Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý Hoàng Nam bất ngờ nói một điều với vợ sau chức vô địch PPA Tour Asia lịch sử

06-12-2025 - 20:49 PM | Lifestyle

Lý Hoàng Nam bất ngờ nói một điều với vợ sau chức vô địch PPA Tour Asia lịch sử

Lý Hoàng Nam vô địch giải pickleball PPA Tour Asia liền nhắc ngay đến vợ.

Lý Hoàng Nam đã tạo nên chiến tích lịch sử khi xuất sắc giành chức vô địch đơn nam tại PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025. Tay vợt Việt Nam đánh bại đối thủ Jack Wong trong trận chung kết chiều ngày 6/12 với tỷ số thuyết phục 2–0, các set đều kết thúc 11-4, qua đó lần đầu tiên bước lên ngôi vương tại hệ thống giải đấu PPA Tour.

Sau khi nâng cao cúp vô địch, Lý Hoàng Nam không giấu được cảm xúc vui mừng:

"Tôi đang rất vui với chiến thắng này. Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng đến Jack Wong, anh ấy đã có một giải đấu ấn tượng"

Lý Hoàng Nam khẳng định danh hiệu tại Hangzhou Open chỉ là bước khởi đầu trong hành trình mới của mình.

"Tôi mong muốn có thể sang thi đấu ở PPA Mỹ. Đó là sân chơi đẳng cấp và tôi muốn thử sức bản thân ở môi trường lớn hơn", Hoàng Nam khẳng định.

Lý Hoàng Nam bất ngờ nói một điều với vợ sau chức vô địch PPA Tour Asia lịch sử- Ảnh 1.

Lý Hoàng Nam bất ngờ nói một điều với vợ sau chức vô địch PPA Tour Asia lịch sử- Ảnh 2.

Lý Hoàng Nam vô địch PPA Tour Asia Hàng Châu 2025

Đặc biệt trong ngày nâng cúp vô địch PPA Tour Asia đầu tiên kể từ khi chuyển sang chơi pickleball, Lý Hoàng Nam không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam, nhà tài trợ và đặc biệt là người vợ của mình.

"Tôi xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam, gia đình, nhà tài trợ, đặc biệt là vợ của tôi đã luôn đồng hành để tôi có chiến thắng ngày hôm nay. Tôi yêu cô ấy rất nhiều", Hoàng Nam nhắn gửi đến vợ.

Lý Hoàng Nam bất ngờ nói một điều với vợ sau chức vô địch PPA Tour Asia lịch sử- Ảnh 3.

Lý Hoàng Nam gửi lời yêu thương đến vợ sau chức vô địch

Lý Hoàng Nam bất ngờ nói một điều với vợ sau chức vô địch PPA Tour Asia lịch sử- Ảnh 4.

Vợ của Lý Hoàng Nam là Huỳnh Ngọc Phương Trinh, từng được biết đến là một hotgirl bóng rổ với ngoại hình xinh đẹp và hoạt động năng động trong phong trào thể thao. Cặp đôi có thời gian hẹn hò khá dài trước khi đi đến hôn nhân năm 2023.

4 tư thế đánh pickleball dễ gây chấn thương, thậm chí rách cơ nếu không khởi động đúng đủ

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ tiến sĩ chi gần 1,5 tỷ đồng xây “nhà xanh” 270m2 để cha dưỡng già: Tự phát điện, tự lọc nước, cả năm không tốn tiền điện

Nữ tiến sĩ chi gần 1,5 tỷ đồng xây “nhà xanh” 270m2 để cha dưỡng già: Tự phát điện, tự lọc nước, cả năm không tốn tiền điện Nổi bật

Thông tin mới về nữ nghệ sĩ đình đám sau khi bán nốt biệt thự 70 tỷ ở Việt Nam

Thông tin mới về nữ nghệ sĩ đình đám sau khi bán nốt biệt thự 70 tỷ ở Việt Nam Nổi bật

Một buổi chiều giành 2 chức vô địch PPA Tour Asia, Pickleball Việt Nam "out trình"

Một buổi chiều giành 2 chức vô địch PPA Tour Asia, Pickleball Việt Nam "out trình"

20:04 , 06/12/2025
Ngoại hình tài tử U60 chưa vợ, ở biệt thự TP.HCM vài chục tỷ, đưa hết tiền cho mẹ giữ

Ngoại hình tài tử U60 chưa vợ, ở biệt thự TP.HCM vài chục tỷ, đưa hết tiền cho mẹ giữ

19:42 , 06/12/2025
Huỳnh Hiểu Minh bị nghi bỏ rơi con

Huỳnh Hiểu Minh bị nghi bỏ rơi con

19:41 , 06/12/2025
Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Hé lộ không gian hoành tráng, chú rể doanh nhân tất bật

Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Hé lộ không gian hoành tráng, chú rể doanh nhân tất bật

18:52 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên