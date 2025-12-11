Ai là người hại Trấn Thành?

Ngày 10/12, cộng đồng mạng có một phen chấn động khi Trấn Thành hé lộ hình ảnh đầu tiên về dự án điện ảnh sắp tới mang tên Thỏ Ơi!! Cụ thể, tấm poster gần như đã che hết dung mạo nữ chính, càng khơi dậy trí tò mò của người hâm mộ. Thế là ai nấy cũng bật chế độ “cú vọ”, soi triệt để xem tìm được manh mối gì không.

Dân tình chắc nịch khẳng định, chấm nốt ruồi trên ngực đã tự vạch trần danh tính cô gái này - đó là rapper Pháo. Soi một lượt trang cá nhân của Pháo, đúng thật cô nàng sở hữu nốt ruồi trên bầu ngực, cũng như khuôn miệng cong cong hệt nhân vật trên poster. Dù vậy, cả Trấn Thành hay Pháo hay ekip vẫn chưa lên tiếng xác nhận nên nhận định vẫn chỉ mang tính chất một chiều.

Pháo được cho là chủ nhân của tấm poster

Netizen cũng đã nhanh chóng bắt trend photoshop ghép mặt nam MC vào tấm poster nhằm trêu chọc anh. Đầu là nam giới, thân người là nữ vẫn chưa đủ, fan còn tinh chỉnh sương sương 2 chiếc “râu rồng” - khiến bộ nhận diện lạc quẻ này càng thêm trôi tuột.

Trấn Thành cầu cứu, than trời suýt sặc tô bánh canh khi trông thấy tấm hình này. Anh chàng dí dỏm xin các fan photoshop có tâm hơn. Chưa kể, vì sử dụng AI nên chiếc poster còn bị sai lỗi chính tả khiến cư dân mạng “cười bò”.

Trấn Thành kêu cứu với tấm hình dở khóc dở cười

Một số bình luận của netizen:

- Không biết Pháo có đóng hay không nhưng Xìn là vai nữ chính rồi đó.

- Ủa ai hãm hại anh Thành vậy, khai ra đi.

- Đúng là vào tay cộng đồng mạng thì không nhận ra ảnh gốc luôn.

- Nhìn tấm hình mà tui không thở nổi, thân thái mỹ nữ nhưng mặt Trấn Thành thì… chịu thua.

- Nhìn xong cái ảnh là tui phải tắt điện thoại cho đỡ mỏi mắt chút.

- Bà nào ác với Xìn quá vậy haha.

Thỏ Ơi!! sẽ theo hướng tâm lý - chính kịch, một sự rẽ hướng đáng kể so với lối làm phim hài hước quen thuộc mà khán giả từng thấy trong Bộ Tứ Báo Thủ. Chính thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm mới mẻ, vừa thử thách bản thân Trấn Thành, vừa mở ra khoá thêm tài năng làm phim của anh.

Chia sẻ về dự án tâm huyết cho mùa Tết Bính Ngọ, đạo diễn Trấn Thành cho hay: “Tôi hy vọng rằng ‘Thỏ Ơi!!’ sẽ là một phim điện ảnh mang màu sắc trẻ trung, năng động với dàn diễn viên trẻ, mới, đầy nhiệt huyết và có phong cách sống thời thượng. Chúng ta sẽ cùng đón một mùa Tết với nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị”.