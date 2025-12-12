Chu đáo như vợ chồng hào môn Tiên Nguyễn: Chuẩn bị set quà chục triệu, với 2 thứ đặc biệt cho khách mời

Sau đám cưới hoành tráng, vợ chồng hào môn Tiên Nguyễn đã tổ chức thêm đám cưới riêng tư tại Đà Nẵng. Dù tổ chức theo hình thức riêng tư, hôn lễ vẫn khiến những khách mời thân thiết phải trầm trồ vì sự chăm chút tỉ mỉ, đặc biệt là ở set quà chào mừng được chuẩn bị sẵn trong từng phòng nghỉ.

Toàn bộ khách mời được sắp xếp lưu trú tại một resort 5 sao ven biển Đà Nẵng, mỗi phòng đều có view hướng biển cực đẹp để họ tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn trước khi tham dự hôn lễ. Ngay khi bước vào phòng, ai cũng được đón bằng một hộp quà chỉn chu - món quà thể hiện sự hiếu khách, tri ân và gu thẩm mỹ tinh tế mang dấu ấn riêng của cô dâu Tiên Nguyễn.

Đầu tiên là thỏi son Everkiss Liquid Lip của Dolce & Gabbana, có giá hơn 1 triệu đồng. Đây là dòng son mousse mềm mịn, lâu trôi, lên môi mướt nhẹ và rất nịnh da. Thiết kế vỏ son mang màu vàng ánh kim sang trọng, được chạm khắc tỉ mỉ theo phong cách cổ điển xa hoa - đúng tinh thần của nhà mốt nước Ý, cũng phù hợp hoàn toàn với phong cách tiệc cưới sang trọng của gia đình hào môn. Một thỏi son xinh đẹp và đẳng cấp như vậy, vừa thể hiện sự trân trọng dành cho khách mời, vừa là món quà lưu niệm ý nghĩa để ai cũng có thể mang theo sau ngày vui.

Bên cạnh đó, set quà còn bao gồm một bộ skincare mini cao cấp từ Clé de Peau Beauté, thuộc dòng Synactif - dòng dưỡng da đắt đỏ nổi tiếng với khả năng thanh lọc, làm sạch sâu, thúc đẩy tái tạo làn da, giúp khôi phục vẻ đẹp nguyên bản tinh khiết nhất. Việc lựa chọn bộ dưỡng da đến từ thương hiệu xa xỉ này cho thấy sự tỉ mỉ của cô dâu: không phải món quà mang tính phô trương mà là sản phẩm mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng để chăm sóc bản thân, nhất là sau những giờ di chuyển hoặc tham dự lễ cưới kéo dài.

Một điểm nhấn thú vị và đầy ẩn ý trong hộp quà là một hộp diêm nhỏ, trên bao bì in dòng chữ "The perfect match" (tạm dịch: "Mảnh ghép hoàn hảo"). Đây không chỉ là một món phụ kiện dễ thương, mà còn mang hàm ý tượng trưng cho sự khởi đầu mới, thắp lên ngọn lửa tình yêu và sưởi ấm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Một chi tiết nhỏ nhưng lại chứa đựng thông điệp tinh tế, khiến khách mời không khỏi mỉm cười khi cầm trên tay.

Ngoài những món quà xa xỉ, cô dâu chú rể còn chuẩn bị thêm một túi nhỏ đựng các loại thuốc và vật dụng thiết yếu như thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, vitamin C, gói bù điện giải, miếng dán giảm đau và cả kẹo cao su the mát giúp tỉnh táo. Chính chi tiết này khiến ai nhận được cũng phải thốt lên rằng cặp đôi quá chu đáo - không chỉ tặng quà đẹp, quà đắt, mà còn nghĩ đến sự thoải mái, sức khỏe của từng khách mời trong suốt thời gian lưu trú.

Từ mỹ phẩm cao cấp đến những món đồ nhỏ bé nhưng thực tế, tất cả đều phản ánh sự chỉn chu, sâu sắc và giàu cảm xúc của vợ chồng nhà hào môn. Đám cưới không chỉ là một buổi tiệc xa hoa, mà còn là một trải nghiệm được chăm chút từ đầu đến cuối, để mỗi người tham dự đều cảm nhận được sự trân trọng và lòng hiếu khách của chủ nhân bữa tiệc.

Quả thật, sự chu đáo ấy không phải ai cũng làm được - và nó cũng chính là lý do khiến hôn lễ của Tiên Nguyễn trở thành một trong những sự kiện được nhắc đến nhiều nhất thời gian gần đây. Chẳng cần phô trương, chỉ cần sự tinh tế đủ đầy cũng đủ khiến cả giới mộ điệu lẫn khách mời phải tấm tắc khen ngợi.