5 dấu hiệu nhận biết căn hộ chung cư có phong thủy xấu

Trong vài năm gần đây, nhu cầu mua chung cư tăng mạnh nhưng không phải ai cũng để ý đến phong thủy khi chọn chỗ ở. Thực tế, có nhiều căn hộ thiết kế hiện đại, tiện nghi nhưng lại mắc những lỗi phong thủy rất cơ bản. Dưới đây là 5 dấu hiệu dễ nhận biết nhất, người mua nên xem kỹ trước khi xuống tiền để tránh mang về những rắc rối lâu dài.

Cửa chính nhìn thẳng vào bếp hoặc nhà vệ sinh

Đây là lỗi thường gặp ở các căn hộ diện tích nhỏ. Khi mở cửa bước vào đã nhìn thẳng vào bếp, khí vào nhà bị xộc thẳng ra ngoài, khó giữ tài lộc. Nếu cửa nhìn vào nhà vệ sinh, tình trạng còn xấu hơn vì uế khí từ khu vực này dễ lan ra toàn bộ căn hộ. Những căn hộ bố trí như vậy thường khiến gia chủ dễ mệt mỏi, tiền bạc khó tích lũy, gia đình kém hòa khí.

Ban công hoặc cửa sổ đối diện công trình lớn tạo sát khí

Nhiều chung cư đối diện tháp điện, cột anten, góc nhọn tòa nhà khác hoặc đường đâm thẳng vào mặt. Đây đều là thế xấu. Dù nội thất đẹp đến đâu nhưng tầm nhìn tạo cảm giác bức bối, áp lực hoặc nguy hiểm thì về lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần lẫn tài vận. Các chuyên gia khuyên nên đứng ở ban công và quan sát toàn bộ không gian xung quanh để xem có vật thể tạo sát khí hay không.

Căn hộ quá tối, thiếu sáng tự nhiên

Chung cư ánh sáng yếu thường nằm ở vị trí bị khuất hoặc hướng cửa sổ bị các tòa khác che chắn. Nhà thiếu sáng khiến dương khí giảm, âm khí tăng, người sống lâu dễ cảm thấy nặng nề, uể oải, làm việc kém tập trung. Căn hộ đẹp nhưng phải bật đèn cả ngày thường được xem là phong thủy không tốt. Khi đi xem nhà, nên tắt toàn bộ đèn và quan sát mức độ sáng thực tế.

Phòng ngủ nằm sát thang máy hoặc phòng rác

Đây là điểm rất ít người để ý. Phòng rác chứa uế khí, còn thang máy liên tục hoạt động gây chấn động nhẹ. Nếu phòng ngủ ở sát những khu vực này, chất lượng giấc ngủ dễ bị ảnh hưởng. Về phong thủy, giấc ngủ không sâu khiến sức khỏe giảm, tinh thần bất ổn, dẫn đến công việc kém suôn sẻ. Những căn hộ này thường rẻ hơn mặt bằng chung nhưng nên cân nhắc kỹ.

Căn hộ có trần thấp hoặc bố trí nhiều góc cạnh

Trần nhà thấp tạo cảm giác đè nén. Chung cư nhiều góc cạnh hoặc dầm cắt ngang phòng ngủ và phòng khách cũng là điểm xấu, khiến dòng khí lưu thông kém, tạo áp lực tinh thần cho người sống. Những lỗi này khó khắc phục bằng nội thất vì thuộc về cấu trúc cố định của căn hộ.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm và tham khảo