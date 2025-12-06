Mỗi lần nhìn mỹ nhân Việt này là một lần rửa mắt: Vừa đẹp vừa sang lại còn trẻ, đố tìm nổi góc chết

Tối 5/12, show diễn thời trang của NTK Đỗ Long đã diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, biến thảm đỏ nơi đây thành bữa tiệc toàn sao. Mỹ nam mỹ nữ đều "lên đồ" tưng bừng, đọ sắc khoe dáng tại sự kiện. Nổi bật giữa rừng tên tuổi hot của showbiz Việt là Huyền Lizzie, đang nhận được nhiều tình cảm từ khán giả qua bộ phim Cách Em 1 Millimet.

Rời xa hình ảnh nữ tổng tài mạnh mẽ, khí chất trên phim, Huyền Lizzie xuất hiện tại sự kiện với vẻ đẹp mềm mại và quyến rũ hơn hẳn. Cô lựa chọn mẫu đầm dạ hội đen mang hơi hướng mỹ học Hy Lạp cổ đại, toát lên nét kiêu sa, bí ẩn và đầy quyền lực. Chất liệu lụa bóng giúp từng đường nét trên trang phục trở nên uyển chuyển, đồng thời tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và gương mặt rực rỡ của nữ diễn viên.

Huyền Lizzie xuất hiện tại sự kiện với vẻ đẹp mềm mại và quyến rũ, khoe trọn tấm lưng nuột nà

Thiết kế còn gây chú ý bởi loạt đường cut-out tinh tế, tôn trọn bờ vai thon, tấm lưng nuột nà và vòng eo gọn gàng của Huyền Lizzie. Diện mạo chỉn chu đến từng chi tiết khiến cô đẹp rực rỡ “chuẩn từng milimet”, xứng đáng với danh hiệu “nữ diễn viên mặc đẹp nhất màn ảnh nhỏ” mà khán giả ưu ái dành tặng.

Huyền Lizzie không nhớ mình đã chuẩn bị bao nhiêu trang phục cho vai Ngân trong Cách Em 1 Milimet, nhưng sau thành công về mặt hình ảnh với vai Vân Trang ở Thương Ngày Nắng Về”, cô nhận được rất nhiều sự ưu ái từ các thương hiệu thời trang trong việc hỗ trợ chuẩn bị trang phục cho nhân vật mới. Với vai Ngân - người phụ nữ trẻ thành công, quyết đoán trong công việc và mạnh mẽ trong cuộc sống, Huyền Lizzie đã xây dựng cho nhân vật phong cách thời trang thanh lịch, năng động, cá tính nhưng đơn giản, không cầu kỳ.

Gu thời trang thanh lịch, thời thượng của Huyền Lizzie rất được lòng hội chị em

Nhờ vậy, gu thời trang của Ngân rất dễ ứng dụng trong đời sống, phù hợp với các chị em công sở. Cũng chính điều này khiến những bộ trang phục gắn với nhân vật Ngân liên tục được các chị em săn đón.

Cách Em 1 Milimet hiện đang đi đến giai đoạn cao trào khi cuộc hôn nhân của Ngân và Nghiêm rơi vào vòng xoáy căng thẳng. Thậm chí, Ngân đã thẳng thắn đề cập đến chuyện ly hôn, khiến bầu không khí trong phim trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Giữa tình thế bế tắc đó, khán giả không khỏi tò mò liệu cả hai sẽ chọn hướng đi nào cho chặng đường tiếp theo. Tuy nhiên, loạt diễn biến bất ngờ vẫn còn ở phía trước, buộc người xem phải tiếp tục theo dõi để xem “cô Ngân mắt toét” - biệt danh đáng yêu mà Viễn dành tặng - rồi sẽ đối mặt với tương lai của mình ra sao trong những tập sắp phát sóng.