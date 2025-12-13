Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu
Dàn nam thần thế hệ mới của showbiz Việt nổi bật tại sự kiện cuối năm khiến fan hò hét không ngừng.
Tối 12/12, dàn nghệ sĩ đình đám từ ba "vũ trụ" điện ảnh - âm nhạc - thời trang và phong cách sống đã cùng hội tụ tại một sự kiện lớn. Rất đông fan có mặt để được tận mắt nhìn thấy idol và hò hét không ngừng.
Ngay từ sớm, thảm đỏ của sự kiện đã trở thành "điểm nóng" khi hàng loạt gương mặt nam thần của Vbiz đồng loạt xuất hiện như: HIEUTHUHAI, Isaac, Liên Bỉnh Phát, Song Luân… mỗi người một phong cách nhưng đều toát lên vẻ lịch lãm, chỉn chu và cuốn hút.
Thiên Minh, Isaac, Tăng Duy Tân đều cuốn hút khi xuất hiện.
Không chỉ các nam thần, dàn mỹ nhân cũng khiến thảm đỏ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Những gương mặt nổi bật của Vbiz như Tóc Tiên, Bích Phương, Min, Orange… đều xuất hiện với phong cách thời trang được đầu tư kỹ lưỡng. Mỗi người một cá tính, một màu sắc nhưng tất cả đều thể hiện tinh thần thời trang hiện đại, sang trọng và đầy cảm hứng. Sự kiện trở thành nơi để các nghệ sĩ phô diễn gu thẩm mỹ, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc "so kè nhan sắc" khiến netizen không khỏi thích thú.
Diện một set đồ đen thanh lịch, Tóc Tiên (bên trái) tạo điểm nhấn bằng chiếc Capucines Bag tua rua lấp lánh và một Orange rất ngọt ngào và nữ tính.
Sự kiện cũng đánh dấu sự hội tụ hiếm hoi của các fashionista hàng đầu Việt Nam. Khánh Linh (Cô Em Trendy), Dahan Phương Oanh, Tuyết Lan… xuất hiện với phong cách thời trang ấn tượng. Họ đại diện cho những góc nhìn khác nhau về thời trang Việt: từ sự tinh tế, sang trọng đến cá tính, hiện đại. Sự góp mặt của nhóm fashion influencer này giúp sự kiện trở thành một "bản đồ thời trang" thu nhỏ, nơi các xu hướng mới được thể hiện rõ nét.
Không chỉ mời những ngôi sao hạng A, sự kiền còn có sự góp mặt của các gương mặt nghệ sĩ mới như LAMOON, Mỹ Mỹ, Juky San, Han Sara hay các gương mặt mới như Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Steven Nguyễn.
