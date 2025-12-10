Sự thật khó bàn cãi về Phương Nhi

Từ khi bước chân vào showbiz với danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, Phương Nhi luôn được biết đến nhờ nét đẹp trong trẻo, ngọt ngào. Vớiđường nét gương mặt, nụ cười tỏa nắng cùng phong cách thời trang thanh lịch, nàng hậu sinh năm 2k2 được nhiều người hâm mộ ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ mới".

Đến tháng 1/2025, Phương Nhi chính thức tổ chức lễ ăn hỏi với Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Buổi lễ diễn ra ấm cúng, kín đáo và hầu như vắng bóng truyền thông, đúng với phong cách riêng tư mà nàng Á hậu vẫn duy trì suốt từ khi nổi tiếng. Sau cột mốc này, người đẹp xứ Thanh gần như rút hẳn khỏi các hoạt động showbiz.

Phương Nhi rút khỏi showbiz, hiếm hoi lộ diện hậu lấy chồng

Dù trở nên kín tiếng và hiếm hoi lộ diện trước truyền thông nhưng sức hút của Phương Nhi vẫn không hề giảm. Bằng chứng là mỗi lần nàng hậu xuất hiện trong những dịp đặc biệt, công chúng đều phải bàn tán không ngớt. Nhiều netizen nói vui rằng nàng hậu ngày càng quá đáng nhưng quá đáng ở đầy là "xinh quá đáng".

Vào ngày 19/8, Á hậu Phương Nhi dự Lễ khởi công 250 công trình trên cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Cô chọn mái tóc xõa tự nhiên, lối trang điểm trong trẻo cùng đôi khuyên tai hình trái tim làm điểm nhấn. Phương Nhi ngồi cạnh ông xã, dáng vẻ nghiêm túc và phong thái điềm tĩnh càng làm rõ nét khí chất của phu nhân hào môn.

Phương Nhi lúc nào cũng rạng rỡ và tinh tế chọn trang phục thanh lịch, nhẹ nhàng khi đi cùng ông xã

Sau đó ít ngày, Phương Nhi tiếp tục góp mặt trong lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Trên sóng truyền hình trực tiếp, Phương Nhi gây ấn tượng mạnh khi diện áo dài trắng chỉn chu, khoác khăn choàng đỏ tượng trưng cho tinh thần Việt Nam. Gương mặt thon gọn, sống mũi cao và đôi mắt long lanh giúp cô nổi bật. Có thể thấy mỗi khi cùng gia đình xuất hiện trong sự kiện trang trọng, nàng hậu luôn duy trì trạng thái tinh thần tập trung, vừa nhẹ nhàng vừa tự tin.

Visual tươi tắn của Phương Nhi trên sóng truyền hình trực tiếp

Bên cạnh những lần xuất hiện tại các hoạt động và sự kiện quan trọng, Phương Nhi cũng đôi khi đồng hành cùng chồng trong các buổi concert. Dù chỉ được ghi lại bằng camera thường trong điều kiện ánh sáng phức tạp, nàng hậu vẫn nổi bật với phong cách thời trang tinh giản nhưng hợp mắt, tôn lên vẻ nữ tính đặc trưng.

Phương Nhi giữ phong độ nhan sắc khi cân mọi camera thường

Nếu như ở những lần xuất hiện trước, Phương Nhi thường gây sốt bởi nhan sắc trong trẻo, rạng rỡ thì tại lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 hôm 5/12 vừa qua, công chúng lại phải trầm trồ vì phong thái của nàng hậu.

Góp mặt trong sự kiện cực kỳ quan trọng, Phương Nhi thu hút mọi ánh nhìn với chiếc áo dài hồng dịu mắt, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và rạng rỡ đặc trưng. Kiểu tóc búi thấp, phần trước thả nhẹ vài lọn tạo cảm giác mềm mại. Qua ống kính tại sự kiện, Phương Nhi chứng minh visual đẹp mọi góc độ, mỗi khung hình đều toát ra phong thái sang trọng. Một điều mà nhiều người phải dành lời khen chính là thần sắc lên "level" của nàng hậu chuẩn phu nhân hào môn.

Vợ chồng Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng chụp ảnh sau lễ trao giải VinFuture 2025

Không chỉ nhan sắc mà lần lộ diện mới nhất, bà xã Minh Hoàng gây xuýt xoa vì khí chất ngời ngời