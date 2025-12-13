Tiên Nguyễn bị em trai nhắc đến bạn trai cũ ngay tại đám cưới khiến cả hội trường chấn động, cô dâu ra tín hiệu

Chiều tối 12/12, đám cưới lần thứ hai của Tiên Nguyễn và doanh nhân Justin Cohen đã chính thức diễn ra tại một khách sạn sang trọng bậc nhất Đà Nẵng. Dù không hoành tráng và quy mô như hôn lễ đầu tiên tổ chức tại TP.HCM, nhưng buổi tiệc vẫn gây chú ý bởi sự chỉn chu, tinh tế cùng nhiều khoảnh khắc vừa xúc động vừa hài hước.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, không gian cưới được trang trí hoàn toàn bằng hoa tươi theo phong cách Phục hưng, lấy tông trắng làm chủ đạo. Tổng thể mang lại cảm giác xa hoa, sang trọng nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng, đúng tinh thần của một lễ cưới riêng tư hơn so với hôn lễ đầu tiên.

Không chỉ đầu tư cho phần trang trí, Tiên Nguyễn và Justin Cohen còn khiến khách mời trầm trồ với những món quà cưới được chuẩn bị công phu. Cặp đôi gửi tặng khách son môi Dolce & Gabbana trị giá khoảng 1,2 triệu đồng, sữa rửa mặt Synactif của thương hiệu cao cấp Nhật Bản Clé de Peau với giá bán hơn 3 triệu đồng cho 100g. Ngoài ra, mỗi phần quà còn kèm theo gấu bông, diêm Thống Nhất và một túi nhỏ đựng các loại thuốc cơ bản – chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sự chu đáo của đôi tân lang tân nương.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của buổi tiệc là đoạn video tổng hợp những hình ảnh trong quá khứ của cô dâu và chú rể. Nếu Tiên Nguyễn ghi điểm bởi những khoảnh khắc nhí nhảnh, đáng yêu, thì Justin Cohen lại gây ấn tượng với phong cách lịch lãm, điển trai khi tham gia các hoạt động ngoại khóa thời còn đi học.

Trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời, Justin Cohen bày tỏ niềm hạnh phúc khi được kết hôn với người phụ nữ mà anh luôn trân trọng và yêu thương. Chú rể chia sẻ rằng dù đã bên nhau 5 năm 6 tháng 21 ngày, nhưng tình cảm của cả hai vẫn luôn mặn nồng như những ngày đầu.

Đáp lại, Tiên Nguyễn xúc động nói: "Em muốn sống đến già bên anh". Sau nghi thức trao nhẫn, cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong sự chúc phúc của quan khách. Phần lễ diễn ra trong khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó là tiệc chiêu đãi cùng những màn giao lưu, khiêu vũ thân mật.

Bên cạnh những khoảnh khắc lãng mạn, đám cưới lần 2 của Tiên Nguyễn còn mang đến tiếng cười sảng khoái nhờ màn "kể xấu" chị gái của Hiếu Nguyễn – em trai cô dâu. Trong một đoạn clip tại hôn lễ, Hiếu Nguyễn chia sẻ hoàn toàn bằng tiếng Anh, khiến cả khán phòng không khỏi thích thú.

Hiếu Nguyễn kể, mỗi lần Tiên Nguyễn muốn ra ngoài đi chơi, cô đều lấy lý do đi cùng em trai thì bố mẹ mới đồng ý. " Bố mẹ sẽ không cho chị ấy ra khỏi nhà nếu không có tôi đi cùng. Chị ấy lôi tôi theo và hứa hai chị em sẽ đi chơi với nhau" , Hiếu Nguyễn hài hước chia sẻ. Tuy nhiên, sau đó anh bật mí rằng chị gái thường "bỏ bom" em trai "để dành thời gian cho bạn trai cũ", khiến bản thân phải ngồi xem liên tiếp hai bộ phim một mình trong rạp.

Cả khán phòng bật cười ồ. Trên sân khấu, cô dâu Tiên Nguyễn liên tục ra hiệu "suỵt suỵt" đầy ngượng ngùng, trong khi chú rể Justin Cohen lại cười thích thú trước màn bóc phốt đáng yêu của em vợ. Trước phản ứng quá hào hứng của khách mời, Hiếu Nguyễn nhanh chóng đính chính, chuyển từ cụm "bạn trai cũ" sang "bạn bè". Tình huống bất ngờ và phản ứng của cặp đôi cô dâu chú rể lẫn khách mời đều cho thấy sự văn minh, tư duy hiện đại.

Theo ghi nhận, đám cưới lần 2 tại Đà Nẵng quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Hoa hậu Hà Kiều Anh, Lan Khuê, Á hậu Thảo Nhi Lê, Á hậu 1 Miss Universe 2023 Antonia Porsild, người mẫu Ashleigh Huỳnh, người đẹp Maria Đinh Phương Ánh… góp phần tạo nên một buổi tiệc vừa sang trọng, vừa gần gũi và tràn ngập tiếng cười.