Làm shipper 5 năm, chàng trai 25 tuổi trở thành triệu phú nhờ lối sống đặc biệt

Bảng thu nhập của nam shipper 25 tuổi Zhang Xueqiang tại Thượng Hải đang gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Chia sẻ với truyền thông địa phương, Zhang cho biết tổng thu nhập trong 5 năm qua của anh đạt khoảng 1,4 triệu tệ. Anh tiết kiệm được 1,12 triệu tệ nhờ lối sống tằn tiện, góp nhặt từng khoản nhỏ mỗi ngày.

Zhang Xueqiang quê ở Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Năm 2019, việc kinh doanh cửa hàng đồ ăn sáng thất bại khiến chàng trai 20 tuổi phải gánh khoản nợ 50.000 tệ. Zhang quyết định đến Thượng Hải làm nghề giao đồ ăn với mục tiêu duy nhất: kiếm tiền trả nợ nhanh nhất có thể.

Để tối ưu thu nhập, Zhang làm việc với cường độ cao từ 10h40 sáng đến 1h sáng hôm sau, bất kể nắng mưa. Anh hoạt động tại trạm giao hàng đường Ngô Trung, quận Mẫn Hàng (Thượng Hải) theo hình thức nhận đơn tự do.

Ông Yan, trưởng trạm giao hàng nơi Zhang cho biết: “Cậu ấy ít nói nhưng làm việc cực kỳ chăm chỉ. Lúc nào tôi cũng thấy cậu ấy chạy để tiết kiệm từng phút”, ông Yan kể.

Nhờ hiệu suất làm việc luôn ở mức tối đa, đồng nghiệp thường gọi Zhang là “Vua đơn hàng”. Điều thú vị là dù làm việc 14 tiếng mỗi ngày, anh vẫn cố gắng duy trì giấc ngủ 8,5 tiếng để đảm bảo thể lực cho ngày hôm sau.

Bí quyết để có số tiền tiết kiệm lớn, Zhang cho biết bản thân đã triệt để giảm chi. Nam shipper sống khắc khổ, gần như không chi tiêu gì ngoài những nhu cầu sinh tồn thiết yếu nhất. Ngay cả dịp Tết Nguyên đán, anh cũng không về quê mà bám trụ lại thành phố để nhận các đơn hàng phí cao.

Zhang cho biết gia đình ở quê vẫn chưa biết anh đã trả hết nợ và có khoản tiết kiệm lớn. “Tôi từng thất bại một lần nhưng sẽ không bỏ cuộc. Số tiền này sẽ là vốn để tôi khởi nghiệp lại trong tương lai”, Zhang nói.

Được biết, Zhang thường xuyên theo dõi dữ liệu trên các ứng dụng để phân tích hành vi khách hàng, xác định giờ cao điểm và khu vực có nhu cầu đặt hàng cao. Nhờ đó, anh chủ động di chuyển đến những khu vực đông đơn đúng thời điểm. Anh cũng tận dụng các chương trình thưởng của nền tảng – như giao số lượng đơn lớn trong khoảng thời gian nhất định – để tăng thu nhập.

Tuy nhiên, câu chuyện khiến cư dân mạng chia ra làm 2 luồng ý kiến. Họ cho rằng chuyện này khó tin. 5 năm kiếm 1,4 triệu NDT, tức trung bình 280.000 NDT/năm. Một năm 12 tháng, tức trung bình hơn 23.000 NDT/tháng (khoảng 86 triệu đồng). Mỗi ngày phải kiếm ít nhất 700 NDT. Một hai tháng kiếm 20.000 NDT là chuyện bình thường, nhưng tháng nào cũng giữ được mức đó thì thật khó tin.

Có cư dân mạng đoán rằng 5 năm qua anh ở Thượng Hải chạy đơn, rất có thể thời kỳ dịch anh kiếm được nhiều hơn, vì lúc đó đơn nhiều, giá đơn cao, có lúc chỉ một chuyến cũng treo 40–50 đơn.﻿

Ngoài ra, riêng trợ cấp từ nền tảng Meituan trong một năm đã là 27.000 NDT. Ngoài ra còn có thưởng từ các cuộc thi đua theo đội, thưởng sự kiện, trợ cấp thời tiết, thưởng giao nhanh, trợ cấp khi mưa, thưởng ngẫu nhiên theo thành phố, khu vực, cấp độ... ﻿

Theo: ETToday