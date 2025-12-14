Mỹ Tâm tìm Mai Tài Phến giữa biển 40 nghìn người

20 giờ tối 13/12, concert See The Light của Mỹ Tâm chính thức diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, đánh dấu một trong những sự kiện âm nhạc quy mô lớn và được chờ đợi nhất cuối năm. Theo thông tin từ fanpage Mỹ Tâm, khoảng 40 nghìn khán giả đã có mặt trực tiếp tại sân vận động. Ngay thời khắc nữ ca sĩ bước ra sân khấu, những cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống, bao phủ toàn bộ không gian Mỹ Đình trong màn mưa nặng hạt, tạo nên một mở màn vừa thử thách vừa đầy cảm xúc cho đêm diễn.

photo_0008-215159.jpg

Mỹ Tâm mở màn concert See The Light dưới màn mưa

Trên sân khấu, Mỹ Tâm nhanh chóng gửi lời xin lỗi khán giả vì thời tiết không như mong muốn. Nữ ca sĩ liên tục nhắc khán giả giữ gìn sức khỏe, thậm chí còn “cầu trời” để cơn mưa sớm tạnh, tránh việc mọi người bị cảm lạnh sau đêm diễn. Đúng như mong cầu của “Họa mi tóc nâu”, cơn mưa chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn rồi dần tạnh ráo. Khi thời tiết ổn định, Mỹ Tâm tiếp tục bước vào loạt tiết mục được dàn dựng công phu.

Mỹ Tâm tìm Mai Tài Phến tại concert

Đáng chú ý, sau khi thể hiện ca khúc Nơi Mình Dừng Chân, màn hình lớn trên sân khấu bất ngờ hiện lên hình vẽ Mỹ Tâm và Mai Tài Phến. Chi tiết này ngay lập tức khiến cả sân vận động xôn xao. Nhân tiện chia sẻ, Mỹ Tâm nhẹ nhàng giới thiệu: “À, bạn ấy là diễn viên trong phim… Mai Tài Phến”, rồi bất ngờ quay sang tìm kiếm giữa biển người phía dưới. “Bạn ngồi đâu rồi, giơ cánh tay cho mình thấy”, nữ ca sĩ nói trong tiếng reo hò không ngớt của 40 nghìn khán giả. Khoảnh khắc Mỹ Tâm công khai gọi tên Mai Tài Phến trước đám đông khổng lồ nhanh chóng trở thành điểm nhấn của đêm diễn, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội chỉ sau ít phút.

Khoảnh khắc gây bão

Không dừng lại ở đó, Mỹ Tâm còn bật mí về một dự án phim mới dự kiến ra mắt trong năm sau. Dù không tiết lộ quá nhiều chi tiết, nhưng từ hình ảnh trên sân khấu đến cách cô nhắc tên Mai Tài Phến, nhiều khán giả không khỏi đặt nghi vấn nam chính của dự án tiếp theo rất có thể vẫn là gương mặt quen thuộc từng đồng hành cùng Mỹ Tâm trong Chị Trợ Lý Của Anh.

Mai Tài Phến được bắt gặp ở tổng duyệt

Trước thời điểm concert chính thức diễn ra, sự xuất hiện của Mai Tài Phến đã sớm thu hút sự chú ý. Trong buổi soundcheck chuẩn bị cho See The Light, nam diễn viên xuất hiện khá lặng lẽ, ngồi ở khu vực ghế khán giả để theo dõi phần tổng duyệt của Mỹ Tâm. Diện trang phục tối màu, đeo khẩu trang đen và đội nón lưỡi trai kéo thấp, Mai Tài Phến gần như “ngụy trang” kín mít. Tuy nhiên, vóc dáng và phong thái quen thuộc vẫn khiến nhiều người nhanh chóng nhận ra anh. Không phô trương hay tạo sự chú ý, nhưng chính sự hiện diện âm thầm ấy lại đủ khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt.

Mai Tài Phến nhiều lần công khai ủng hộ show Mỹ Tâm

Trên mạng xã hội, Mai Tài Phến cũng nhiều lần công khai ủng hộ concert của Mỹ Tâm. Nam diễn viên chia sẻ thông tin về See The Light kèm dòng chú thích “Mai lai”, khiến fan không khỏi suy đoán. Cụm từ này được cho là cách viết Việt hóa của “My life” hoặc “My light”, vừa trùng hợp vừa gợi liên tưởng đến tên liveshow. Sau đó, Mai Tài Phến tiếp tục đăng tải poster concert tại Hà Nội, khoe chữ ký của Mỹ Tâm trên tấm thẻ đặc biệt và chia sẻ đầy ẩn ý: “Săn em thì được, săn vé thì anh xin thua”. Những động thái này khiến nhiều người cho rằng nam diễn viên khá “cao tay” trong cách thể hiện sự ủng hộ, vừa công khai nhưng vẫn đủ mập mờ để tạo tò mò.

Mai Tài Phến hầu như không vắng mặt trong các show diễn quan trọng của Mỹ Tâm

Kể từ khi cùng tham gia Chị Trợ Lý Của Anh và vướng nghi vấn “phim giả tình thật”, Mai Tài Phến hầu như không vắng mặt trong các show diễn quan trọng của Mỹ Tâm. Ở liveshow tại Vũng Tàu, nam diễn viên được xếp ngồi ở khu vực bạn bè thân thiết, gần hàng ghế của bố Mỹ Tâm. Khi nữ ca sĩ bước xuống sân khấu để giao lưu, Mai Tài Phến còn khiến khán giả chú ý với hành động “bắn tim” dành cho đàn chị. Trước sự quan tâm đặc biệt mỗi khi xuất hiện tại các show diễn của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến từng hóm hỉnh chia sẻ rằng bản thân cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Anh cho biết mình chỉ đơn giản là một khán giả đi xem show, lựa chọn chỗ ngồi phù hợp để cảm nhận trọn vẹn sân khấu và cách Mỹ Tâm biểu diễn. Trong những năm qua, mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến liên tục trở thành đề tài được cư dân mạng quan tâm.