Điểm miền núi phía Bắc nhiều người đang rủ nhau đi: Càng cuối năm càng đông, có đặc sản "hiếm" ở Việt Nam

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội, hình ảnh về một điểm đến liên tục được du khách chia sẻ, kèm theo những lời rủ rê “đi ngay kẻo lỡ”. Nhiều người cho rằng đây gần như là mùa đẹp nhất trong năm của nơi này, khi cảnh sắc và trải nghiệm cùng lúc đạt độ tròn đầy. Không ở đâu xa, đó chính là Mộc Châu (Sơn La) – cao nguyên quen thuộc của miền núi phía Bắc, đang bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất năm với mùa hồng chín và mùa cam rốn lồi.

Nếu như trước đây, Mộc Châu thường được nhắc đến nhiều vào mùa hoa, thì vài năm trở lại đây, những tháng cuối năm (khoảng tháng 11–12) lại trở thành “điểm hẹn” mới. Thời tiết se lạnh, sương mù bảng lảng vào sáng sớm, cộng thêm hai mùa đặc sản nối tiếp nhau khiến cao nguyên này càng về cuối năm càng đông khách.

Mộc Châu mùa này có đặc sản hồng và cam rốn lồi, thu hút đông đảo du khách (Ảnh Thơ Minh, Kiên Mộc Châu)

Mùa hồng chín Mộc Châu - Vẻ đẹp đặc trưng tháng cuối năm

Nếu như những tháng đầu năm, cảnh Mộc Châu được tô điểm bằng sắc các loại hoa, thì cuối năm, đặc trưng nơi đây chính là sắc cam của những cây hồng chín. Theo người bản địa cũng như các hướng dẫn viên du lịch, mùa hồng ở Mộc Châu bắt đầu từ khoảng tháng 9, tháng 10, tuy nhiên giai đoạn tháng 11, tháng 12 là đẹp nhất.

Bởi lúc này, những cây hồng trút hết lá, chỉ còn quả treo lơ lửng trên cành. Trong sương sớm, những quả hồng hiện lên như những chiếc đèn lồng nhỏ, nổi bật giữa nền trời xám nhạt và không gian núi rừng.

“Đi Mộc Châu mùa này không cần chạy theo lịch trình dày đặc. Chỉ cần đi bộ trong vườn hồng, hít thở không khí lạnh, chụp vài bức ảnh là đã thấy rất ‘chill’”, một du khách từng chia sẻ. Cũng theo nhiều người, mùa hồng là thời điểm Mộc Châu ít ồn ào hơn, phù hợp với những ai thích du lịch chậm, tận hưởng không gian và cảnh sắc thiên nhiên.

Ảnh Tổng

Không ít vườn hồng tại các tiểu khu, bản làng ở Mộc Châu mở cửa cho khách tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm hái quả. Chính sự gần gũi, mộc mạc ấy đã khiến mùa hồng trở thành một trong những lý do quan trọng kéo du khách đến cao nguyên này vào dịp cuối năm.

Cam rốn lồi: Đặc sản “không đại trà” hút khách cuối năm

Bên cạnh hồng, cam rốn lồi Mộc Châu cũng là cái tên được nhắc đến nhiều trong các chuyến đi cuối năm. Loại cam đặc biệt này thường chín rộ từ tháng 11 và kéo dài đến khoảng tháng 1 năm sau.

Cam rốn lồi được trồng ở độ cao lớn, trong điều kiện khí hậu mát lạnh về đêm và biên độ nhiệt ngày – đêm rõ rệt. Nhờ đó, quả cam có vỏ mỏng, phần “rốn” lồi đặc trưng, ít hoặc không hạt, vị ngọt đậm nhưng không gắt, rất được ưa chuộng để ăn tươi và làm quà.

Giới trồng trọt đánh giá, cam rốn lồi không phải là giống hiếm tuyệt đối tại Việt Nam, nhưng những vùng trồng cho chất lượng ổn định, đồng đều như Mộc Châu lại không nhiều. Sản lượng không quá lớn, mùa vụ ngắn và phụ thuộc nhiều vào thời tiết khiến loại cam này không phổ biến quanh năm trên thị trường, từ đó được xem là một dạng đặc sản “hiếm theo mùa”.

Ảnh Tổng hợp

Về giá bán, cam rốn lồi Mộc Châu hiện được xếp vào nhóm trái cây có giá trị cao, phản ánh đúng tính chất mùa vụ ngắn và sản lượng không quá lớn. Theo ghi nhận từ các kênh phân phối nông sản và cửa hàng đặc sản, giá cam rốn lồi phổ biến dao động khoảng 60.000–100.000 đồng/kg, tùy thời điểm thu hoạch, kích cỡ và chất lượng quả.

Những lô cam tuyển chọn kỹ, quả to đều, mẫu mã đẹp để làm quà biếu có thể đạt mức cao hơn, đặc biệt vào giai đoạn cận Tết. Trong khi đó, mua trực tiếp tại vườn hoặc trong thời điểm chính vụ thường có giá “mềm” hơn, đồng thời mang lại trải nghiệm hái cam tại chỗ – điều khiến nhiều du khách sẵn sàng lên Mộc Châu vào cuối năm, vừa thưởng thức đặc sản, vừa mua cam tươi về làm quà.