26-11-2025 - 22:10 PM | Lifestyle

Căn biệt thự này mang trọn tinh thần xa hoa của Thời kỳ Mạ vàng giữa lòng thành phố New York hiện đại.

Đầu năm 2025, một căn biệt thự bằng đá vôi với 7 phòng ngủ và 14 phòng tắm, tọa lạc giữa 2 tòa nhà cao tầng trên Upper West Side, Manhattan, New York, Mỹ, đã thu hút sự chú ý của giới BĐS thế giới khi được rao bán trên thị trường.

Ngôi nhà rộng 11.500 foot vuông (tương đương 1.069 m²) này do đại lý Douglas Elliman Lydia Sussek phụ trách, chính thức lên thị trường vào tháng 4/2025 với mức giá 29,75 triệu USD (hơn 784 tỷ đồng). 

Theo New York Times, lịch sử của căn biệt thự này bắt đầu từ năm 1901, khi chủ thầu Joseph A. Farley đặt hàng công ty kiến trúc Janes and Leo thiết kế. Sau đó, bất động sản này thuộc quyền sở hữu của nhà phát triển Samuel Borchard, người giữ ngôi nhà cho đến khi qua đời năm 1930.

Vào những năm 1940, hoàng tử Nga lưu vong Sergei Belosselsky-Belozersky đã mua lại tòa nhà và biến nơi đây thành trụ sở của tổ chức phi lợi nhuận House of Free Russia, phục vụ cộng đồng người nhập cư Nga tại New York, theo The Real Deal. 

Bên trong căn biệt thự cổ hơn 100 tuổi được định giá 784 tỷ đồng ở “khu đất vàng” của thế giới- Ảnh 1.

Căn biệt thự này duy trì vai trò này suốt 50 năm nhưng theo thời gian, nó đã bị xuống cấp. Năm 1999, công trình đồ sộ này được bán và cải tạo bởi Randall Rackson. 

Chia sẻ với Mansion Global, Rackson cho biết thời điểm đó, ngôi nhà là “một công trình trống không, không có mái, với chuột và chim bồ câu bên trong.” Việc cải tạo của ông vô cùng quy mô và kể từ đó, ông đã sinh sống tại đây. Tuy nhiên, hiện nay Rackson sẵn sàng thu gọn quy mô.

Bên trong căn biệt thự cổ hơn 100 tuổi được định giá 784 tỷ đồng ở “khu đất vàng” của thế giới- Ảnh 2.

Căn biệt thự này thu hút với lối kiến trúc Beaux-Arts, mỗi chi tiết từ mặt ngoài cho đến nội thất đều được chăm chút tỉ mỉ, như một bức tranh sống động về sự sang trọng cổ điển. Khi bước vào, mắt bạn lập tức bị hút vào cầu thang xoắn dẫn tới tầng năm, đi kèm thang máy hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ duyên dáng cổ điển. 

Bên trong căn biệt thự cổ hơn 100 tuổi được định giá 784 tỷ đồng ở “khu đất vàng” của thế giới- Ảnh 3.

Tầng ba của căn biệt thự là nhà bếp với tầm nhìn hướng ra sân thượng rộng rãi, chỗ ngồi êm ái và đài phun nước tạo nên một không gian sân vườn hiếm thấy giữa nhịp sống hối hả của Manhattan.

Bên trong căn biệt thự cổ hơn 100 tuổi được định giá 784 tỷ đồng ở “khu đất vàng” của thế giới- Ảnh 4.

Ngôi nhà sở hữu 7 phòng ngủ, 7 lò sưởi, 14 phòng tắm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt cho cả gia đình và khách. Các vòm cong xuất hiện liên tục trong các phòng, tạo nên một phong cách kiến trúc hài hòa và tinh tế. 

 Mỗi không gian đều được thiết kế vừa tiện nghi vừa gợi cảm giác sang trọng. Một số phòng còn tích hợp máy chiếu, là nơi lý tưởng cho những buổi chiếu phim riêng tư.  Trong khi đó, tầng trệt ẩn chứa hầm rượu vang, phòng tập gym, phòng chơi game, bếp thứ hai và 3 phòng ngủ phụ. Tất cả tạo nên một tổ hợp hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và nghệ thuật.

Bên trong căn biệt thự cổ hơn 100 tuổi được định giá 784 tỷ đồng ở “khu đất vàng” của thế giới- Ảnh 5.

Điểm nhấn của nội thất căn biệt thự chính là bảng màu tươi sáng, phá vỡ gam xám đơn điệu thường thấy trong các căn nhà hiện đại, kết hợp với không gian rộng rãi và chi tiết kiến trúc tinh tế. Tất cả hòa quyện, biến căn biệt thự thành một biểu tượng sống động còn sót lại của Thời kỳ Mạ vàng  (Gilded Age), nơi mỗi bước chân đều gợi nhắc về sự xa hoa và tinh tế của một thời đại vàng son của Mỹ.

Hiện căn biệt thự đang được rao bán với mức giá 29,75 triệu USD. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là một con số xứng đáng với lịch sử, vẻ đẹp và tinh thần hào nhoáng mà nó mang lại giữa lòng Manhattan hiện đại nhưng vẫn đậm nét cổ điển.

(Theo BI)

Nữ nghệ sĩ Việt sống trong biệt thự 1000m², lộng lẫy hơn cung điện

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

