Mỹ Tâm công khai danh tính người đàn ông bí mật giữa live concert

Tối 13/12, Mỹ Tâm Live Concert: See The Light đã sáng đèn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Sau 3 năm kể từ concert Tri Âm, lần này tại thủ đô Hà Nội đón chào 40 người hâm mộ từ các tỉnh thành tới chung vui và hoà chung 1 nhịp với Mỹ Tâm. Dù tiết trời chuyển xấu, mưa rả rích kèm gió lạnh nhưng điều này không thể cản bước khán giả quẩy cực nhiệt.

Bên cạnh loạt tiết mục hoành tráng, một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý nhất là khi thông tin về bộ phim mới của Mỹ Tâm bất ngờ xuất hiện trên màn hình LED. Cụ thể, khi Mỹ Tâm đang cất giọng với ca khúc Nơi Mình Dừng Chân trên màn hình lớn phía sau đồng thời hiện lên hình ảnh nữ ca sĩ đang ôm 1 người đàn ông bí ẩn.

Mỹ Tâm công bố dự án điện ảnh mới vào

Trước sự phấn khích và reo hò không ngớt từ khán giả, nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: “Các bạn la lên vì hình ảnh này à? Đây là cảnh trong phim thôi. Đây là bạn Mai Tài Phến nè. Bạn ngồi đâu rồi, giơ tay lên cho Tâm thấy. Love you”. Ngay sau màn trêu vui, Mỹ Tâm còn hướng tay về phía khán giả và khẳng định tất cả mọi người ở đây đều là “người yêu” của mình. Kết lại, cô bật mí sẽ trở lại màn ảnh với một dự án phim mới, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm sau.

Việc Mai Tài Phến xuất hiện trên màn hình LED và được Mỹ Tâm trực tiếp nhắc tên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội ngay sau concert. Nhiều khán giả có mặt tại sân vận động chia sẻ lại đoạn clip này kèm theo biểu cảm phấn khích, cho rằng đây là một trong những chi tiết “đắt giá” nhất của đêm nhạc. Việc Mỹ Tâm không né tránh, thậm chí còn chủ động gọi tên và trêu đùa Mai Tài Phến trước hàng chục nghìn khán giả khiến netizen càng thêm tò mò về mối quan hệ giữa cả hai, nhất là khi nam diễn viên từng nhiều lần xuất hiện trong các dự án quan trọng của nữ ca sĩ.

Ngoài ra, "sít rịt" lớn này cũng đánh dấu sự trở lại của Mỹ Tâm trong lĩnh vực diễn xuất cũng như điện ảnh. Lần đầu cô lấn sân sang màn ảnh rộng qua bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh. Còn dự án phim ảnh đầu tiên Mỹ Tâm tham gia là Cho Một Tình Yêu, một tác phẩm truyền hình 37 tập, có sự góp mặt của Tuấn Hưng và Quang Dũng. Theo như thông tin được chia sẻ trên màn hình, bộ phim điện ảnh thứ 2 của Mỹ Tâm sẽ ra mắt vào mùa xuân năm sau.

Một số bình luận của netizen:

- Mới thấy hình Mai Tài Phến lên LED là cả sân Mỹ Đình la muốn sập, công nhận ai cũng hóng anh chị.

- Mỹ Tâm gọi thẳng tên, còn kêu love you nữa, coi vậy chứ không hề ngại luôn nha.

- Đang coi clip mà nổi da gà, cái đoạn khán giả reo lên nghe đã ghê.

- Hóng phim 2 anh chị diễn lắm ý.

- Chuẩn bị có siêu phẩm Tết.

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt đầu nhận được sự quan tâm của công chúng kể từ khi cả hai hợp tác trong bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh. Suốt vài năm trở lại đây, Mai Tài Phến thường xuyên xuất hiện và đồng hành cùng nữ ca sĩ trong nhiều hoạt động khác nhau. Trước thềm concert, nam diễn viên còn chia sẻ hình ảnh săn vé, thể hiện sự ủng hộ dành cho Mỹ Tâm. Tại buổi tổng duyệt cho See The Light concert, Mai Tài Phến cũng bị bắt gặp âm thầm ngồi dõi theo nữ ca sĩ tập luyện.

Bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh ra mắt năm 2019, xoay quanh Khả Doanh (Mỹ Tâm) - một nữ doanh nhân bản lĩnh đang nỗ lực giữ gìn công ty gia đình trước nguy cơ bị thâu tóm. Nhằm thuyết phục một cổ đông lớn, cô chấp nhận trở thành trợ lý cho người cháu của ông ta (Mai Tài Phến). Trong quá trình làm việc, mối quan hệ công việc giữa hai người dần chuyển thành tình cảm, nảy nở giữa những khác biệt về tuổi tác và phong cách sống.