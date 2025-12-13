Trấn Thành đang cố lừa khán giả?

Mấy ngày gần đây, cư dân mạng đang đổ dồn sự chú ý vào mọi động thái của Trấn Thành sau khi anh tung ra liên tiếp first look poster và trailer cho phim mới - Thỏ Ơi!!. Dự kiến ra mắt vào đúng mùng 1 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, dự án điện ảnh mới của Trấn Thành hứa hẹn sẽ góp thêm nhiệt vào đường đua phim Tết.

Gây tranh luận nhiều nhất chính là việc ai mới là nữ chính. Trên poster chỉ có duy nhất một nhân vật nữ giấu mặt, lấp ló mỗi khóe môi và phần ngực căng đầy. Theo đúng đoạn trailer hé lộ, cô gái này tên là Thỏ, cũng chính là tựa đề phim. Chỉ xuất hiện tầm 20 giây cuối trailer, khán giả có thể nhận định rằng Thỏ sẽ đóng vai trò quan trọng để gỡ nút thắt drama xuyên suốt bộ phim. Dựa vào chấm nốt ruồi và giọng nói đặc trưng, danh tính Thỏ chính là rapper Pháo.

Dựa vào chấm nốt ruồi và giọng nói đặc trưng, danh tính Thỏ chính là rapper Pháo

Tuy nhiên, nhân vật chị Bờ Vai do LyLy thủ vai khiến luồng ý kiến càng thêm nhiễu loạn. Cô là host của một talkshow chuyên trò chuyện, chia sẻ về những thị phi, câu chuyện thầm kín. Việc thỏ tìm đến cô phơi bày mối quan hệ với nhân vật Trấn Thành cho thấy LyLy cũng là nhân tố không kém phần quan trọng.

Nhân vật chị Bờ Vai do LyLy thủ vai khiến luồng ý kiến càng thêm nhiễu loạn

Giữa lúc MXH đang lan truyền cả đống “thuyết âm mưu”, một bình luận cho rằng đây rất có thể là chiêu trò “tung hỏa mù” từ Trấn Thành nhằm tăng độ thảo luận cho bộ phim. Người này dẫn chứng ví dụ tiêu biểu nhất là lần công bố bom tấn Bộ Tứ Báo Thủ vào cuối năm ngoái. Khi đó, poster đầu tiên mở ra với một khung cảnh rối ren, “gà bay chó chạy” đằng sau 4 nhân vật. Lấp ló sau chiếc Dream “chiến” là bốn gương mặt với những tạo hình hài hước.

Theo phỏng đoán của cộng đồng mạng khi đó, nhóm "báo thủ" này có sự góp mặt của những tên tuổi quen thuộc như Lê Dương Bảo Lâm, Lê Giang, Uyển Ân và Trấn Thành. Ai cũng tin rằng đây chính là 4 nhân vật chính của bộ phim, đặc biệt khi đây là những ngôi sao quen thuộc ở lĩnh vực điện ảnh, cũng như có mối quan hệ thân thiết với Trấn Thành. Ấy thế mà sau đó Tiểu Vy - Quốc Anh - Kỳ Duyên mới lộ diện và là vai chính của bộ phim.

Dân tình đã bị lừa 1 vố khi Bộ Tứ Báo Thủ mới công bố poster

Chính cú twist ấy khiến nhiều khán giả đến giờ vẫn nhớ như in cảm giác bị hố một vố. Thế nên ở thời điểm này, khi Thỏ Ơi!! lại tiếp tục chơi trò giấu mặt, đánh đố bằng một chiếc poster úp mở và tuyến nhân vật khó đoán, nhiều người hâm mộ lập tức “rút kinh nghiệm xương máu”. Họ luôn trong trạng thái cảnh giác với mọi “chiêu trò” truyền thông mà Trấn Thành có thể tung ra.

Ngoài ra, một số người còn đồn rằng Văn Mai Hương cũng sẽ một vai diễn trong Thỏ Ơi!! Khi poster và trailer được phát hành, nữ ca sĩ đều nhiệt tình tương tác: chia sẻ về trang cá nhân, bình luận ẩn ý.

Văn Mai Hương tham gia đóng Thỏ ƠI!!?



