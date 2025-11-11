Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

11-11-2025 - 11:48 AM | Lifestyle

Chia sẻ của Bằng Kiều gây ra nhiều tranh cãi, buộc anh phải lên tiếng xin lỗi.

Mới đây, ca sĩ Bằng Kiều đã đăng tải lời xin lỗi công khai trên trang cá nhân sau khi phát ngôn của anh về concert G-Dragon gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong bài viết có tiêu đề “LỜI XIN LỖI”, giọng ca Trái tim không ngủ yên chia sẻ:

“Trước hết, Bằng Kiều muốn gửi lời xin lỗi chân thành vì dòng trạng thái vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và phản ứng không hay. Khi viết bài đó, Bằng Kiều chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai. Tuy nhiên, sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, Bằng Kiều hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.”

Nam ca sĩ cho biết anh đã gỡ bài đăng ngay sau khi nhận ra vấn đề và “rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân trong việc chia sẻ trên mạng xã hội – cần cẩn trọng hơn, vì đôi khi một câu nói vui cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau”.

Đáng chú ý, Bằng Kiều cũng gửi lời xin lỗi riêng đến hai đồng nghiệp bị cuốn vào ồn ào, đó là Quốc Thiên và Trung Quân Idol. Anh viết: “Bằng Kiều luôn trân trọng và tôn trọng tất cả các nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan. Đồng thời, Bằng Kiều cũng gửi lời xin lỗi tới hai em Quốc Thiên và Trung Quân Idol, vì bài đăng đó đã vô tình khiến các em bị cuốn vào tranh cãi không đáng có.”

Bằng Kiều phải xin lỗi- Ảnh 1.

Bằng Kiều xin lỗi trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Theo đó vào tối ngày 10/11, trên trang cá nhân, Bằng Kiều đăng bức ảnh chụp cùng hai ca sĩ Quốc Thiên và Trung Quân Idol, kèm theo dòng trạng thái:

“Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G Long quá. Không biết nếu ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ cũng hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan, nhưng nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh thôi cũng ‘chấp’ bạn kia một mắt luôn.”

Dòng chia sẻ này nhanh chóng lan truyền và gây tranh cãi dữ dội. Ngay lập tức, Bằng Kiều phải xóa bài đăng. Tuy nhiên, nhiều khán giả đã chụp được bài đăng này và chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Không ít khán giả cho rằng phát ngôn của nam ca sĩ kém tinh tế và thể hiện sự thiếu tôn trọng với nghệ sĩ nước ngoài. Ngoài ra, việc Bằng Kiều gắn tên Quốc Thiên và Trung Quân Idol trong bức ảnh khiến hai đồng nghiệp này bị kéo vào tranh cãi ngoài ý muốn.

Hiện Quốc Thiên và Trung Quân Idol không có bất kỳ động thái nào liên quan đến vụ việc này.

