Trấn Thành nhận tin vui sau khi trả giá đắt

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Trấn Thành chia sẻ niềm vui lớn khi anh tiếp tục giữ vị trí số 1 trên BXH thành viên & khách mời gameshow được chú ý nhất tuần. Là cast chính của Running Man Vietnam và host của A.I Là Ai, nam nghệ sĩ thu hút đến 18.896 lượt đề cập.

Tuần trước đó, Trấn Thành cũng giữ vị trí top 1 BXH này. Anh hài hước chia sẻ: “Đến hẹn lại lên thôi!!!! Cứ mỗi tuần “quánh ghen” 1 lần là lên!!! Nói chứ biết ơn cả nhà đã yêu Xìn và bé Nọc ở tuần này!!!!

Mọi người ơi!!!

Công Chúa và bé Bỉnh chưa lên bảng này!

Tuần sau mấy bà bàn về họ nhiều zô, đẩy đẩy mạnh mạnh cho 2 người đó lên chung mâm cho vui cửa vui nhà đi được hăm????”

Nam nghệ sĩ còn không quên kêu gọi khán giả: “Làm lớn chuyện này dùm tui đi 500 anh em!”

Nguồn: Socialite

Thành tích dẫn đầu BXH tuần này một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của Trấn Thành trên mặt trận truyền hình thực tế. Đây cũng được xem là phần thưởng xứng đáng mà anh nhận được sau khi phải “trả giá đắt” bằng loạt khoảnh khắc bầm dập, te tua trong tập 7 Running Man Vietnam mùa 3. Sự lăn xả, chịu chơi và tinh thần hết mình của nam nghệ sĩ khiến khán giả vừa thương vừa thích thú.

Song song với Running Man, việc Trấn Thành dẫn dắt A.I Là Ai? – gameshow đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo – cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Ở chương trình này, anh giữ vai trò cầm trịch, liên tục xử lý những tình huống phức tạp, thậm chí là các màn "lục đục nội bộ" giữa khách mời và các “song trùng” tạo ra. Sự ứng biến linh hoạt và hài hước của Trấn Thành giúp chương trình giữ được tiết tấu và thu hút người xem.Có thể thấy, trong bối cảnh thị trường TV show cạnh tranh gay gắt, việc một nghệ sĩ liên tiếp dẫn đầu danh sách quan tâm không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên, Trấn Thành lại duy trì được điều đó trong nhiều năm. Anh được xem là “bảo chứng rating” khi mỗi lần xuất hiện đều tạo ra tình huống viral, kéo tương tác mạnh trên mạng xã hội. Chỉ một biểu cảm, câu nói đùa hay khoảnh khắc lăn xả của nam nghệ sĩ cũng đủ để leo top tìm kiếm.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Trấn Thành vẫn là một trong những ngôi sao hiếm hoi giữ được độ phủ sóng bền vững của showbiz Việt.