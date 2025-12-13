Cổng độc giả bình chọn “Kim chủ” chính thức đóng vào 23h59 ngày 13/12, hé lộ ngày công bố kết quả bảng vinh danh FChoice 2025

FChoice 2025 đã dần đi đến chặng đường cuối, ai cũng mong chờ kết quả được công bố. Bên cạnh các hạng mục truyền thống, năm nay chương trình bổ sung Hạng mục Tương tác , trao quyền nhiều hơn cho độc giả trong việc bình chọn những đại diện nổi bật của ngành ngân hàng.

Hai hạng mục quan trọng: "Ngân hàng Kim Chủ của năm" và "Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm" chính thức mở bình chọn từ ngày 28/11 đến 13/12/2025 .

Vậy là chỉ còn hơn 12 giờ đồng hồ để khán giả có thể bình chọn cho ngân hàng yêu thích của mình. Trong khi hạng mục Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm hướng tới sự đánh giá các nhà đầu tư dành cho cổ phiếu ngân hàng có tăng trưởng tốt về giá và vốn hóa, thanh khoản cao trong năm 2025, minh bạch thông tin và có chiến lược dài hạn cho cổ đông.

Kết quả bình chọn tính đến 13/12/2025

Trong bức tranh chung của thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu ngân hàng – thường được gọi là "cổ phiếu vua", giữ vai trò dẫn dắt quan trọng. Chính nhóm này đã đóng góp đáng kể vào việc đưa VN-Index vượt đỉnh lịch sử, mở ra kỳ vọng mới về quy mô thị trường.

Trong cuộc đua bình chọn hạng mục "Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm" tại Fchoice 2025, cổ phiếu TCB đang dẫn đầu bảng với 1,613,883 lượt vote. SHB vẫn tạm giữ vị trí thứ hai với gần 880 nghìn lượt. Số lượt bình chọn cổ phiếu ngân hàng của năm có sự phân hóa rõ ràng khi khoảng cách giữa các vị trí khá lớn.

Kết quả bình chọn phản ánh nền tảng tài chính và chiến lược của ngân hàng, đồng thời cho thấy mức độ tin tưởng, kỳ vọng và sự đồng hành của nhà đầu tư trên thị trường. Đây là góc nhìn bổ sung quan trọng bên cạnh các chỉ số tài chính, giúp phác họa trọn vẹn hơn sức hấp dẫn của cổ phiếu trong năm 2025.

Trong khi đó, hạng mục Ngân hàng Kim Chủ của năm thu hút sự ủng hộ đông đảo của cộng đồng fan của các chương trình giải trí do các ngân hàng tài trợ. Trong năm qua, hàng loạt các sự kiện giải trí lớn được tổ chức tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, tăng tương tác và doanh thu, đồng thời thúc đẩy giá trị cộng đồng thông qua hoạt động văn hóa-giải trí.

Trong 2 tuần bình chọn, cuộc đua vote giữa các fan diễn ra vô cùng sôi động với những cú “twist” bất ngờ. Cộng đồng người hâm mộ có sự đồng lòng mạnh mẽ khiến lượng vote thay đổi từng ngày, thứ hạng các kim chủ liên tục đảo ngược. Cho tới hiện tại, TCB với chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn đang tạm dẫn đầu bảng bình chọn với hơn 1,7 triệu lượt vote. Vị trí thứ hai vẫn đang thuộc về VIB với show Anh trai Say hi , có hơn 1,3 triệu lượt vote.

Thời gian đóng cổng bình chọn sắp tới, nhưng cuộc đua “triệu vote” giữa các kim chủ vẫn đang nóng khi hàng nghìn lượt vote liên tục đổ về. Hiện tại, các cộng đồng người hâm mộ vẫn liên tục cập nhật từng biến động, kêu gọi tăng tốc ở những ngày cuối.

Cổng bình chọn hạng mục “Ngân hàng kim chủ của năm” và “Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm” tại FChoice vẫn còn mở đến 23h59 ngày 13/12/2025. Liệu có sự bất ngờ nào xảy ra?

Sau khi kết thúc thời gian bình chọn cả 2 hạng mục trên, Hội đồng thẩm định đánh giá hồ sơ, chấm điểm đến hết ngày 14/12/2025. Sau kết thúc bình chọn, kết quả hạng mục “Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm” được lựa chọn trên cơ sở kết quả bình chọn và đánh giá của Hội đồng thẩm định với trọng số 50/50. Với hạng mục “Ngân hàng kim chủ của năm”, kết quả đến từ toàn bộ bình chọn của độc giả.

Các kết quả cuối cùng, bao gồm 2 hạng mục do độc giả bình chọn sẽ được công bố vào ngày 15/12/2025.

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, ra đời từ năm 2021. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Năm 2025, FChoice đã chính thức quay trở lại với thông điệp "Việt Nam vươn mình" với 4 nhóm hạng mục lớn. Ngay từ bây giờ, hãy theo dõi / bình chọn cho những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới TẠI ĐÂY. Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ qua Email về địa chỉ của Ban tổ chức FChoice: info@cafef.vn



