu tiên một chương trình có sự đồng hành của ngân hàng Việt được tổ chức hoành tráng trên sân khấu toàn cầu.

Khoảnh khắc 26 anh trai bùng nổ trên sân khấu ở Mỹ đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, lọt top 2 BHX Top Trending tuần với 478.346 lượt thảo luận trên MXH, theo Socialite. Bước đi táo bạo này tiếp tục củng cố vị thế của VIB trong mảng tài trợ giải trí – lĩnh vực hứa hẹn còn nhiều dư địa phát triển.

Với VIB, dấu mốc này không chỉ là màn “chào sân” trên đất Mỹ, mà còn thể hiện chiến lược mở rộng tầm vóc quốc tế, gia tăng ảnh hưởng trong cộng đồng trẻ từ trong nước đến kiều bào và xây dựng hình ảnh thương hiệu hiện đại, tiên phong của ngân hàng. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho việc ngân hàng Việt hoàn toàn có thể “chơi lớn”, tạo dấu ấn toàn cầu và trở thành một phần của làn sóng giải trí quốc tế.

Sau 3 cú nổ viral liên tiếp, làn sóng ngân hàng bước vào địa hạt giải trí không chỉ dừng lại ở vài cái tên nổi bật. Một “hiệu ứng dây chuyền” bắt đầu lan rộng, khiến cuộc đua tài trợ chương trình giải trí trở nên sôi động và gay cấn hơn bao giờ hết.

MB là một trong những người nhập cuộc rõ nét nhất. Khi đồng hành cùng Sao Nhập Ngũ, thương hiệu khai thác triệt để tinh thần kỷ luật, bản lĩnh – những giá trị tương đồng với hình ảnh ngân hàng quân đội. Bên cạnh đó, MB còn muốn lan tỏa tinh thần yêu nước, tôn vinh hình ảnh người lính và kết nối quân đội với cộng đồng.

Không chịu đứng yên, Techcombank tiếp tục mở rộng “vũ trụ giải trí” của riêng mình. Sau hiệu ứng “sinh lời tự động”, ngân hàng này lần lượt xuất hiện trong Gia đình Haha, Tân binh toàn năng và đang chuẩn bị cho Y Concert. Mỗi chương trình khai thác một sắc thái khác nhau nhưng đều hướng về tinh thần năng động, gắn kết và đổi mới – đúng với chiến lược thương hiệu đang theo đuổi.

Trong khi đó, TPBank lại chọn kể câu chuyện của những cô gái Gen Z tươi tắn, hoạt náo và ngập tràn năng lượng khi là Nhà tài trợ Chính cùng Em Xinh “Say Hi”. Đối với một ngân hàng đã quen thuộc với những concert đình đám, sự đồng hành lần này không chỉ là dịp để lan tỏa thông điệp định vị mới “App TPBank - Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh," mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho chiến lược chinh phục giới trẻ bằng cảm xúc và phong cách sống.

Khi thông điệp thương hiệu được gắn kết khéo léo với âm nhạc và trải nghiệm, TPbank không chỉ “chiếm spotlight” với sắc tím phủ kín khán đài mà còn bước thẳng vào ngôn ngữ, thói quen và vibe của thế hệ trẻ – nhóm khách hàng mà mọi ngân hàng đều muốn kết nối.

Giữa “đường đua” ngày càng náo nhiệt ấy, SeABank cũng chính thức nhập cuộc khi là Nhà tài trợ độc quyền Live Concert 2025 - See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm. Thông qua không gian âm nhạc giàu cảm xúc, đêm diễn không chỉ là biểu tượng cho hành trình cống hiến và tỏa sáng của một nghệ sĩ hàng đầu, mà còn giúp SeABank khẳng định triết lý thương hiệu “Kết nối giá trị cuộc sống”, đưa âm nhạc trở thành cầu nối gắn kết ngân hàng với cộng đồng.

Cứ như vậy, giải trí không còn là sân chơi độc quyền của FMCG, thời trang hay các thương hiệu tiêu dùng nhanh. Ngân hàng – vốn gắn với sự cẩn trọng và tính toán – giờ cũng nhìn thấy ROI từ cảm xúc và viral. Tất nhiên, lợi ích họ thu về là không nhỏ: độ nhận diện tăng mạnh trong các phân khúc trẻ; cảm xúc tích cực được chuyển hóa thành niềm tin tài chính; tương tác tự nhiên thay thế cho những quảng cáo kém hiệu quả vốn đã bão hòa.

Sự chuyển dịch này cho thấy một điều rõ ràng: trong thời đại kinh tế giải trí lên ngôi, ngân hàng nào hiểu cảm xúc công chúng – ngân hàng đó sẽ chiếm lợi thế.

Năm 2025, mỗi ngân hàng chọn cho mình một “sân chơi” riêng, tạo nên bức tranh tài trợ đa sắc và cạnh tranh chưa từng có. Cuộc đua không chỉ nằm ở độ chịu chi, mà còn ở cách mỗi ngân hàng dùng tài trợ như một ngôn ngữ mới để chạm đến công chúng – những người ra quyết định tiêu dùng bằng cảm xúc, trải nghiệm và sự đồng điệu thương hiệu.

Và trên đường đua tài trợ ấy, người hưởng lợi chính là khán giả. Họ có thêm nhiều chương trình chất lượng, nhiều trải nghiệm mới mẻ và hưởng nhiều chương trình ưu đãi đặc quyền. Khi cảm xúc khán giả trở thành thước đo và là trọng tài tối thượng, ngân hàng nào thực sự chạm được vào trái tim công chúng, ngân hàng đó mới xứng đáng giữ vị trí “kim chủ” của năm.

Sau tất cả, mỗi khán giả đều có kim chủ của riêng mình. Hãy bình chọn cho ngân hàng mà bạn cho rằng đang dẫn đầu cuộc chơi: Techcombank, VIB, MB, TPBank hay VPBank?

Cuộc chiến Kim Chủ 2025 đang đến hồi gay cấn – click chọn ngân hàng khiến bạn muốn “bế” nhất năm nay!

