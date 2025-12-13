Phước Sang giữa vòng tay yêu thương của đồng nghiệp, ấm áp tình nghệ sĩ





Câu chuyện của Phước Sang những ngày sau cơn đột quỵ lần thứ tư không chỉ là một bi kịch sức khỏe, mà còn là phép thử khắc nghiệt đối với tình người, tình đồng nghiệp trong giới nghệ thuật.

Phước Sang được chăm sóc và thương yêu

Và ở phép thử ấy, điều đọng lại không phải là sự lãng quên, mà là một vòng tay ấm áp chưa từng khép lại. Nghệ sĩ Phương Bình kể: "Giữa tháng 8-2025, khi con trai lớn phát hiện Phước Sang nằm bất động trên giường ở căn nhà tại TP Thủ Đức và đưa ông đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, làng giải trí Việt bàng hoàng. Với tiền sử cao huyết áp nặng, đã ba lần đột quỵ trước đó, lần tai biến thứ tư này như một dấu mốc sinh tử".

Các bạn đồng nghiệp đến thăm tại Bệnh viện Thống Nhất đều nói, đã có lúc các bác sĩ "lắc đầu ngao ngán", tiên lượng mong manh đến mức những người thân cận nhất cũng chỉ biết chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất. Nhưng Phước Sang – người từng quen đối diện với những canh bạc lớn của đời mình – lại một lần nữa đi qua ranh giới sinh tử.

NS Phước Sang quay phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn"

Phước Sang với phép mầu của tình nghệ sĩ

Sáng 16-8, ông tỉnh lại, rời phòng cấp cứu, bắt đầu hành trình điều trị dài dằng dặc phía trước. Dù vậy, cái giá của lần vượt cửa tử này là vô cùng nặng nề: cơ thể suy kiệt, vận động hạn chế, khả năng nói bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trí nhớ sa sút rõ rệt hơn cả những lần tai biến trước.

Một nhà sản xuất từng "điều binh khiển tướng" cả phim trường nay phải học lại từng phản xạ sống căn bản. Trong bối cảnh ấy, điều khiến nhiều người xúc động không phải là bi kịch, mà là cách Phước Sang không bị bỏ lại phía sau.

Đạo diễn Trung Lùn – người em thân thiết vẫn luôn ở bên ông trong những ngày nguy cấp ở bệnh viện, cũng là người giữ sợi dây kết nối với các đồng nghiệp khác để mọi người đến thăm Phước Sang.

Đạo diễn Bảo Trung vào thăm NS Phước Sang

NSƯT Hoài Linh cũng là người thấu hiểu sâu sắc rằng với Phước Sang, "ánh sáng sân khấu, ánh sáng máy quay" không đơn thuần là công việc, mà là sinh khí tinh thần rất lớn. "Việc mời Phước Sang tham gia vai khách mời trong phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn", ngay trước cơn đột quỵ thứ tư, không phải là sự cả nể hay đánh bóng tên tuổi.

Đó là một lựa chọn đầy giúp cho Phước Sang phấn khởi để điều trị bệnh. Trên phim trường, anh được tạo điều kiện tối đa: hạn chế thời gian chờ, không áp lực thoại dài, luôn có người hỗ trợ di chuyển. Và Phước Sang đã làm được, đã có vai diễn rất duyên" – NSƯT Hoài Linh nói.

Với đồng nghiệp, được thấy Phước Sang vẫn còn đứng trước máy quay, dù chậm chạp, run rẩy, đã là một niềm an ủi – rằng anh vẫn "được ở trong nghề", vẫn được gọi tên như một người nghệ sĩ.

NS Phương Bình thăm NS Phước Sang

Con cái hiếu thảo, hạnh phúc của Phước Sang

Ở một tầng sâu hơn, hậu phương gia đình chính là điểm tựa lớn nhất. Sau lần đột quỵ thứ ba, con trai lớn – bé Đô La, mới 17 tuổi đã trở thành người chăm sóc chính cho cha. Sau giờ học, cậu bé tắm rửa, đút cơm, nhắc uống thuốc đúng giờ.

Sự trưởng thành sớm ấy không ồn ào, nhưng đủ khiến người cha từng đi qua vinh quang lẫn vực sâu phải lặng người. Phước Sang từng nói, chính sự hiếu thảo và hiểu chuyện của con là động lực tinh thần lớn nhất giúp ông không buông xuôi.

Nhìn lại cuộc đời Phước Sang, đó là một hành trình đầy đối cực. Từ xuất thân nghèo khó, ông gây dựng Hãng phim Phước Sang, trở thành "Vua phim Tết" của điện ảnh Việt thập niên 2000, với hàng loạt tác phẩm ăn khách như: "Khi đàn ông có bầu", "Đẻ mướn", "Hello cô Ba", "Áo lụa Hà Đông"….

Và ông còn là chủ nhân của Sân khấu kịch Sài Gòn, nơi tạo điều kiện cho rất nhiều nghệ sĩ hài trở thành ngôi sao.

Ông từng sống trong biệt thự trị giá hàng chục tỉ, có gia đình viên mãn bên diễn viên Kim Thư, là biểu tượng của thành công điện ảnh thương mại. Rồi cú trượt dài mang tên bất động sản năm 2012 đã kéo theo sự sụp đổ gần như toàn bộ: nợ nần chồng chất, hôn nhân tan vỡ, sự nghiệp lẫy lừng khép lại.

Từ đó đến nay, Phước Sang sống khiêm tốn, lặng lẽ, nỗ lực trả nợ, giữ mối quan hệ văn minh với vợ cũ để cùng chăm sóc các con.

Và trong những cuộc trò chuyện hiếm hoi trước khi sức khỏe suy kiệt, ông từng đối diện cái chết bằng một sự chấp nhận bình thản: "Trời kêu ai nấy dạ, tôi chỉ biết gắng sống tốt, vượt qua bệnh tật chứ không ủ rũ". Giữa những thăng trầm ấy, điều còn lại rõ ràng nhất chính là tình người. Bạn đồng nghiệp không quay lưng. Nghề không phủi tay. Gia đình không buông bỏ. Nghệ sĩ Phước Sang đã từng được trao giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động, vẫn là một nghệ sĩ được yêu thương, được giữ chỗ trong ký ức và hiện tại của những người từng đi cùng ông.



