Trấn Thành thẳng thắn trả lời chuyện chia tay Hari Won

18-11-2025 - 10:18 AM | Lifestyle

Chuyện tình cảm giữa Trấn Thành và Hari Won luôn là chủ đề được công chúng quan tâm.

Tối ngày 17/11, trên facebook cá nhân của mình, Trấn Thành đăng tải dòng trạng thái “Tôi hết chịu nổi rồi!!!”. Dưới phần bình luận, anh chia sẻ và dành lời khen cho MV mới của ca sĩ Văn Mai Hương.

Trấn Thành thẳng thắn trả lời chuyện chia tay Hari Won- Ảnh 1.

Bài đăng trên trang cá nhân của nghệ sĩ Trấn Thành vào tối ngày 17/11

Đáng chú ý, trong số hơn 450 lượt bình luận, một người dùng đặt câu hỏi cho nghệ sĩ Trấn Thành liên quan đến mối quan hệ giữa anh và vợ của mình. Người dùng viết: “Vậy là chia tay hả anh. Cô ấy sẽ về Hàn phải không anh?”.

Trước bình luận này, Trấn Thành thẳng thắn trả lời: “Em có bồ chưa? Em có duyên quá!”. Câu trả lời của anh nhanh chóng nhận về lượng lớn tương tác, hơn 1.000 lượt reaction.

Trấn Thành thẳng thắn trả lời chuyện chia tay Hari Won- Ảnh 2.

Trấn Thành trả lời trước câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa anh và bà xã

Theo đó Trấn Thành và Hari Won tổ chức hôn lễ ngày 25/12/2016 tại TP.HCM, sau một năm công khai hẹn hò. Hari Won là người gốc Hàn nhưng sống và hoạt động ở Việt Nam nhiều năm. Khi ấy, Trấn Thành thừa nhận yêu Hari vì sự chân thật, đáng yêu, đặc biệt là dũng cảm vì dám yêu người như anh.

Có thời điểm, cả hai vướng tin đồn rạn nứt tình cảm, thậm chí dính nghi vấn “hợp đồng hôn nhân”. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ đã nhanh chóng phủ nhận. Anh từng chia sẻ: “Nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ. Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Và tôi nói thật luôn, mọi người nghĩ giùm tôi, trên thế giới này có ai ký hợp đồng hôn nhân tới 7 năm không? Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy?”

Trên facebook cá nhân của mình, Trần Thành cũng thường xuyên “khoe” vợ hay có những dòng nhắn gửi đầy tình cảm dành cho bà xã.

Trấn Thành thẳng thắn trả lời chuyện chia tay Hari Won- Ảnh 3.

Trấn Thành thường dành những lời có cánh cho bà xã của mình

“Em trải qua quá nhiều thiệt thòi, khổ đau ở quá khứ rồi, giờ này là giờ hưởng phước. Nhiệm vụ của em là phải luôn hạnh phúc. Nhiệm vụ của anh là giúp em hoàn thành nhiệm vụ của em. Quyết định vậy đi nha. Cứ sống theo cách em muốn. Thế giới để anh lo!”, Trấn Thành từng viết. Nam MC khẳng định nếu chỉ còn được nhớ một điều duy nhất trên thế giới này thì anh vẫn sẽ chọn nhớ về bà xã.

