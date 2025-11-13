Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

13-11-2025 - 19:48 PM | Lifestyle

BST lần này của thương hiệu nhằm tôn vinh những người phụ nữ kiêu hãnh – những người vẫn sải bước điềm tĩnh giữa thế giới đầy biến động, tỏa sáng như trong một cuộc diễu hành của riêng họ.

Vào ngày 12/10 vừa qua, thương hiệu HA LINH THU đã ra mắt bộ sưu tập Fall Winter 2025 - “Black Parade”. Lấy cảm hứng từ nhạc rock và ca khúc “Welcome to the Black Parade” của My Chemical Romance, BST là bản hòa ca của sức mạnh, lòng kiên cường và niềm tự hào.

Từ những mũi thêu tay đến tinh thần couture bền bỉ của thương hiệu có tuổi đời 24 năm nổi tiếng với kỹ thuật xử lý nhung và lụa- Ảnh 1.

Bộ sưu tập Fall Winter 2025 - “Black Parade” của thương hiệu HA LINH THU ra mắt trong Aquafina Vietnam International Fashion Week 2025

BST tôn vinh tinh thần quân đội - biểu tượng của kỷ luật, danh dự và lòng dũng cảm. Những hình ảnh cuộc diễu hành lịch sử được tái hiện bằng ngôn ngữ thời trang: mạnh mẽ mà trữ tình, nghiêm cẩn mà vẫn đầy tự do. 

Không mang dáng dấp của những bộ đồng phục cứng nhắc, các thiết kế của HA LINH THU tái hiện tinh thần quân đội và diễu hành lịch sử qua lăng kính thời trang đương đại. Chúng hòa quyện cùng cảm hứng Á Đông – nơi vẻ mạnh mẽ được làm mềm đi bằng đường cắt uyển chuyển, phom dáng cân đối và sự tinh tế của chất liệu nhung, lụa.

Từ những mũi thêu tay đến tinh thần couture bền bỉ của thương hiệu có tuổi đời 24 năm nổi tiếng với kỹ thuật xử lý nhung và lụa- Ảnh 2.

Bảng màu chủ đạo là đen huyền và xanh quân đội - biểu tượng của chiều sâu và sự bền vững được điểm xuyết bằng đỏ ruby, hồng phấn và trắng sương, như những khoảng sáng len giữa bóng tối. Họa tiết hoa lan xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập, đôi khi là mảng thêu tay 3D, đôi khi là họa tiết trừu tượng mô phỏng hoạ tiết rằn ri vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, tượng trưng cho vẻ đẹp nữ tính ẩn sau lớp áo giáp của bản lĩnh. Các thiết kế kết hợp áo khoác cấu trúc mạnh mẽ cùng chân váy lượn sóng, quần ống rộng hoặc váy dài thướt tha, tạo nên sự đối lập đầy cuốn hút giữa quyền lực và tự do.

Từ những mũi thêu tay đến tinh thần couture bền bỉ của thương hiệu có tuổi đời 24 năm nổi tiếng với kỹ thuật xử lý nhung và lụa- Ảnh 3.

Mỗi thiết kế được hoàn thiện bằng kỹ thuật thủ công tinh xảo như thêu tay, đính kết hạt cườm hay patchwork 3D. Điều đó khẳng định tinh thần couture bền bỉ và niềm trân trọng thủ công nghệ thuật – những giá trị cốt lõi mà HA LINH THU luôn theo đuổi trong ngôn ngữ thời trang.

Từ những mũi thêu tay đến tinh thần couture bền bỉ của thương hiệu có tuổi đời 24 năm nổi tiếng với kỹ thuật xử lý nhung và lụa- Ảnh 4.

Chia sẻ từ người đại diện thương hiệu HA LINH THU, BST lần này là cuộc đối thoại giữa sức mạnh và sự duy mỹ, giữa kỷ luật và tự do. Mục đích tôn vinh những người phụ nữ kiêu hãnh – những người vẫn sải bước điềm tĩnh giữa thế giới đầy biến động, tỏa sáng như trong một cuộc diễu hành của riêng họ. 

Theo đó HA LINH THU được thành lập năm 2001 bởi NTK Hà Linh Thư. Thương hiệu hướng đến triết lý: “Sống trong nhung lụa” và “Thời trang là nghệ thuật và cũng là triết lý sống” - nơi cái đẹp được sinh ra từ cảm xúc và di sản văn hóa.

Nổi tiếng với kỹ thuật xử lý nhung và lụa, HA LINH THU đã xây dựng bản sắc riêng bằng việc kết hợp thủ công truyền thống Việt Nam cùng ngôn ngữ thiết kế đương đại. Những bộ sưu tập của thương hiệu luôn tôn vinh hình ảnh “người phụ nữ nhung lụa” - hiện thân của sự sang trọng, bản lĩnh và quyến rũ đầy quyền lực.

