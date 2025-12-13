Chuyến tàu đi hơn 100km, thu 100 tỷ sau 7 tháng hoạt động: Du khách nhận xét "sang như máy bay"

Hiện nay, sự ra đời của loạt phương tiện hiện đại đã giúp việc di chuyển giữa các điểm đến du lịch của các du khách trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà một loại phương tiện có phần "truyền thống" bị lãng quên. Đó là tàu hỏa. Trên thế giới, rất nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản, Pháp, Thụy Điển hay Thụy Sĩ đã áp dụng tàu hỏa như một sản phẩm du lịch đặc sắc qua hàng thập kỷ.

Tại Việt Nam cũng tương tự. Trong nhiều năm trở lại đây, các sản phẩm du lịch của ngành đường sắt được chú trọng và đẩy mạnh, nhằm nâng cao và đem đến cho hành khách nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn. Sau đây là một chuyến tàu tiêu biểu, chỉ sau 7 tháng đi vào vận hành, thu về hơn 100 tỷ doanh thu.

Ảnh minh hoạ

Đó là tàu Hoa Phượng Đỏ Hà Nội - Hải Phòng. Theo Báo Hải Phòng, chỉ sau 7 tháng vận hành, tàu đã phục vụ gần 841.000 lượt khách, thực hiện 1.712 chuyến và mang về gần 102 tỷ đồng doanh thu. Con số này cho thấy sức hút đặc biệt của tuyến tàu dài hơn 100km nhưng được đánh giá có tiện nghi “sang như máy bay thương gia”.

Thông tin từ Công Luận, dù mới xuất hiện từ tháng 5/2025, tàu Hoa Phượng Đỏ nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhờ thiết kế nổi bật, nhiều tiện ích vượt trội và hướng đến trải nghiệm du lịch đường sắt chất lượng cao – xu hướng đang được ngành đường sắt Việt Nam thúc đẩy. Lượng khách trung bình mỗi tháng đạt hơn 100.000 lượt, riêng mùa cao điểm hè từ tháng 5 đến tháng 8 luôn vượt 134.000 lượt.

Ảnh DN&TT

Trải nghiệm "như đi máy bay thương gia" trên tàu Hoa Phượng Đỏ

Ngay từ khi công bố, tàu Hoa Phượng Đỏ đã gây chú ý với ngoại thất đỏ rực – màu sắc đặc trưng của loài hoa phượng biểu tượng đất Cảng. Theo Tiền Phong và VietnamNet, đoàn tàu gồm 20 toa, trong đó có 2 toa VIP thiết kế theo phong cách Đông Dương, mang cảm giác sang trọng với ghế sofa, bàn bar, đèn trang trí, không gian riêng tư và thậm chí có các buổi biểu diễn âm nhạc nhỏ tùy thời điểm.

Các toa phổ thông và hạng nhất cũng được đánh giá cao với nhiều cải tiến vượt trội so với tàu truyền thống: ghế xoay 180 độ, không còn tình trạng ngồi ngược chiều; khoang rộng rãi; màn hình LED hiện thị thông tin hành trình; wifi miễn phí; ổ cắm điện gần mỗi ghế; khu vệ sinh mới, sạch và tiện nghi. VietnamNet ghi nhận nhiều du khách nhận xét rằng khoang VIP “ấm cúng như quán cà phê”, còn khoang hạng nhất thì “êm, thoáng, phù hợp vừa nghỉ ngơi vừa làm việc”.

Một số hình ảnh thực tế về tàu Hoa Phượng Đỏ (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Ảnh hưởng tích cực càng rõ nét khi nhiều hành khách, bao gồm cả khách quốc tế, chia sẻ trải nghiệm trên các nền tảng đặt vé và diễn đàn. Trên Klook, một du khách từ châu Âu nhận xét chuyến đi “êm, dễ chịu, giá hợp lý”, trong khi một gia đình từ Hà Nội cho biết trẻ nhỏ “rất thích vì tàu sạch, ít rung lắc và có chỗ ngồi thoải mái”.

Theo ngành đường sắt, mỗi ngày tàu vận hành 8 chuyến ở nhiều khung giờ từ sáng đến tối, thuận tiện cho cả du khách lẫn người đi làm. Điều này giúp hành khách có nhiều lựa chọn thay vì lệ thuộc vào giờ cao điểm. Cuối tuần, các toa VIP gần như luôn kín chỗ.

Giá vé cũng khá linh hoạt: toa phổ thông dao động 105.000–130.000 đồng, hạng nhất 150.000–180.000 đồng, và VIP khoảng 250.000–300.000 đồng tùy thời điểm. o với trải nghiệm mang lại, mức giá được nhiều hành khách đánh giá là “xứng đáng”.

Khoang VIP trên tàu với nhiều tiện ích (Ảnh ĐSVN)

Vì sao tàu Hoa Phượng Đỏ được yêu thích?

Lý do khiến tàu Hoa Phượng Đỏ “ghi điểm” với hành khách không chỉ nằm ở ngoại hình bắt mắt hay nội thất sang trọng, mà còn ở sự thay đổi tư duy dịch vụ của ngành đường sắt. Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nhận định trên Nhân Dân: “Hoa Phượng Đỏ không đơn giản là một đoàn tàu, mà là mô hình trải nghiệm du lịch đường sắt cao cấp. Đây là hướng phát triển mà chúng tôi kỳ vọng sẽ mở ra tiêu chuẩn mới cho du lịch bằng tàu hỏa tại Việt Nam”.

Ý kiến này cho thấy đoàn tàu được xây dựng như sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng, không chỉ phục vụ di chuyển mà còn tạo hành trình khám phá.

So với các phương tiện phổ biến trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng, tàu Hoa Phượng Đỏ có nhiều lợi thế. Dù thời gian di chuyển khoảng 2 giờ 25 – 2 giờ 45 phút, chậm hơn xe limousine ở điều kiện giao thông lý tưởng, nhưng tàu có ưu điểm ổn định, không gặp ùn tắc hay phụ thuộc vào cao tốc – yếu tố khiến người đi công tác đặc biệt yên tâm. Ngoài ra, trải nghiệm trên tàu – từ việc ngắm cảnh, không gian rộng, ít rung lắc đến các tiện ích giống máy bay – giúp hành trình không chỉ là di chuyển, mà trở thành một phần của chuyến đi.

Ảnh DSVN

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Hải Phòng, cũng cho rằng du lịch đường sắt đang là xu hướng mới:

“Nhiều du khách thích sự an toàn, chi phí vừa phải và giá trị văn hoá mà đường sắt mang lại. Việc kết hợp tàu Hoa Phượng Đỏ với các tour khám phá Hải Phòng giúp gia tăng trải nghiệm và thu hút khách đến thành phố”

Điều này giải thích vì sao tàu không chỉ hấp dẫn khách nội địa mà còn trở thành lựa chọn trải nghiệm của du khách quốc tế, đặc biệt những người muốn tìm cách tiếp cận văn hoá địa phương một cách thư thả và có chiều sâu. Tóm lại, sự kết hợp giữa trải nghiệm, tiện nghi, tính biểu tượng và chiến lược phát triển du lịch biến Hoa Phượng Đỏ thành điểm nhấn đặc biệt trên bản đồ du lịch miền Bắc.