Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Hé lộ không gian hoành tráng, chú rể doanh nhân tất bật

06-12-2025 - 18:52 PM | Lifestyle

Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Hé lộ không gian hoành tráng, chú rể doanh nhân tất bật

Tối nay, cư dân mạng lên đồ đi "ăn cưới online" Hương Ly!

Tối 6/12, đám cưới Hương Ly và chú rể là doanh nhân Tùng Anh diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội.Không còn giấu kín bưng, Hương Ly cũng đã thoải mái công khai dung mạo của chồng doanh nhân. Trước đó, cả hai đã tổ chức lễ gia tiên, thực hiện các nghi thức truyền thống, lễ cưới ở nhà thờ. Hôn lễ của Hương Ly quy tụ nhiều Hoa hậu, Á hậu, mỹ nhân Vbiz góp mặt.

Chú rể lộ diện, tất bật chuẩn bị cho lễ cưới

Theo ghi nhận của chúng tôi, chú rể Tùng Anh xuất hiện từ rất sớm trong bộ vest chỉn chu, trực tiếp kiểm tra từng khu vực và hỗ trợ ekip hoàn thiện khâu trang trí. Không gian tiệc cưới được phủ kín sắc trắng chủ đạo, kết hợp hàng nghìn bông hoa tươi tạo cảm giác sang trọng nhưng tinh tế. Từ sảnh đến bàn tiệc đều được chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện sự đầu tư không chỉ về vật chất mà còn là tâm huyết của cô dâu – chú rể cho ngày đặc biệt nhất của đời mình.

Chú rể xuất hiện sớm, sẵn sàng đón khách mời đến chúc phúc

Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Hé lộ không gian hoành tráng, chú rể doanh nhân tất bật- Ảnh 1.

Chú rể Tùng Anh lộ diện, đích thân chuẩn bị những khâu cuối cùng cho ngày cưới

Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Hé lộ không gian hoành tráng, chú rể doanh nhân tất bật- Ảnh 2.

Nam doanh nhân trông có vẻ hồi hộp nhưng rất hạnh phúc

Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Hé lộ không gian hoành tráng, chú rể doanh nhân tất bật- Ảnh 3.

Ở giữ sân khấu là tháp bánh kem to, có tên Tùng Anh - Hương Ly viết tắt

Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Hé lộ không gian hoành tráng, chú rể doanh nhân tất bật- Ảnh 4.

Lối vào lễ đường phủ kín hoa tươi, sang trọng và tinh tế

Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Hé lộ không gian hoành tráng, chú rể doanh nhân tất bật- Ảnh 5.

Trên sân khấu còn bày trí sẵn 1 chiếc đàn piano

Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Hé lộ không gian hoành tráng, chú rể doanh nhân tất bật- Ảnh 6.

Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Hé lộ không gian hoành tráng, chú rể doanh nhân tất bật- Ảnh 7.

Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Hé lộ không gian hoành tráng, chú rể doanh nhân tất bật- Ảnh 8.

Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Hé lộ không gian hoành tráng, chú rể doanh nhân tất bật- Ảnh 9.

Không gian cưới đã chỉn chu, sẵn sàng đón tiếp khách mời

Hương Ly từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, ghi điểm nhờ chiều cao 1m76, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và gương mặt sắc sảo. Trước khi bước vào đấu trường nhan sắc, Hương Ly đã có kinh nghiệm làm người mẫu, nhiều lần gây chú ý trên các sàn runway lớn nhỏ. Cô nhiều lần thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, lọt vào top 5 năm 2019 và 2022. Năm 2023, Hương Ly tiếp tục đăng ký dự Miss Universe Vietnam và đạt danh hiệu Á hậu 1. Sau đó, người đẹp được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam.

Hương Ly nhận lời cầu hôn vào tháng 3/2025. Theo nhiều nguồn tin, bạn trai của cô là một doanh nhân người Hà Nội, không hoạt động trong ngành giải trí. Trước đây anh từng du học tại London (Anh) rồi về kế nghiệp gia đình. Hiện tại chồng tương lai của Hương Ly kinh doanh ngành sản xuất giấy.

Đám cưới Hương Ly tại Hà Nội: Hé lộ không gian hoành tráng, chú rể doanh nhân tất bật- Ảnh 10.

Hương Ly tổ chức lễ gia tiên ở nhà trai vào ngày 5/12

Bên trong căn biệt thự cổ hơn 100 tuổi được định giá 784 tỷ đồng ở “khu đất vàng” của thế giới

Theo Hạ Anh/ Ảnh, clip: Như Hoàn

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khách Việt kể chuyện du lịch Trung Quốc, đi tàu chạy 300km/h có dịch vụ lạ, nhận xét: "Quá xứng đáng!"

Khách Việt kể chuyện du lịch Trung Quốc, đi tàu chạy 300km/h có dịch vụ lạ, nhận xét: "Quá xứng đáng!" Nổi bật

Lý giải nguyên nhân hiện tượng hiếm ở ngôi làng Lạng Sơn: Vì sao 400 nhà dân đều quay về 1 hướng?

Lý giải nguyên nhân hiện tượng hiếm ở ngôi làng Lạng Sơn: Vì sao 400 nhà dân đều quay về 1 hướng? Nổi bật

Xứng đáng 10 năm chờ đợi nữ thần nhan sắc này: Bà tổ visual đến cái bóng cũng đẹp, 1 chữ sang không diễn tả đủ

Xứng đáng 10 năm chờ đợi nữ thần nhan sắc này: Bà tổ visual đến cái bóng cũng đẹp, 1 chữ sang không diễn tả đủ

18:35 , 06/12/2025
6 vị trí trong nhà tuyệt đối không được đặt cây: Số 3 khiến nhiều người "ngã ngửa"

6 vị trí trong nhà tuyệt đối không được đặt cây: Số 3 khiến nhiều người "ngã ngửa"

16:50 , 06/12/2025
Anh Trai đắt show bậc nhất nay “ế” đến mức đi hát rong luôn rồi?

Anh Trai đắt show bậc nhất nay “ế” đến mức đi hát rong luôn rồi?

16:27 , 06/12/2025
Mỹ nhân đổi đời nhờ 19 tuổi mà nhìn như U60: Càng đóng phim càng trẻ, body bén đứt tay

Mỹ nhân đổi đời nhờ 19 tuổi mà nhìn như U60: Càng đóng phim càng trẻ, body bén đứt tay

15:58 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên