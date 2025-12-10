Cuộc sống hiện tại của Vinh Râu Fap TV ở tuổi 31, nói rõ quan hệ với vợ cũ sau ồn ào ly hôn

Sáng ngày 9/12, Fap TV chính thức khai máy bộ phim “Người trong sân trường”. Đây là bộ phim học đường kết hợp hành động nhưng không phải đề tài bạo lực học đường, mà là một câu chuyện văn minh và nhân văn. Trong phim, Vinh Râu đảm nhận vai thầy giáo. Anh khẳng định vai diễn này vừa cũ vừa mới nhưng mang mọi người có thể cảm thấy giải trí hơn.

Vinh Râu sinh năm 1994 được biết đến là diễn viên trụ cột của Fap TV nhiều năm qua (Fap TV là kênh Youtube sở hữu 14,4 triệu follow). Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Vinh Râu về công việc cũng như cuộc sống hiện tại.

Sẽ phát triển ở lĩnh vực phim điện ảnh

- Nhiều năm qua, khán giả vẫn biết tới Vinh Râu chuyên đóng phim chiếu mạng. Tuy là cái tên và gương mặt được nhiều người biết đến, song ở khía cạnh chuyên môn, người ta sẽ “nể phục” diễn viên đóng phim truyền hình, điện ảnh hơn và không đánh giá cao khả năng của diễn viên đóng phim chiếu mạng. Vinh có cảm thấy buồn khi nghe vậy?

Tôi cũng đồng quan điểm với mọi người thôi. Diễn viên chiếu mạng nói chung có bị đánh giá thấp hơn diễn viên truyền hình, điện ảnh là vì các anh chị đóng điện ảnh truyền hình được học trường lớp, bài bản.

Fap TV và Vinh Râu vừa khai máy phim mới "Người trong sân trường".

Phim dự kiến được công chiếu vào tháng 1/2026.

Còn chúng tôi không qua trường lớp, muốn tiếp cận khán giả thì chỉ có một con đường là phim chiếu mạng. Có thể một số anh em bị gia đình cấm đoán, hoặc làm trái nghề thì sẽ chọn đi lên từ phim chiếu mạng.

Thậm chí đến bây giờ, khi các nền tảng mới xuất hiện thì chính anh em diễn viên bên Youtube cũng đặt sự hoài nghi về kinh nghiệm của diễn viên ở những nền tảng mới.

Riêng đối với tôi, đó là đại đa số nhưng cũng có bạn đi lên từ phim chiếu mạng rồi dùng cái đó phát triển sự nghiệp riêng của mình. Trong mắt tôi, anh em nào làm nghệ thuật thì đều là nghệ sĩ cả, ăn thua là họ chọn con đường nào để đi thôi.

- Vinh có dự định sẽ phát triển sự nghiệp của mình theo hướng tham gia phim truyền hình, điện ảnh không hay sẽ mãi đóng phim chiếu mạng?

Nếu ai có theo dõi tôi chắc cũng biết, vừa qua, phim Mang mẹ đi bỏ, Chị dâu, Phòng trọ ma bầu… tôi đều có tham gia. Còn về diễn viên chiếu mạng thì Huỳnh Lập rất thành công trong vai trò sản xuất khi lấn sân sang điện ảnh, tôi sẽ tiếp tục và chắc chắn là phát triển.

Những năm trước, tính chất công việc của tôi ở Fap TV không chỉ là diễn viên mà còn điều hành công ty nên không có thời gian để phát triển. Tôi muốn dành thời gian phát triển các video clip của Fap TV trên Youtube. Năm vừa qua, tôi đã lấn sân sang điện ảnh rồi.

- Hiện tại, khi các nền tảng xã hội khác, đặc biệt là tiktok phát triển mạnh thì Youtube cũng trở nên khó sống hơn. Nhiều người nói 1 triệu view trên Youtube hiện tại so với những năm trước có thể tương đương 3,4 triệu view. Khó khăn đó ai cũng thấy vậy tại sao bạn vẫn kiên định theo đuổi làm phim Youtube?

Đúng là khó khăn thật nhưng khi so sánh Fap TV với các kênh mới thì các bạn trẻ thì mới khó, chứ Fap TV may mắn được khán giả yêu thương suốt hơn chục năm qua. Đó là nền tảng để chúng tôi tiếp tục. Một phần nữa là vì khán giả.

Nam diễn viên hiện đang có cuộc sống thoải mái để lo cho gia đình.

“Tôi vẫn ở nhà thuê nhưng tương lai sẽ có nhà, xe tôi có 1 chiếc”

- Bạn có thu nhập tốt được từ nghề không, có sống được hoàn toàn bằng nghề hay phải làm thêm công việc tay trái?

Thật sự mà nói thì để kiếm tiền được từ nghề này là vừa khó vừa dễ vì tài năng phải đi kèm với siêng năng nữa. Nghề nào cũng thế. Siêng mới giàu, giỏi thôi chưa đủ. Nói chung, tôi cũng đủ sống, dư sống để lo cho gia đình.

- Sau nhiều năm làm nghề, hiện tại Vinh sở hữu bao nhiêu nhà, xe rồi?

Không phải cái siêng nào cũng kiếm ra tiền mà có những cái siêng lại mất tiền. Có khoảng thời gian, tôi đầu tư kinh doanh một số thứ không phải nghệ thuật. Và những thứ đó không sinh tiền bao nhiêu nên giờ tôi cũng đủ sống thôi. Tôi vẫn ở nhà thuê nhưng tương lai sẽ có nhà, còn xe thì tôi có 1 chiếc.

- Về cuộc sống riêng, hiện tại Vinh đã có hạnh phúc mới chưa?

Không phải có người yêu mới là có hạnh phúc. Sau những gì đã trải qua, không phải là tôi tiếc nuối quá khứ đâu mà nghĩ là đến lúc mình dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho những người mình thấy quan trọng như ba mẹ, gia đình. Những người đó khỏe mạnh là mình hạnh phúc rồi.

Chia sẻ thật lòng, tôi là người đàn ông của gia đình nên nếu có người yêu, có vợ thì tôi sẽ dành mọi thứ cho gia đình, mà như vậy thì sẽ thiếu hụt thời gian cho sự nghiệp.

Vinh Râu cho biết, hiện tại muốn tập trung phát triển sự nghiệp.

- Mối quan hệ giữa Vinh và vợ cũ - Lương Minh Trang hiện thế nào, nhất là người cũ từng nói xấu bạn trên mạng xã hội?

Thực ra lúc đó, tôi cũng giải thích với mọi người rồi. Không phải Trang nói xấu mà đang giận những thứ vu vơ. Những cái đó không phải nhắm vào tôi. Những status của Trang không rõ ràng nên mọi người tưởng nói xấu chứ thực ra Trang đang nói người khác, không phải nói tôi.

Còn nếu mọi người theo dõi tôi hay Fap TV thì sẽ thấy là Trang có khoảng thời gian vẫn làm content cho Fap TV. Gần đây thì Trang mới ngưng nên chúng tôi không có vấn đề gì cả.

- Cảm ơn bạn đã chia sẻ!