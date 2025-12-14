Clip: Trấn Thành như "nín thở" còn HIEUTHUHAI phản ứng thế nào khi Negav là quán quân Anh Trai Say Hi?

Tối 13/12, đêm công bố kết quả và trao giải Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả lẫn cộng đồng mạng. Không khí sự kiện nóng lên từng phút khi thời khắc xướng tên quán quân của mùa giải năm nay ngày càng cận kề.

Từ danh sách Top 10, Ban Tổ Chức lần lượt gọi tên Best 5 chung cuộc, gồm: Vũ Cát Tường, buitruonglinh, B Ray, Sơn.K và Negav – những gương mặt nổi bật xuyên suốt hành trình chương trình. Ngay sau đó, Trấn Thành chính thức công bố hai giải thưởng quan trọng nhất của đêm chung kết là Quán quân và Á quân. Với số phiếu bình chọn cao vượt trội, Negav đã xuất sắc đăng quang Quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2. Trong khi đó, buitruonglinh giành danh hiệu Á quân, khép lại một mùa giải đầy cảm xúc và nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Trấn Thành khi nghe Negav chia sẻ về hành trình tại Anh Trai Say Hi

Theo kết quả chung cuộc, Negav được xướng tên ở vị trí Quán quân với hơn 6 triệu lượt bình chọn từ khán giả. Đây là kết quả được đánh giá là phù hợp với diễn biến trước đó của chương trình, khi Negav liên tục giữ vị trí dẫn đầu trong suốt thời gian mở cổng bình chọn. Chia sẻ sau giây phút đăng quang, Negav cho biết: “Tôi lâng lâng vì đây giống như một giấc mơ. Từ khi tham gia chương trình, tôi chưa từng dám nghĩ tới khoảnh khắc này. Cảm ơn chương trình và khán giả. Tôi sẽ trân trọng mọi thứ để có thêm động lực bước tiếp.” Nam rapper cũng bày tỏ, anh xem 29 thí sinh cùng tham gia chương trình như những “người thầy” và là những “quán quân trong lòng” mình, khép lại hành trình tại Anh Trai Say Hi mùa 2 bằng nhiều cảm xúc trọn vẹn.

Trong giây phút Negav đăng quang, HIEUTHUHAI, quán quân mùa trước khá tập trung, anh dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc chung vui cùng với người đồng nghiệp của mình. Trong khi đó, dân tình lại đổ đồn hết sự tập trung vào Trấn Thành khi nam MC liên tục có những biểu cảm đầy cảm xúc như "nín thở" trên gương mặt. Là người theo sát các thí sinh, chứng kiến nhưng khoảnh khắc thăng hoa nhất của không chỉ Negav mà tất cả các anh trai, Trấn Thành dường như khá đồng cảm trong thời khắc vô cùng đặc biệt khi chương trình chính thức khép lại.

Negav trong giờ phút nhận giải

HIEUTHUHAI chăm chú dõi theo phần chia sẻ của Negav

Ở mùa giải trước, HIEUTHUHAI vượt qua Quang Anh (Rhyder) để giành ngôi vị quán quân trong đêm chung kết show “Anh trai say hi”. Nam ca sĩ trở thành trưởng nhóm Best Five – nhóm nhạc quy tụ top 5 thí sinh xuất sắc nhất chương trình. HIEUTHUHAI nhận được hơn một triệu lượt bình chọn từ khán giả.

Ngay từ đầu cuộc thi, anh duy trì phong độ ổn định, thể hiện thế mạnh toàn diện ở sáng tác, sản xuất âm nhạc, rap và vũ đạo. Bên cạnh giải nhất chung cuộc,HIEUTHUHAI còn được trao danh hiệu Đội trưởng xuất sắc nhờ nhiều lần dẫn dắt các nhóm giành chiến thắng. Sau mùa giải, tên tuổi của nam ca sĩ ngày càng thăng hạng, nhận được sự quan tâm và yêu mến lớn từ đông đảo khán giả.