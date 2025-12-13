Mỹ nhân Vbiz 40 tuổi mới lấy chồng, không phải làm dâu, sống như bà hoàng trong bạch dinh 1000m²

Noel năm nào dàn mỹ nhân Vbiz cũng rộn ràng khoe những góc decor lung linh trong không gian sống. Nhắc đến thú vui trang hoàng mùa lễ hội, chắc chắn không thể bỏ qua Thanh Hằng. Gần như năm nào siêu mẫu 8X cũng tự tay chuẩn bị góc Giáng sinh tại gia, và năm nay cũng không ngoại lệ. Dù còn nửa tháng nữa mới đến Noel, cô đã sớm khoe cây thông "khủng" được chăm chút tỉ mỉ đến mức phải bắc thang để treo từng món phụ kiện.

Cây thông lộng lẫy được Thanh Hằng đặt gọn trong góc nhà - không phải nơi nào xa lạ mà chính là bạch dinh xa hoa rộng 1000m². Cơ ngơi này được cô xây dựng từ trước khi kết hôn với nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Sau khi về chung một nhà, cả hai tiếp tục sinh sống tại đây, Thanh Hằng không phải làm dâu mà thoải mái tận hưởng cuộc sống với ông xã trong chính không gian do cô tạo dựng.

Thanh Hằng "flex" góc Noel tuyệt đẹp trong bạch dinh rộng 1000m²

Toàn cảnh cơ ngơi của Thanh Hằng mang đến ấn tượng thị giác vô cùng mạnh mẽ. Căn biệt thự mang tông trắng chủ đạo, bao quanh là hệ thống cây xanh giúp không gian luôn thoáng đãng và dễ chịu. Nội thất bên trong rộng rãi, tinh giản nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế. Mỗi dịp lễ hội hay Tết đến xuân về, Thanh Hằng đều tự tay trang hoàng nhà cửa với cây thông, hoa mai, hoa đào… vô cùng hoành tráng. Cô cho biết mình rất thích tự dọn dẹp, sắp xếp không gian sống. Dù nữ siêu mẫu chưa từng công khai giá trị thật của căn nhà, nhưng dựa vào quy mô và độ xa hoa, công chúng dễ dàng đoán được đây là một bất động sản "không phải dạng vừa".

Bạch dinh của Thanh Hằng nguy nga, bề thế với hình khối độc đáo

Không gian sống ở góc nhìn từ dưới lên

Bên ngoài nhà có sân rộng, cửa kính được lắp khắp nhà để tạo cảm giác thoáng đãng

Khu vực cửa nhà được vợ chồng Thanh Hằng decor dịp Tết 2024

Tết 2025, không gian tiếp tục được decor lộng lẫy chẳng kém cạnh

Không gian bên trong

Bên trong biệt thự, không gian rộng lớn được Thanh Hằng bài trí gọn gàng và tinh tế. Phòng khách thoáng đãng với nội thất tối giản nhưng vẫn giữ được sự sang trọng, hiện đại. Nếu bên ngoài phủ gam trắng tinh khôi thì bên trong cũng tiếp nối phong cách ấy, tạo nên tổng thể hài hòa và đầy tính thẩm mỹ.

Khu vực phòng khách cực rộng rãi

Thanh Hằng thiết kế riêng hai cầu thang trong nhà, một cái dành cho gia đình và một cái dành cho khách

Phía chân cầu thang là một trong những điểm check-in lý tưởng của nữ siêu mẫu

Trong nhà sử dụng nhiều hệ cửa kính để đón ánh sáng tối đa vào nhà

Trong nhà có nhiều thiết kế đường cong uốn lượn vô cùng nghệ thuật

Không gian sân thượng rộng rãi, được Thanh Hằng thiết kế tông trắng để hài hoà với kiến trúc tổng thể

Tổng hợp