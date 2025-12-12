6 thiết kế nhà thể hiện rõ khoảng cách thế hệ: Phụ huynh không ưa, người trẻ lại mê mẩn

Thời gian trôi qua khiến sở thích và lối sống thay đổi - điều đó phản ánh rõ nhất khi người trẻ bắt đầu xây dựng tổ ẩm riêng. Những lựa chọn nội thất, bài trí và chức năng nhà cửa mà thế hệ trước coi là hiện đại, tiện dụng lại có thể không hợp với xu hướng ngày nay.

Dưới đây là 6 thiết kế đang được giới trẻ hết lòng ủng hộ, nhưng nếu là thời ông bà ta thì lại khó chấp nhận.

1. Không TV

Ngôi nhà không có TV chắc chắn sẽ khiến người lớn tuổi đặt dấu chấm hỏi. Với nhiều gia đình trẻ, TV đã nhường chỗ cho smartphone, laptop, dịch vụ xem phim trực tuyến và thiết bị cá nhân. Họ xem video theo nhu cầu, không bị ràng buộc bởi lịch phát sóng hay quảng cáo, thậm chí nhiều người còn cho rằng TV khiến phòng khách thêm cứng nhắc và chiếm vị trí trung tâm không cần thiết. Song, với người lớn tuổi, TV là biểu tượng của gia đình tụ họp, thông tin và giải trí không thể thiếu.

2. Sofa, bàn trà: Không có cũng được

Tiếp đó là xu hướng loại bỏ sofa hay bàn trà trong phòng khách. Người trẻ muốn không gian linh hoạt, có thể thay đổi chức năng từ góc đọc sách, khu chơi với con, nơi làm việc tạm thời đến không gian tổ chức bạn bè tụ họp. Việc cho "bay màu" những món đồ nội thất cồng kềnh giúp phòng khách thoáng đãng, đa năng và dễ ứng biến. Còn với người lớn, phòng khách vẫn nên trang trọng vì họ coi nơi đó là bộ mặt của gia đình, nơi tiếp khách nên cần được bố trí chỉn chu, đầy đủ.

3. Thiết kế không gian riêng cho thú cưng

Một xu hướng khác gây tranh luận không kém là dành riêng không gian cho thú cưng trong nhà. Người trẻ coi vật nuôi như thành viên trong gia đình, đầu tư vào góc ngủ, tủ đồ, thậm chí lối vào riêng cho "boss" để đảm bảo vệ sinh và thẩm mỹ. Trong khi đó, ông bà lớn lên trong hoàn cảnh khác, việc nuôi động vật trong nhà vốn không phổ biến hoặc chỉ gắn với mục đích sinh kế nên họ cảm thấy khó hiểu khi người trẻ chi tiền cho thú cưng.

4. Không có xu hướng đóng tủ tại chỗ

Về phương thức thi công, nhiều gia đình trẻ không còn mặn mà với kiểu thợ mộc đóng tủ ngay tại nhà mà chuyển sang lựa chọn các giải pháp nội thất đóng sẵn, đặt làm. Lý do nằm ở nhu cầu thẩm mỹ, thời gian thi công ngắn, mẫu mã thống nhất và bảo hành rõ ràng. Trong khi ông bà nhìn vào chỉ thấy "không phải thợ làm thì không bền", thì thế hệ trẻ xem trọng tính đồng bộ, chất lượng vật liệu và tiện lợi khi thanh toán, lắp ráp.

5. Phong cách raw house

Có một phong cách mà nhiều người trẻ rất mê nhưng bố mẹ lại khó lòng chấp nhận: raw/industrial hay hiểu nôm na là để nhà bê tông thô. Trông có vẻ như chưa hoàn thiện, nhưng đó là cách người trẻ thể hiện gu riêng. Họ chấp nhận bỏ tiền cho thiết kế nhà kiểu này, thậm chí còn có thể tốn kém hơn so với ngôi nhà hoàn thiện thông thường. Còn với thế hệ trước, để nhà thô như vậy rất phản cảm, sơ sài.

6. Thiết kế phòng ngủ "suite"

Cuối cùng là xu hướng biến phòng ngủ chính thành "suite" - kết hợp phòng ngủ, phòng thay đồ và cả nhà tắm nhỏ trong một không gian khép kín. Người trẻ ưu tiên sự riêng tư, tiện lợi và trải nghiệm sang chảnh tại gia. Họ coi 2 phòng ngủ phụ là không cần thiết nếu ít hoặc không có kế hoạch sinh thêm con. Trong khi đó, thế hệ trước cho rằng nhà nhiều phòng càng tốt, con cái và khách khứa có chỗ ngủ riêng biệt.

Nguồn: post.smzdm