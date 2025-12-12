Chỉ còn 1 ngày để bình chọn “Ngân hàng kim chủ của năm”: Cuộc đua “1 triệu vote” của ATVNCG và ATSH ngày càng gay cấn

23h59 ngày 13/12, cổng bình chọn hạng mục “Ngân hàng Kim chủ của năm” thuộc FChoice 2025 sẽ chính thức đóng. Cuộc rượt đuổi đang vào chặng cuối, thứ hạng dần được phân chia rõ rệt. Cuộc đua đang nghiêng hẳn về các fan của hai chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Anh trai say hi” với màn bứt tốc, đổi ngôi ngoạn mục.

Cập nhật mới nhất về bảng bình chọn cho thấy, số lượng bình chọn dành cho Techcombank (chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai) và VIB (chương trình Anh trai say hi) đang tăng trưởng trong nhiều ngày liên tiếp, càng về giai đoạn cuối càng mạnh mẽ hơn.

Kết quả vote tính đến ngày 12/12

Sau 2 ngày chạy đua, số lượt bình chọn của 2 chương trình này đã vượt qua mốc 1 triệu. Trong đó, chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” đang dẫn đầu bảng với 1,395,004 lượt bình chọn. Theo sát nút là chương trình “Anh trai say hi” với 1,142,148 lượt bình chọn – tăng hơn 300 lượt so với ngày 10/12 (khoảng 850 lượt bình chọn).

Đến thời điểm này, đây là hai “kim chủ” tạm thời nắm giữ hai vị trí dẫn đầu, vượt xa các đối thủ từng thống trị bảng xếp hạng vào tuần đầu tiên. Đáng nói là, lượt bình chọn vẫn tiếp tục thay đổi từng phút, cuộc đua “ngôi kim chủ” ngày càng nóng hơn trong giai đoạn nước rút này.

Sự vươn lên mạnh mẽ của hai chương trình Anh trai cho thấy sự đồng lòng ủng hộ của cộng đồng người hâm mộ, vốn được xem là một trong những fandom năng động bậc nhất. Những người hâm mộ vẫn tích cực kêu gọi vote, quyết tâm giữ vững thứ hạng “kim chủ” tại Fchoice 2025 trong giai đoạn nước rút. Trên các nền tảng mạng xã hội, các “gai con” vẫn liên tục bàn tán, động viên nhau để cùng đưa chương trình mình yêu thích lên Top 1 của hạng mục này.

Cổng bình chọn hạng mục “Ngân hàng kim chủ của năm” tại FChoice 2025 vẫn còn mở đến 23h59 ngày 13/12/2025. Với khoảng cách không xa của 2 vị trí đứng đầu, cộng đồng mạng vẫn cập nhật từng giờ, mong ngóng những biến động có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cuộc đua “Ngân hàng Kim chủ của năm” liệu có những bất ngờ lớn trong ngày bình chọn cuối cùng?