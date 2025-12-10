Phương Nga đụng mặt Đỗ Hà hậu drama không dự cưới, mối quan hệ có rạn nứt như lời đồn?

Mới đây, Á hậu Phương Nga và Hoa hậu Đỗ Hà vừa có màn chạm mặt gây chú ý tại một sự kiện. Màn hội ngộ của cả hai thu hút sự bàn tán của netizen bởi lẽ cách đâu không lâu, việc Phương Nga vắng mặt trong đám cưới Đỗ Hà đã dấy lên những tranh cãi.

Tại sự kiện, Phương Nga diện áo dài đỏ truyền thống, thần thái tươi tắn, liên tục mỉm cười và giao lưu với mọi người xung quanh. Đỗ Hà chọn áo dài vàng nổi bật, gương mặt rạng rỡ và phong thái chỉn chu.

2 nàng hậu được xếp ngồi cạnh nhau, chăm chú theo dõi chương trình. Cả hai vẫn giữ tương tác vui vẻ với nhau, cùng rạng rỡ chụp ảnh tại sự kiện. Có thể thấy mối quan hệ giữa họ không hề căng thẳng như những gì cộng đồng mạng bàn tán.

Hoa hậu Đỗ Hà và Á hậu Phương Nga hội ngộ tại một sự kiện

Đỗ Hà và Phương Nga tương tác vui vẻ, chứng minh mối quan hệ vẫn tốt đẹp

Trước đó, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại Hà Nội vào chiều 9/11 quy tụ dàn mỹ nhân đình đám của Vbiz như Lương Thùy Linh, Phương Anh, Ngọc Thảo, Thiên Ân… Tuy nhiên, cư dân mạng lại chú ý đến sự thiếu vắng của một gương mặt thân thiết với Đỗ Hà: Á hậu Phương Nga.

Việc Phương Nga không xuất hiện lập tức làm dậy sóng mạng xã hội. Nhiều người không giấu được thắc mắc bởi nàng hậu sinh năm 1998 và Đỗ Hà vốn gắn bó nhiều năm, từng đồng hành cùng nhau trong loạt sự kiện lớn nhỏ. Đỗ Hà cũng từng bê tráp trong lễ ăn hỏi của Phương Nga và Bình An, và là khách mời đặc biệt trong buổi tiệc cầu hôn vào năm 2022. Chính vì vậy, chuyện cô chị thân thiết vắng bóng trong ngày trọng đại của Đỗ Hà khiến dân mạng hoang mang, thậm chí đồn đoán tình bạn rạn nứt.

Việc Phương Nga vắng mặt trong đám cưới Đỗ Hà dấy lên nhiều bàn tán

Khi những tranh cãi bùng nổ, Á hậu Phương Nga sau đó đã lên tiếng. Khi được một cư dân mạng hỏi thẳng về lý do không dự tiệc, nàng hậu cho biết lễ cầu hôn và ăn hỏi là sự kiện riêng tư nên Đỗ Hà không mời. Riêng đám cưới tại Hà Nội, cô tâm sự rằng mình không thể góp mặt vì lời mời đến khá gấp và lịch trình cá nhân đã được sắp xếp từ trước. Phương Nga khẳng định vẫn gửi lời chúc phúc từ xa đến người bạn thân nhiều năm, khép lại loạt đồn đoán không đáng có.

"Cầu hôn với ăn hỏi chắc là riêng tư thì bạn không mời. Còn đám cưới ở Hà Nội thì bạn mời gấp quá, chị có lịch từ trước nên không thể tham dự, chung vui từ xa thôi nè", Á hậu Phương Nga chia sẻ.

Dù có ý kiến trái chiều, phần đông netizen cho rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng, và một lời chúc từ xa vẫn đủ thể hiện tình cảm. Khán giả tin rằng giữa Hoa hậu Đỗ Hà và Á hậu Phương Nga, mối quan hệ thân tình vẫn được giữ trọn, chỉ là vô tình lỡ hẹn trong một ngày trọng đại.