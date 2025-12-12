Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiếp nạn cam thường của Lương Thùy Linh

12-12-2025 - 09:36 AM | Lifestyle

Lương Thùy Linh liên tục bị soi mói với hình ảnh cam thường gần đây.

Thời gian gần đây, Lương Thùy Linh liên tục trở thành tâm điểm bàn luận khi nhan sắc của cô qua cam thường gây ra nhiều tranh cãi. Những khoảnh khắc kém sắc, lộ rõ gương mặt mệt mỏi khiến nàng hậu bị so sánh với hình ảnh long lanh trước đó. Mới đây, tại họp báo Miss World, người đẹp sinh năm 2000 tiếp tục nhận về không ít ý kiến trái chiều. Tạo hình, cách trang điểm không phù hợp cùng layout tóc thiếu điểm nhấn khiến Lương Thùy Linh trở nên nhạt nhoà. Ngoài ra, một trong những lý do khiến nàng hậu giảm sút phong độ nhan sắc được netizen cho rằng do cô đã tăng cân.

Kiếp nạn cam thường của Lương Thùy Linh- Ảnh 1.
Kiếp nạn cam thường của Lương Thùy Linh- Ảnh 2.

Cam thường đang nhận nhiều ý kiến trái chiều của Lương Thùy Linh tại Miss World. (Nguồn: 365 Xoay)

Có thể thấy, làn da của Lương Thuỳ Linh lộ rõ độ kém mịn, đặc biệt khi lớp makeup khá dày và có dấu hiệu bị vón, khiến tổng thể khuôn mặt trở nên nặng nề. Thần sắc của cô cũng mệt mỏi, thiếu đi sự tươi tắn vốn là điểm mạnh trong mỗi lần xuất hiện.

Không những thế, Lương Thùy Linh còn bị soi vóc dáng. Nàng hậu bị cho là đã tăng cân thấy rõ. Mẫu váy cúp ngực ôm sát kết hợp với điểm nhấn corset sau lưng càng như "phản chủ" với nàng hậu trước ống kính cam thường.

Kiếp nạn cam thường của Lương Thùy Linh- Ảnh 3.
Kiếp nạn cam thường của Lương Thùy Linh- Ảnh 4.

Diện mẫu váy quá ôm, sau lưng siết chặt khiến Lương Thùy Linh mất điểm trước ống kính.

Kiếp nạn cam thường của Lương Thùy Linh- Ảnh 5.
Kiếp nạn cam thường của Lương Thùy Linh- Ảnh 6.

Cộng đồng mạng thất vọng trước nhan sắc cam thường của Lương Thùy Linh.

Tuy nhiên, ở 1 đoạn video khác được đăng tải, nhan sắc Lương Thùy Linh vẫn rất tươi tắn, rạng rỡ. (Nguồn: kenhquaysao)

Cách đây không lâu, Lương Thùy Linh cũng từng gây tranh luận khi loạt hình qua cam thường của cô để lộ dấu hiệu tăng cân, gương mặt tròn và đầy đặn hơn. Không chỉ nhan sắc, nàng hậu còn bị soi cả cách nói chuyện để lộ hàm răng khiến biểu cảm kém duyên trong mắt một bộ phận khán giả. Những chi tiết nhỏ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, khiến hình ảnh của cô liên tục bị soi mói mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Kiếp nạn cam thường của Lương Thùy Linh- Ảnh 7.
Kiếp nạn cam thường của Lương Thùy Linh- Ảnh 8.

Lương Thùy Linh đúng là đang gặp "kiếp nạn" cam thường, bị soi từ gương mặt, vóc dáng đến cả cách nói chuyện.

Lương Thùy Linh bị chê xuống sắc


Theo Linh An

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cải tạo căn hộ 51m² sau ly hôn, người phụ nữ 48 tuổi tìm thấy một cuộc sống mà trước đây chưa từng có

Cải tạo căn hộ 51m² sau ly hôn, người phụ nữ 48 tuổi tìm thấy một cuộc sống mà trước đây chưa từng có Nổi bật

Mẹ 3 con Hà Tăng và đôi mắt in hằn dấu vết tuổi tác: "Đây là một kiệt tác của hành trình làm mẹ"

Mẹ 3 con Hà Tăng và đôi mắt in hằn dấu vết tuổi tác: "Đây là một kiệt tác của hành trình làm mẹ" Nổi bật

"Nữ giúp việc" đang học Tiến sĩ, ở penthouse view Hồ Tây, là con gái cựu Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng

"Nữ giúp việc" đang học Tiến sĩ, ở penthouse view Hồ Tây, là con gái cựu Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng

08:50 , 12/12/2025
3 loại cây phổ biến song không nên trồng sát nhà: Có loại phá hỏng móng, có loại nguy hiểm vì "háo nước"

3 loại cây phổ biến song không nên trồng sát nhà: Có loại phá hỏng móng, có loại nguy hiểm vì "háo nước"

08:40 , 12/12/2025
Á hậu duy nhất là NSND - Phó chủ tịch: "Anh Trịnh Công Sơn nói với chúng tôi 1 điều"

Á hậu duy nhất là NSND - Phó chủ tịch: "Anh Trịnh Công Sơn nói với chúng tôi 1 điều"

08:10 , 12/12/2025
Vũ Thúy Quỳnh khoe nơi ở khang trang, để lộ 1 dấu hiệu sắp lấy đại gia

Vũ Thúy Quỳnh khoe nơi ở khang trang, để lộ 1 dấu hiệu sắp lấy đại gia

07:58 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên