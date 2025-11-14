3 triệu lượt xem cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng Công an và đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Sáng nay (14/11), Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với Công an TP.Hà Nội ra mắt bộ phim truyền hình dài tập "Tường lửa Tràng An". Đây là phim truyền hình dài tập đầu tiên có nội dung đề cập đến những vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao như tiền ảo và lừa đảo trên mạng.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết bộ phim không chỉ là một tác phẩm truyền hình mang giá trị nghệ thuật, mà còn là một hoạt động tuyên truyền sinh động, giàu ý nghĩa, tái hiện chân thực hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm công nghệ cao.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết trong những năm qua, tình hình tội phạm công nghệ cao có nhiều diễn biến phức tạp. Trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn TP.Hà Nội đã phát hiện 1.787 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chiếm 35% tổng số vụ phạm pháp hình sự, gây thiệt hại hơn 925 tỷ đồng.

Cùng với công tác phòng ngừa, Công an TP.Hà Nội đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn như:

- Phối hợp điều tra, khám phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến hoạt động tư vấn, môi giới đầu tư ngoại hối, chứng khoán, vàng do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

- Phối hợp điều tra, triệt phá ổ nhóm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 2.000 nạn nhân, dụ dỗ đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng tiền kỹ thuật số MPX, bắt, khởi tố 11 đối tượng, thu giữ phong tỏa tài sản của các đối tượng hơn 500 tỷ đồng.

- Chủ trì, phối hợp điều tra, khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng thông qua thủ đoạn đầu tư sàn giao dịch ngoại hối trái phép ricsmagroup.com, đấu tranh với 65 đối tượng liên quan, khởi tố bị can 40 đối tượng.

- Bắt xử lý 08 đối tượng lừa đảo thuộc công ty Maxx Group, bằng thủ đoạn tạo lập công ty tư vấn, giới thiệu tiền ảo, đã lôi kéo và chiếm đoạt của hơn 1.100 nạn nhân số tiền hơn 80 tỷ đồng.

Chính những chiến công đó trở thành nguồn cảm hứng để bộ phim “Tường lửa Tràng An – Chuyên án cạm bẫy số” ra đời.

Các lãnh đạo, đại diện của Công an TP.Hà Nội cùng ê-kip phim "Tường lửa Trường An" tại buổi họp báo

Theo đó, nội dung phim xoay quanh cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng Công an và một đường dây tội phạm “tiền ảo” quy mô lớn, được xây dựng dựa trên những chuyên án có thật do Công an TP.Hà Nội triệt phá vào cuối năm 2024.

Bộ phim mang một ý nghĩa đặc biệt khi được triển khai vào thời điểm Hà Nội là nơi “Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng” (Công ước Hà Nội) được ký kết vào cuối tháng 10/2025 vừa qua. Trong bối cảnh toàn cầu nỗ lực thiết lập những “bức tường lửa” bảo vệ không gian mạng, “Tường lửa Tràng An” xuất hiện như một tiếng nói đồng hành, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và hợp tác quốc tế.

Một số phân cảnh trong bộ phim

Được tư vấn nghiệp vụ bởi Công an Hà Nội và phát triển nội dung từ các vụ án có thật, 45 tập phim sẽ mang đến góc nhìn chân thực về thế giới tội phạm phi truyền thống hình thành trong thời đại số. Đồng thời, “Tường lửa Tràng An” sẽ phơi bày sự biến tướng phức tạp của loại tội phạm này, từ thủ đoạn chiếm đoạt nhỏ lẻ đến các đường dây có tổ chức, vận hành tinh vi như một doanh nghiệp lớn với hệ sinh thái khép kín.

Tác phẩm khắc họa cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng Công an và một đường dây tội phạm công nghệ cao chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời bóc tách thủ đoạn thao túng tâm lý thông qua các hội thảo, khóa “đào tạo” trá hình, nơi những lời hứa về “thành công” và “tự do tài chính” bị lợi dụng làm mồi nhử, lôi kéo hàng chục nghìn người nhẹ dạ.

Song song đó, tuyến điều tra bám sát hành trình truy vết, giải mã các thủ đoạn rửa tiền và những manh mối ẩn sau lớp mã hóa phức tạp, tái hiện cuộc đấu trí cân não giữa hai chiến tuyến. Đặc biệt, phim tập trung chỉ ra những “điểm mù” tâm lý khiến nạn nhân dễ sa bẫy như “lợi nhuận siêu cao” đánh thẳng vào lòng tham và ảo vọng làm giàu; sự đối lập giữa hình ảnh thành đạt, xa hoa giả tạo của kẻ lừa đảo với bản chất trống rỗng, gian dối đằng sau.

Vượt ngoài khuôn khổ của một bộ phim truyền hình, dự án này là nỗ lực của Công an Thành phố và Đài Hà Nội trong việc tuyên truyền, cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian số, giúp nâng cao kiến thức để bảo vệ bản thân và gia đình khi tham gia môi trường mạng.

Hiện bộ phim đã lên sóng khung giờ vàng trên các kênh H1, H2 và các nền tảng số của Đài PT-TH Hà Nội từ ngày 7/11.