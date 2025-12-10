Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nhân Việt duy nhất đổi đời nhờ bị cả nước chê xấu, giờ là nữ thần gợi cảm sở hữu body mướt mượt

10-12-2025 - 16:29 PM | Lifestyle

Nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng so với ngày đầu mới vào nghề.

Năm 2009, khi Lập Trình Cho Trái Tim Phát Sóng, cái tên Quỳnh Nga lập tức phủ sóng khắp màn ảnh nhỏ. Vũ Vũ - cô nàng IT với biệt danh "Cá sấu chúa" có làn da ngăm, cặp kính dày cộp và phong cách ăn mặc xuề xòa đã trở thành hiện tượng. Nhân vật vừa ngô nghê vừa cá tính này bất ngờ chiếm trọn sự chú ý của khán giả, tạo nên “cơn sốt” hiếm thấy thời bấy giờ. Chính vai diễn bị cả nước chê xấu nhất màn ảnh Việt đã trở thành dấu mốc để đời của nữ diễn viên sinh năm 1988.

Mỹ nhân Việt duy nhất đổi đời nhờ bị cả nước chê xấu, giờ là nữ thần gợi cảm sở hữu body mướt mượt- Ảnh 1.

Mỹ nhân Việt duy nhất đổi đời nhờ bị cả nước chê xấu, giờ là nữ thần gợi cảm sở hữu body mướt mượt- Ảnh 2.

Dù nổi tiếng sau bộ phim, Quỳnh Nga không tận dụng thời điểm vàng để lấn sâu vào phim ảnh mà quay lại với âm nhạc. Cô ghi dấu ấn khi kết hợp cùng Khánh Phương tạo ra nhiều bản hit đình đám. Giai đoạn này, cô đã chăm chút ngoại hình hơn, thử nghiệm nhiều phong cách trang điểm và thời trang mới. Tuy nhiên, vẻ ngoài của cô vẫn chưa được đánh giá nổi bật so với dàn mỹ nhân Vbiz. Làn da ngăm và vóc dáng mảnh mai khiến cô khó bứt phá về hình tượng.

Năm 2019, sau khi công khai ly hôn người mẫu Doãn Tuấn, Quỳnh Nga trở lại màn ảnh với vai “tiểu tam” Nhã trong Về Nhà Đi Con. Đây là cú nổ lớn, đưa cô trở thành cái tên gây chú ý mạnh mẽ. Từ đó, Quỳnh Nga liên tục góp mặt trong các phim truyền hình nổi bật như Sinh Tử, Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ…

Mỹ nhân Việt duy nhất đổi đời nhờ bị cả nước chê xấu, giờ là nữ thần gợi cảm sở hữu body mướt mượt- Ảnh 3.

Cũng trong năm đó, cô quyết định phẫu thuật nâng ngực. Người đẹp chia sẻ rằng sau ly hôn, bản thân chông chênh, sụt cân và cần một sự thay đổi để tái tạo năng lượng. Vì tự ti với vòng 1 nhỏ và cơ thể gầy gò, cô tìm đến phương pháp thẩm mỹ để hoàn thiện vẻ ngoài.

Ca “đại tu” này lập tức mang lại cho cô diện mạo mới: rạng rỡ, tươi tắn và cuốn hút hơn rất nhiều. Sở hữu làn da trắng mịn, vòng 1 đầy đặn cùng đường cong nóng bỏng, Quỳnh Nga bắt đầu tự tin diện bikini, váy áo cắt xẻ và loạt thiết kế khoe dáng bạo liệt. Nhan sắc của cô sau đổ vỡ hôn nhân được khán giả khen ngày càng thăng hạng.

Mỹ nhân Việt duy nhất đổi đời nhờ bị cả nước chê xấu, giờ là nữ thần gợi cảm sở hữu body mướt mượt- Ảnh 4.

Trên phim, cô thường đảm nhận những vai quyến rũ, phóng khoáng - phù hợp hoàn hảo với hình tượng hiện tại. Ngoài đời, người đẹp ngày càng gợi cảm, phong cách thời trang sắc sảo, tràn đầy năng lượng.

Dù chỉ cao khoảng 1m60, Quỳnh Nga vẫn được nhận xét có vóc dáng cân đối nhờ số đo 3 vòng quyến rũ cùng vòng eo “con kiến” nổi tiếng. Sau gần hai thập kỷ hoạt động, cô có màn lột xác ngoạn mục, trở thành một trong những gương mặt gợi cảm nhất của làng giải trí Việt.

Khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Quỳnh Nga nhiều lần khiến dân mạng trầm trồ vì vóc dáng săn chắc, vòng 2 mướt mắt. Sự tự tin, rực rỡ và thần thái của cô khiến khán giả không còn nhận ra "Cá sấu chúa" ngày nào.

Mỹ nhân Việt duy nhất đổi đời nhờ bị cả nước chê xấu, giờ là nữ thần gợi cảm sở hữu body mướt mượt- Ảnh 5.

Sau đó, cô tiếp tục tham gia Bước Nhảy Hoàn Vũ, cho thấy bản thân không chỉ đẹp mà còn đa tài. Quỳnh Nga cho biết cô muốn mang đến phiên bản phong phú nhất của mình, vì thế luôn nỗ lực từng buổi tập và không ngừng thử thách bản thân.

Mỹ nhân Việt duy nhất đóng 2 phim đầu tay đã cán mốc 1.000 tỷ đồng, nhan sắc thăng hạng ngoạn mục không ai chê nổi

Theo Xử Nữ

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công viên "cổ" giữa Hà Nội đang được quan tâm: Giáp 4 mặt phố lớn, từng có phương án cải tạo với 1500 tỷ

Công viên "cổ" giữa Hà Nội đang được quan tâm: Giáp 4 mặt phố lớn, từng có phương án cải tạo với 1500 tỷ Nổi bật

Mẹ Hà Nội chia sẻ: 2025 giá thực phẩm tăng 25%, nhưng thay đổi 2 thói quen đi chợ giúp tôi dư 6,8 triệu/năm

Mẹ Hà Nội chia sẻ: 2025 giá thực phẩm tăng 25%, nhưng thay đổi 2 thói quen đi chợ giúp tôi dư 6,8 triệu/năm Nổi bật

Vợ chồng Hà Nội có 2 căn nhà, 5 nguồn thu nhập vẫn không đủ tiêu: Bức ảnh tiết lộ lý do

Vợ chồng Hà Nội có 2 căn nhà, 5 nguồn thu nhập vẫn không đủ tiêu: Bức ảnh tiết lộ lý do

16:15 , 10/12/2025
Bỏ túi 8 món ngon "giấu kín" ở Hàm Dương: Ăn một miếng là thấy cả ngàn năm lịch sử, khách du lịch sành sỏi mới biết đường tìm

Bỏ túi 8 món ngon "giấu kín" ở Hàm Dương: Ăn một miếng là thấy cả ngàn năm lịch sử, khách du lịch sành sỏi mới biết đường tìm

15:50 , 10/12/2025
Mỹ nhân Penthouse gặp sự cố, liên tục che mặt, khiến gần 5 triệu người thắc mắc

Mỹ nhân Penthouse gặp sự cố, liên tục che mặt, khiến gần 5 triệu người thắc mắc

15:23 , 10/12/2025
Hot girl Việt cảnh báo khách du lịch Cáp Nhĩ Tân, ra đường bị bỏng đỏ bừng mặt

Hot girl Việt cảnh báo khách du lịch Cáp Nhĩ Tân, ra đường bị bỏng đỏ bừng mặt

14:50 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên