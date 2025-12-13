Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu

13-12-2025 - 22:42 PM | Lifestyle

Dàn nam thần thế hệ mới của showbiz Việt nổi bật tại sự kiện cuối năm khiến fan hò hét không ngừng.

Tối 12/12, dàn nghệ sĩ đình đám từ ba "vũ trụ" điện ảnh - âm nhạc - thời trang và phong cách sống đã cùng hội tụ tại một sự kiện lớn. Rất đông fan có mặt để được tận mắt nhìn thấy idol và hò hét không ngừng.

Ngay từ sớm, thảm đỏ của sự kiện đã trở thành "điểm nóng" khi hàng loạt gương mặt nam thần của Vbiz đồng loạt xuất hiện như: HIEUTHUHAI, Isaac, Liên Bỉnh Phát, Song Luân… mỗi người một phong cách nhưng đều toát lên vẻ lịch lãm, chỉn chu và cuốn hút.

Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu- Ảnh 1.

“Thị đế” Liên Bỉnh Phát xuất hiện với vẻ điềm đạm, phong trần, thu hút sự chú ý bởi thần thái điện ảnh đặc trưng.

Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu- Ảnh 2.

HIEUTHUHAI tiếp tục chứng minh sức hút của một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất hiện nay. Với phong thái tự tin, nụ cười đặc trưng và gu thời trang ngày càng trưởng thành, nam rapper trở thành tâm điểm của nhiều ống kính. Anh khoác lên người set đồ trong BST Pre-Spring 2026 mới nhất của Louis Vuitton - áo khoác họa tiết Monogram, quần jeans với phần gấu quần tạo điểm nhấn, đi kèm chiếc túi Speedy P9 Bandouliere màu hồng thời thượng.

Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu- Ảnh 3.

Lựa chọn hai item basic là áo khoác da và quần jeans nhưng Song Luân vẫn khiến tổng thể set đồ nổi bật nhờ thần thái cuốn hút.

Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu- Ảnh 4.
Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu- Ảnh 5.
Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu- Ảnh 6.

Thiên Minh, Isaac, Tăng Duy Tân đều cuốn hút khi xuất hiện.

Không chỉ các nam thần, dàn mỹ nhân cũng khiến thảm đỏ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Những gương mặt nổi bật của Vbiz như Tóc Tiên, Bích Phương, Min, Orange… đều xuất hiện với phong cách thời trang được đầu tư kỹ lưỡng. Mỗi người một cá tính, một màu sắc nhưng tất cả đều thể hiện tinh thần thời trang hiện đại, sang trọng và đầy cảm hứng. Sự kiện trở thành nơi để các nghệ sĩ phô diễn gu thẩm mỹ, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc "so kè nhan sắc" khiến netizen không khỏi thích thú.

Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu- Ảnh 7.

Bích Phương hiếm hoi xuất hiện trong một sự kiện thời trang. Giọng ca Nâng chén tiêu sầu chinh phục mọi ánh nhìn với set đồ thanh lịch cùng lối trang điểm ngọt ngào, nữ tính.

Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu- Ảnh 8.

MIN cực nổi bật với mái tóc cam rực rỡ. Nữ ca sĩ chọn chiếc đầm tweet phối cùng túi đen nền nã.

Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu- Ảnh 9.
Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu- Ảnh 10.

Diện một set đồ đen thanh lịch, Tóc Tiên (bên trái) tạo điểm nhấn bằng chiếc Capucines Bag tua rua lấp lánh và một Orange rất ngọt ngào và nữ tính.

Sự kiện cũng đánh dấu sự hội tụ hiếm hoi của các fashionista hàng đầu Việt Nam. Khánh Linh (Cô Em Trendy), Dahan Phương Oanh, Tuyết Lan… xuất hiện với phong cách thời trang ấn tượng. Họ đại diện cho những góc nhìn khác nhau về thời trang Việt: từ sự tinh tế, sang trọng đến cá tính, hiện đại. Sự góp mặt của nhóm fashion influencer này giúp sự kiện trở thành một "bản đồ thời trang" thu nhỏ, nơi các xu hướng mới được thể hiện rõ nét.

Không chỉ mời những ngôi sao hạng A, sự kiền còn có sự góp mặt của các gương mặt nghệ sĩ mới như LAMOON, Mỹ Mỹ, Juky San, Han Sara hay các gương mặt mới như Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Steven Nguyễn.

Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu- Ảnh 11.

Han Sara nữ tính khoe vòng eo con kiến.

Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu- Ảnh 12.

Quỳnh Anh Shyn và phong cách nổi bật, độc đáo thường thấy.

Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu- Ảnh 13.

Juky San gây ấn tượng với mái tóc ngắn và set đồ "all black" cực thần thái.

Dàn nam thần showbiz Việt hội tụ: Người như tổng tài, người cực ngầu- Ảnh 14.

"Em xinh" LAMOON và nhan sắc rạng rỡ trong set đồ gợi nhớ không khí lễ hội cuối năm.


Theo Như Yên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổng độc giả bình chọn “Kim chủ” chính thức đóng vào 23h59 ngày 13/12, hé lộ ngày công bố kết quả bảng vinh danh FChoice 2025

Cổng độc giả bình chọn “Kim chủ” chính thức đóng vào 23h59 ngày 13/12, hé lộ ngày công bố kết quả bảng vinh danh FChoice 2025 Nổi bật

Vì Mỹ Tâm mà Mai Tài Phến đã đến mức này

Vì Mỹ Tâm mà Mai Tài Phến đã đến mức này Nổi bật

Nữ diễn viên đóng vai 'gái đểu' đang gây tranh cãi trên phim giờ vàng VTV

Nữ diễn viên đóng vai 'gái đểu' đang gây tranh cãi trên phim giờ vàng VTV

22:21 , 13/12/2025
5 khoản đầu tư cho bản thân không bao giờ lỗ vốn

5 khoản đầu tư cho bản thân không bao giờ lỗ vốn

21:46 , 13/12/2025
Phương Oanh trầy trật

Phương Oanh trầy trật

20:36 , 13/12/2025
Tiên Nguyễn bị em trai nhắc đến bạn trai cũ ngay tại đám cưới khiến cả hội trường chấn động, cô dâu ra tín hiệu

Tiên Nguyễn bị em trai nhắc đến bạn trai cũ ngay tại đám cưới khiến cả hội trường chấn động, cô dâu ra tín hiệu

20:00 , 13/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên