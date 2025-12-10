Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10 ngày trước đại nhạc hội kỷ lục tại Việt Nam, Gai con “tung” 1 triệu vote, quyết đưa kim chủ lên ngôi vương lại FChoice 2025?

10-12-2025 - 20:00 PM | Lifestyle

Với khoảng cách chỉ 150 nghìn lượt vote, liệu fan của Anh trai say hi có lật ngược thế cờ vào phút chót?

Sau gần hai tuần mở cổng bình chọn, hạng mục “Ngân hàng Kim chủ của năm” thuộc FChoice 2025 đang chứng kiến cuộc rượt đuổi kịch tính hơn bao giờ hết. Theo ghi nhận mới nhất vào tối 10/12, Techcombank - “kim chủ” đồng hành cùng chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai - đã chính thức vượt mốc 1 triệu lượt bình chọn, trở thành đơn vị đầu tiên chạm tới cột mốc này tại hạng mục “Ngân hàng Kim chủ của năm” thuộc FChoice 2025. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ của chương trình sau gần hai tuần cổng bình chọn mở cửa.

Diễn biến này càng trở nên đáng chú ý khi ở những ngày đầu, cuộc đua gần như thuộc về fan của G-DRAGON và “Em xinh”. Tuy nhiên, sức bật từ cộng đồng người hâm mộ của hai chương trình Anh trai đã khiến cục diện thay đổi hoàn toàn. Cùng với Techcombank, VIB – “kim chủ” của Anh trai say hi – cũng tăng tốc liên tục, hiện đã tiến sát vị trí dẫn đầu với hơn 846.000 lượt bình chọn.

10 ngày trước đại nhạc hội kỷ lục tại Việt Nam, gai con “tung” 1 triệu vote, quyết đưa kim chủ lên ngôi vương lại FChoice 2025? - Ảnh 1.

Kết quả vote tính đến ngày 10/12

Theo số liệu cập nhật tính đến ngày 10/12, khoảng cách giữa hai “kim chủ” Anh trai và phần còn lại của bảng xếp hạng đã ngày càng nới rộng. Trong khi Techcombank vượt ngưỡng một triệu vote, VIB ổn định ở vị trí thứ hai, các ứng cử viên từng dẫn đầu ở tuần đầu tiên như VPBank hay TPBank đã không còn giữ được phong độ ban đầu. Em xinh say hi của TPBank hiện ghi nhận hơn 321.000 lượt bình chọn, trong khi chuỗi concert G-DRAGON của VPBank đạt hơn 183.000 lượt.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ này đến từ sự đồng lòng của cộng đồng người hâm mộ hai show Anh trai - vốn được xem là một trong những fandom năng động nhất mạng xã hội hiện nay. Đặc biệt, cộng đồng “Gai con” của Anh trai vượt ngàn chông gai đã liên tục kêu gọi bình chọn trên nhiều nền tảng, cập nhật thứ hạng theo từng giờ và duy trì tốc độ bình chọn cao. Chính sự kết hợp giữa sức mạnh cộng đồng và độ lan tỏa của chương trình đã giúp Techcombank tạo nên cú bứt tốc ấn tượng.

10 ngày trước đại nhạc hội kỷ lục tại Việt Nam, gai con “tung” 1 triệu vote, quyết đưa kim chủ lên ngôi vương lại FChoice 2025? - Ảnh 2.

10 ngày trước đại nhạc hội kỷ lục tại Việt Nam, gai con “tung” 1 triệu vote, quyết đưa kim chủ lên ngôi vương lại FChoice 2025? - Ảnh 3.

Các "Gai con" hân hoan chúc mừng ngân hàng Techcombank vượt mốc 1 triệu lượt bình chọn

Trái ngược với giai đoạn đầu khi VPBank với concert G-DRAGON từng dẫn đầu áp đảo, còn TPBank bứt phá lên top 1 trong một thời điểm ngắn, thứ hạng hiện tại phản ánh rõ sự chuyển dịch lớn của cuộc đua. Từ vị trí giữa bảng, hai chương trình Anh trai , đặc biệt là Anh trai vượt ngàn chông gai đã vượt lên dẫn đầu chỉ trong vài ngày. Đây là một minh chứng cho sức ảnh hưởng mạnh mẽ của lượng người xem và cộng đồng người hâm mộ.

Cổng bình chọn hạng mục “Ngân hàng Kim chủ của năm” sẽ tiếp tục mở đến 23h59 ngày 13/12/2025, đồng nghĩa với việc bảng xếp hạng có thể còn nhiều biến động. Thực tế những năm trước cho thấy chỉ cần vài giờ tổng lực từ cộng đồng fan, cục diện có thể thay đổi hoàn toàn. Vì vậy, dù Techcombank và VIB đang tạm thời chiếm ưu thế, cuộc đua vẫn còn rộng cửa cho các bất ngờ trong những ngày cuối cùng.

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, ra đời từ năm 2021. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Năm 2025, FChoice đã chính thức quay trở lại với thông điệp "Việt Nam vươn mình" với 4 nhóm hạng mục lớn.

Ngay từ bây giờ, hãy theo dõi / bình chọn cho những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới TẠI ĐÂY.

Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ qua Email về địa chỉ của Ban tổ chức FChoice: info@cafef.vn

10 ngày trước đại nhạc hội kỷ lục tại Việt Nam, gai con “tung” 1 triệu vote, quyết đưa kim chủ lên ngôi vương lại FChoice 2025? - Ảnh 4.

  Cổng bình chọn sắp đóng, kim chủ có cuộc đổi ngôi ngoạn mục: “Anh trai” nào được fan đẩy hết tốc lực, bứt phá thành công lên Top 1?

Nguyên An

Nhịp sống thị trường

