Lương Thùy Linh bị chê xuống sắc

02-12-2025 - 15:10 PM | Lifestyle

Diện mạo đầy đặn của Lương Thùy Linh khiến nhiều người không nhận ra.

Lương Thùy Linh mới đây bỗng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi xuất hiện tại 1 sự kiện. Đoạn video qua cam thường cho thấy gương mặt của nàng hậu trông tròn đầy hơn hẳn, làn da cũng có vẻ không được tươi tắn. Bên cạnh đó, layout tóc và trang phục lần này của mỹ nhân sinh năm 2000 cũng bị nhận xét là khá đứng tuổi, khác với vẻ trẻ trung, nữ tính thường thấy. Hình ảnh khác lạ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, thậm chí nhiều người còn cho biết họ không nhận ra Lương Thùy Linh.

Cam thường gây xôn xao của Lương Thùy Linh tại sự kiện mới đây. (Nguồn: saoradar)

Nếu trước đây, Lương Thùy Linh thường được đánh giá cao nhờ đường nét sắc sảo, vóc dáng thanh mảnh và phong cách trẻ trung, thì lần này diện mạo của cô qua video cam thường bỗng trở nên nặng nề, từ gương mặt, làn da đến tổng thể outfit. 

Gương mặt Lương Thùy Linh trông tăng cân thấy rõ.

Không ít netizen cho rằng giao diện này của Lương Thùy Linh như đang xuống sắc. Trái lại, cũng có ý kiến thấy người đẹp tăng cân trông lại phúc hậu và sang hơn.

Khác với loạt khoảnh khắc cam thường, hình ảnh Lương Thùy Linh đăng tải trên MXH không hề có dấu hiệu tăng cân. Gương mặt nàng hậu vẫn khá thanh thoát, làn da tươi tắn. 

Những hình ảnh gần đây trên trang cá nhân của Lương Thùy Linh, vóc dáng của nàng hậu vẫn chuẩn chỉnh, mảnh mai, gương mặt thon gọn.

Lương Thùy Linh, Hoàng Thùy "bắt đền" Đỗ Hà khi tiệc cưới thiếu 2 món quan trọng

Theo Linh An

Phụ nữ số

