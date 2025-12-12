Lộ tin nhắn Hòa Minzy muốn ngủ cùng 2 đêm với một người, danh tính gây tò mò

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Phí Linh bất ngờ đăng tải đoạn tin nhắn riêng tư với Hòa Minzy. Nội dung chẳng có gì drama, nhưng độ lầy của cả hai thì đủ khiến dân tình cười nghiêng ngả.

Trong đoạn tin nhắn được Phí Linh chia sẻ, cô và Hòa Minzy trao đổi về công việc sắp tới. Giọng ca Bắc Bling chủ động hỏi giá cát xê của đàn chị và không quên dặn dò Phí Linh vào sớm 2 ngày để ở cùng mình. Hòa Minzy còn hào phóng nói: "Em sẽ trả cát xê để chị ngủ với em, được chứ".

Màn chốt giá chấn động của Hòa Minzy khiến dân mạng bật cười. Ngay cả MC Phí Linh cũng chịu thua trước độ lầy lội của cô em thân thiết. Phí Linh đã chụp màn hình tin nhắn và đính kèm dòng trạng thái: "Hòa đòi trả cát xê cho tôi để ngủ cùng tận 2 đêm. Hồi hộp quá không biết phải chuẩn bị gì đây". Cách trò chuyện lầy lội cũng chứng minh mối quan hệ vô cùng thân thiết và đáng yêu giữa Hòa Minzy - Phí Linh.

MC Phí Linh công khai tin nhắn lầy lội với Hòa Minzy

Phí Linh và Hòa Minzy có mối quan hệ thân thiết, điều này không chỉ thể hiện qua những màn kết hợp trên sân khấu mà còn ở sự đồng hành bền bỉ ngoài đời thường.

Trong các sự kiện quan trọng của Hòa Minzy, gần như lúc nào khán giả cũng thấy sự xuất hiện của MC Phí Linh. Từ fanmeeting, các đêm nhạc riêng cho đến buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc, Phí Linh luôn đứng cạnh Hòa Minzy với vai trò dẫn dắt chương trình hoặc đơn giản là đến để ủng hộ bạn thân.

Không chỉ hợp rơ trên sân khấu, mối quan hệ của họ còn gắn bó trong đời sống thường nhật. Những câu chuyện hài hước trên mạng xã hội, những lần tag nhau trêu đùa hay rủ rê hợp tác cho thấy sự thân thiết tự nhiên, thoải mái giữa hai người.

Phí Linh thường xuyên giữ vai trò MC trong các sự kiện cá nhân của Hòa Minzy

Ngoài đời, cả hai cũng là chị em thân thiết và thường công khai khoảnh khắc lầy lội của nhau trên mạng xã hội

Ngoài Phí Linh, Hòa Minzy còn sở hữu một mạng lưới bạn bè đông đảo trong showbiz. Với tính cách hài hước, hoạt bát và cực kỳ chân thành, nữ ca sĩ dễ dàng kết nối với đồng nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hòa Minzy thường xuyên khiến khán giả bật cười bởi loạt tương tác "mặn hơn muối" với bạn bè trong nghề. Từ những màn trêu chọc trên mạng xã hội, các pha tấu hài tại hậu trường cho đến những khoảnh khắc quẩy banh nóc chung sân khấu, Hòa Minzy luôn mang lại cảm giác gần gũi và vui vẻ cho mọi người xung quanh.