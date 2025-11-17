Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện: Ai cũng có thể trở thành nạn nhân

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Tiktok xuất hiện các tài khoản thường xuyên đăng tải bài viết lôi kéo người dân tham gia “mua tiền bẩn để rửa”. Song thực tế, hành vi này được các đối tượng lừa đảo sử dụng nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Phương thức, thủ đoạn chính của các đối tượng như sau: Sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết, hình ảnh, video với số lượng tiền mặt lớn gồm nhiều mệnh giá khác nhau kèm theo nội dung lôi kéo người dân tham gia “mua tiền bẩn để rửa”. Các đối tượng quảng cáo đây là cách làm giàu nhanh, hoặc có thể kiếm được số tiền lớn trong thời gian ngắn…

Khi người dân liên hệ, chúng tư vấn “tiền bẩn” có nguồn gốc từ các hoạt động vi phạm pháp luật như đánh bạc nên cần hợp thức hóa một cách hợp pháp và phải tuyệt đối bí mật. Chúng cho biết nếu người dân tham gia “mua tiền bẩn” sẽ nhận được một số lượng tiền mặt nhất định.

Sau đó, người dân chỉ cần chuyển khoản giao dịch ngân hàng theo chỉ định của chúng sẽ được nhận hoa hồng từ 30% đến 50% số “tiền bẩn” đã mua. Các đối tượng thông báo sẽ gửi tiền mặt qua đường chuyển phát nhanh, bưu điện nên yêu cầu nạn nhân phải chuyển khoản trước hoặc phải đặt cọc tiền.

Thực tế, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền này. Mặt khác, các đối tượng có thể sử dụng tiền giả để trao đổi trực tiếp và lừa đảo chiếm đoạt tiền thật của người dân.

Ngoài ra, hành vi rửa tiền là hành vi tìm cách chuyển đổi tài sản, lợi nhuận có được từ hành vi phạm tội thành tài sản hợp pháp. Nếu tham gia hành vi “rửa tiền”, người dân có thể bị xử lý về “Tội rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), mức xử lý cao nhất lên đến 15 năm tù giam.

Vì thế, công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo “mua tiền bẩn để rửa” trên không gian mạng, đồng thời, tuyên truyền cho người thân, bạn bè biết các thủ đoạn lừa đảo trên để nâng cao cảnh giác tránh mắc bẫy kẻ xấu. Khi phát hiện các đối tượng có hoạt động tư vấn, lôi kéo người khác tham gia “mua tiền bẩn để rửa” hoặc “rửa tiền” ở địa phương, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên