Mỹ Tâm xin lỗi ở SVĐ Mỹ Đình

Tối 13/12, đêm concert của ca sĩ Mỹ Tâm đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút hàng chục nghìn khán giả. Bên cạnh phần trình diễn được chuẩn bị công phu, điểm nhấn khiến nhiều người chú ý là lời xin lỗi công khai, chân thành của nữ ca sĩ gửi tới người dân khu vực lân cận sân vận động.

Trong chương trình, "Họa mi tóc nâu" không chỉ gửi lời xin lỗi vì ảnh hưởng từ thời tiết mà còn đề cập trực tiếp tới câu chuyện tập luyện gây ồn ào trước đó. Mỹ Tâm chia sẻ, những ngày chuẩn bị cho concert, cô và ê-kíp thường tập luyện tới khoảng 23h. Cô đã dặn mọi người phải dừng trước 23h để tôn trọng quyền nghỉ ngơi của cư dân xung quanh khu vực Mỹ Đình.

Hình ảnh từ clip lan truyền trên MXH

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình triển khai, một số thành viên ê-kíp vẫn mở nhạc với âm lượng lớn tới khuya, gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ của người dân. Nữ ca sĩ cho biết ngay khi nhận được phản ánh, ê-kíp đã lập tức dừng toàn bộ phần âm thanh, không tiếp tục gây ồn.

Mỹ Tâm kể thêm, sau khi tắt nhạc, ê-kíp vẫn tiếp tục rà soát, tập luyện nhưng trong trạng thái gần như im lặng, đeo tai nghe để hạn chế tối đa mọi tác động âm thanh ra bên ngoài. Trên sân khấu Mỹ Đình, cô thẳng thắn thừa nhận: “Tôi đã sai, tôi xin lỗi tất cả hàng xóm ở khu vực Mỹ Đình đã bị ảnh hưởng”.

Lời xin lỗi được bày tỏ trực tiếp trước hàng chục nghìn khán giả đã nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Không ít khán giả cho rằng họ trân trọng thái độ cầu thị, biết lắng nghe và sẵn sàng nhận lỗi của Mỹ Tâm và ê-kíp. Trong bối cảnh các sự kiện âm nhạc, giải trí ngoài trời ngày càng phát triển, câu chuyện của Mỹ Tâm được xem như một ví dụ về việc nghệ sĩ và ban tổ chức cần cân bằng giữa nhu cầu thưởng thức nghệ thuật với trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt là vấn đề tiếng ồn và trật tự đô thị.