Phong thủy cảnh báo: 5 loại cây tuyệt đối không nên đặt ở phòng khách, kẻo “rước xui xẻo” và mất lộc trong nhà

Một số loại cây trông đẹp mắt nhưng khó trồng, dễ héo, rụng lá nhiều hoặc tỏa mùi nồng, gây khó chịu cho người sống trong nhà – thậm chí còn bị xem là phạm phong thủy. Dưới đây là 5 loại cây bạn nên tránh xa phòng khách.

1. Cây môn cảnh (môn ngứa, môn dọc)

Môn cảnh thường được yêu thích vì lá to bản, xanh mướt, tạo cảm giác tươi mát và “rừng nhiệt đới” cho phòng khách. Tuy nhiên, thực tế đây là loại cây không phù hợp đặt trong không gian sinh hoạt chính.

Cây môn có phần thân củ mọng nước, dễ úng và nhanh thối rễ nếu không thoáng khí. Khi trồng trong chậu đặt trong nhà, chỉ sau vài tuần, bạn sẽ thấy lá úa vàng, thân mềm nhũn, mùi ẩm bốc lên khó chịu. Không chỉ vậy, nhựa cây có thể gây ngứa da khi tiếp xúc, nhất là với trẻ em hoặc thú cưng.

Theo phong thủy, môn cảnh thuộc hành Thủy mạnh, khi đặt trong phòng khách – nơi cần cân bằng và lưu thông dương khí – dễ khiến năng lượng trong nhà bị “nặng”, ảnh hưởng đến tâm trạng và sinh khí chung. Cây này hợp hơn khi đặt ngoài hiên, gần hồ nước hoặc góc sân nhiều gió, nơi có độ ẩm tự nhiên và ánh sáng khuếch tán.

2. Trúc đào

Trúc đào là loại cây “đẹp mà nguy hiểm”. Hoa nở rực rỡ, mùi thơm nồng, nhưng chính vì mùi quá đậm đặc nên khi trồng trong nhà kín gió dễ gây chóng mặt, khó thở. Ngoài ra, cây chứa nhựa độc, có thể gây kích ứng da nếu cắt tỉa mà không đeo găng.

Theo phong thủy, mùi hương nồng nặc trong không gian sinh hoạt là điều cấm kỵ, vì dễ khiến khí trong nhà bị “tắc”, làm con người mệt mỏi và căng thẳng. Nếu yêu thích trúc đào, tốt nhất hãy đặt ở ban công hoặc sân vườn, nơi có nhiều ánh sáng và gió.

3. Dạ lan hương (hoa nhài nở đêm)

Cái tên nghe thật quyến rũ, nhưng mùi hương của loại hoa này không hề “thơm nhẹ” như tưởng tượng. Khi nở vào ban đêm, dạ lan hương tỏa mùi đậm đặc, có thể gây kích ứng mũi, ngứa họng hoặc chóng mặt – đặc biệt nguy hiểm với người già, trẻ nhỏ và người có bệnh hô hấp.

Cây thích khí hậu ẩm, nên nếu đặt trong phòng khách kín, chỉ sau vài tuần sẽ thấy lá rụng và đất ẩm mốc, gây cảm giác tù túng. Phong thủy cho rằng, cây tỏa mùi quá mạnh trong nhà là “khí hương sát”, ảnh hưởng đến giấc ngủ và tài vận của gia chủ.

4. Kim ngân (còn gọi là cây tiền)

Tên nghe cát tường, nhưng kim ngân thực tế khó chăm hơn nhiều người nghĩ. Dễ úng, thối rễ, lá vàng, thân mềm nhũn – đó là tình trạng phổ biến khi đặt trong phòng khách thiếu nắng. Nhiều người tưởng cây “héo vì thiếu nước” nên càng tưới thêm, khiến cây chết nhanh hơn.

Theo phong thủy, cây héo úa tượng trưng cho tài vận trì trệ, nên việc đặt một chậu kim ngân yếu ớt trong phòng khách chẳng khác nào “giữ năng lượng xấu” trong nhà. Nếu muốn có cây biểu trưng cho tiền tài, hãy chọn kim tiền hoặc trầu bà lưỡi rắn, vừa dễ sống vừa bền xanh quanh năm.

5. Cây trinh nữ (xấu hổ)

Lá cụp lại khi chạm vào khiến nhiều người thấy thú vị, nhưng chính sự “nhạy cảm quá mức” này khiến cây rất dễ chết nếu bị đụng chạm thường xuyên. Phòng khách là nơi nhiều người qua lại, vì thế cây thường bị “chạm” cả ngày, khiến lá khô héo và cây rụng liên tục.

Thêm vào đó, trinh nữ ưa sáng mạnh và không chịu được ẩm. Trong môi trường nửa sáng nửa râm của phòng khách, cây sẽ vàng lá, thối rễ chỉ sau vài tuần. Lá nhỏ rơi vãi khiến sàn nhà luôn bẩn, tạo cảm giác lộn xộn – một điều kiêng kỵ trong phong thủy, vì sự bừa bộn cản trở dòng khí lành trong nhà.

Thay vào đó, nên chọn gì?

Nếu muốn phòng khách vừa xanh mát vừa hợp phong thủy, bạn có thể chọn những loại cây dễ sống – dễ chăm – dễ hút tài khí như:

Trầu bà lá xẻ – tượng trưng cho sự phát triển mạnh mẽ.

Lưỡi hổ (lưỡi rắn) – xua tà, hút độc, giữ khí tốt.

Dương xỉ hoặc cau tiểu trâm – thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn.

Tóm lại: Phòng khách là “trái tim” của ngôi nhà – nơi hội tụ sinh khí, nên đừng tùy tiện đặt cây chỉ vì đẹp mắt. Một chút tinh tế khi chọn cây cảnh không chỉ giúp giữ cho không gian trong lành, mà còn giữ cho vận khí hanh thông, gia đạo yên ổn và tài lộc vững bền.