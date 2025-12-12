Hôn nhân kỳ lạ của con trai ông trùm giới giải trí

Trang Sohu đưa tin mới đây nữ diễn viên Quách Bích Đình đã nhận trả lời phỏng vấn, tiết lộ về cuộc sống hôn nhân với thiếu gia Hướng Tả, con trai của ông trùm giới giải trí Hong Kong, Trung Quốc Hướng Hoa Cường.

Quách Bích Đình cho biết hiện tại cô và hai con sống tại Đài Bắc, Đài Loan Trung Quốc, trong khi Hướng Tả phát triển sự nghiệp ở Đại lục. Cha mẹ chồng cô cũng sống ở Trung Quốc hoặc Hong Kong, họ chỉ gặp nhau vào các dịp lễ Tết hoặc kỳ nghỉ hè. Bên cạnh đó, Quách Bích Đình còn chăm sóc cha mắc ung thư phổi và suy tim.

Ngôi sao phim Tiểu thời đại khẳng định gia đình chồng đối xử tốt với cô. Mẹ chồng Trần Lam hỗ trợ chi phí điều trị cho cha Quách Bích Đình, đồng thời cho cô nhiều tiền, mua bất động sản và trang sức tặng nữ diễn viên. Theo chia sẻ của Quách Bích Đình, toàn bộ học phí của hai con do bà Trần Lam đóng.

Quách Bích Đình và Hướng Tả không sống chung.

Về việc chồng không ở bên, Quách Bích Đình cho biết quan niệm của người hiện đại đã khác xưa, không cần phải "lấy chồng theo chồng" một cách tuyệt đối. Trước khi kết hôn, cô đã bày tỏ muốn sống tại Đài Loan, gia đình chồng cũng ủng hộ và không o ép nữ diễn viên. Tuy nhiên, Hướng Tả lớn lên tại Hong Kong và dành phần lớn thời gian làm việc ở Trung Quốc đại lục vì vậy hai vợ chồng ít khi bên nhau.

Hai vợ chồng cũng không thường xuyên liên lạc, nhưng Quách Bích Đình luôn nhắc chồng phải quan tâm và thân thiết với các con: "Bọn trẻ rất yêu bố, tôi thường nhắc anh ấy: 'Sao hôm nay anh không gọi cho các con? Nếu anh làm con buồn, em sẽ bay qua đánh anh đó".

Chia sẻ của Quách Bích Đình cho thấy cô không đặt nặng tình yêu với chồng, nhưng luôn giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa ông xã và các con. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng khẳng định cô không bị ép sinh con, không phải là "máy đẻ" như nhiều người tung tin, đây là mong muốn của chính Quách Bích Đình.

Quách Bích Đình sinh năm 1984, là con lai nên ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,69 m. Năm 18 tuổi, cô đã là người mẫu của nhiều tạp chí nổi tiếng tại Đài Loan. Năm 2008, cô trở thành hiện tượng khi quay một quảng cáo. Quách Bích Đình còn được biết đến nhiều với vai "nữ thần" Nam Tương trong bộ phim Tiểu thời đại của đạo diễn Quách Kính Minh. Với ngoại hình đẹp, Quách Bích Đình nhiều lần được bình chọn là nữ thần của các khán giả nam Trung Quốc.

Quách Bích Đình từng là nữ thần màn ảnh Hoa ngữ. Sự nghiệp của cô sớm khép lại sau khi kết hôn.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn với nam diễn viên Hướng Tả, con trai ông trùm Hướng Hoa Cường, Quách Bích Đình ngừng đóng phim. Hướng Tả bị đánh giá là "thiếu gia bất tài nhất giới giải trí", dù có cha mẹ ủng hộ nhưng đến nay Hướng Tả vẫn không tạo được tiếng vang.

Không những vậy, để gây chú ý, Hướng Tả đi theo xu hướng thời trang kỳ dị, làm những biểu cảm khác người. Nam diễn viên không ngại mặc đồ giả gái để livestream bán hàng. Trong thời gian Quách Bích Đình mang thai lần thứ hai, Hướng Tả còn vướng tin ngoại tình. Để cứu vớt hình tượng, ngay sau đó nam diễn viên về Đài Loan đưa vợ con đi chơi và được truyền thông chụp lại.

Sau lời chia sẻ của Quách Bích Đình, nhiều người xót xa cho nữ diễn viên gả sai chồng, còn trẻ nhưng phải sống ly thân, không được ly hôn vì chịu sức ép từ phía cha mẹ chồng.