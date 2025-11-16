Nữ sinh 2005 giành được vương miện Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 được nhận xét “gương mặt thanh tú, ánh mắt sáng, phong thái thanh lịch”

Tối 15/11, chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Lan tỏa bản sắc – Kết nối toàn cầu” chính thức diễn ra. Thí sinh Trần Minh Phương, SBD 402, sinh năm 2005, đến từ Hà Nội đã giành được vương miện Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Cô cũng giành giải phụ Người đẹp có gương mặt đẹp nhất.

Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, Trần Minh Phương gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng, phong thái tự nhiên, thanh lịch và cuốn hút trên sân khấu.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, Minh Phương còn truyền cảm hứng bằng tinh thần nỗ lực, sự kiên trì và lòng nhân ái. Cô luôn thể hiện sự quyết tâm, năng lượng tích cực và niềm tự hào về quê hương trên hành trình chinh phục vương miện, lan tỏa hình ảnh người con gái Việt Nam trẻ trung, duyên dáng, thông minh và bản lĩnh.

Theo đó, trong đêm chung kết, 30 thí sinh trải qua 3 phần thi: trình diễn áo dài, trình diễn bikini và trang phục dạ hội sắc màu dân tộc.

Ở phần thi đầu tiên, các thí sinh khoác lên mình tà áo dài đất Việt kết hợp cùng những bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao như những đường dệt, hoa văn, đặc biệt là chất liệu di sản thổ cẩm... trong bộ sưu tập “Sắc màu thổ cẩm” của nhà thiết kế Cao Thu Vân. Mỗi bộ trang phục trong bộ sưu tập là một tác phẩm nghệ thuật kể về văn hóa, thiên nhiên và truyền thống phong phú của các dân tộc. Các người đẹp thể hiện trọn vẹn sự duyên dáng, e ấp nhưng không kém phần rạng rỡ và hiện đại khi khoác lên mình bộ áo dài truyền thống.

Qua đó, các thí sinh có dịp lan tỏa niềm tự hào về trang phục truyền thống, khẳng định vai trò của áo dài trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Phần trình diễn bikini mang đến năng lượng trẻ trung, mạnh mẽ và đầy sức sống. Trong những thiết kế hiện đại và khỏe khoắn, các thí sinh tự tin khoe vẻ đẹp hình thể được rèn luyện nghiêm túc, cùng phong thái tắn.

Phần thi trình diễn trang phục dạ hội sắc màu dân tộc là một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc tại vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025. Phần thi mang đến một không gian nghệ thuật rực rỡ, hòa quyện nét đẹp truyền thống và sự sáng tạo hiện đại. Trình diễn những bộ trang phục dạ hội nằm trong bộ sưu tập “Tinh hoa dân tộc Việt” của nhà thiết kế Triệu Lệ Quân, mỗi thí sinh kể một câu chuyện riêng, bằng chất liệu, họa tiết và màu sắc đặc trưng của thổ cẩm Tây Bắc.

Với phong thái tự tin, thí sinh khéo léo phô diễn vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch mà vẫn đậm đà bản sắc. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phần thi còn giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch các địa phương.

Sau 3 phần thi, BTC đã chọn ra Top 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi, đó là các thí sinh: Trần Minh Phương, Trần Thị Thúy Tiên, Dương Thị Thanh Trúc, Kha Thị Thơ, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền Diệu, Chu Thị Ngọc Ánh, Hoàng Vũ Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc Việt, Trần Thị Hải Yến.

Top 5 Trần Minh Phương, Trần Thị Thúy Tiên, Kha Thị Thơ, Dương Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Như Quỳnh được chọn vào phần thi ứng xử. Các thí sinh bốc thăm chọn đề tài thi ứng xử và trả lời trong 1 phút 30 giây. Nhận các câu hỏi về đề tài: du lịch và trách nhiệm, phát triển du lịch cộng đồng, sức mạnh của văn hóa dân tộc, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản sắc và hội nhập… hầu hết các thí sinh bình tĩnh, tự tin chia sẻ suy nghĩ của mình.

Sau các phần thi, BTC Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 danh hiệu cho các thí sinh

Á hậu 1 Trần Thuỵ Thuý Tiên – SBD 422- TP Huế

Á hậu 2 Kha Thị Thơ SBD 318- Nghệ An

Á hậu 3 Dương Thị Thanh Trúc –SBD 188- Thanh Hóa

Á hậu 4 Nguyễn Thị Như Quỳnh- SBD 210- Hà Tĩnh