Nghe tên mỹ nhân này ai cũng né vội 1000km: Diễn thì dở phim thì flop, chỉ giỏi cầm tiền làm phiền thiên hạ

Kể từ khi lên sóng, phim Song Quỹ do Ngu Thư Hân và Hà Dữ đã trở thành đề tài tranh cãi với khán giả. Phim ngậm ngùi lỡ suất chiếu đài và bị chuyển sang định dạng phim ngắn khung dọc, trở thành trò cười trên mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, diễn xuất của nữ chính Ngu Thư Hân trong phim lại càng thổi bùng làn sóng chê bai phim lên tận cùng.

Ngu Thư Hân bị chê diễn tệ trong Song Quỹ

Trên trang Douban, cư dân mạng dành lời chê cho diễn xuất dở tệ của Ngu Thư Hân, đặc biệt trong một cảnh nũng nịu với nam chính. Nữ diễn viên thể hiện nét mặt phụng phịu "bẹo hình bẹo dạng", biểu cảm lố lăng để thể hiện cảm xúc nhõng nhẽo nhưng gặp phản ứng ngược.

Cảnh khóc tệ của Ngu Thư Hân

Đề tài được này nhanh chóng nổi sang cả mạng xã hội Việt Nam và nhận về phản ứng giống hệt. Nhiều khán giả cho rằng Ngu Thư Hân đóng phim nhiều năm nhưng không tiến bộ, từng bộ này qua bộ khác chỉ có đúng một nét diễn "thánh lố". Xem lại biểu cảm của nàng tiểu hoa ở những phim trước, netizen chỉ biết lắc đầu và tắt TV.

Một loạt cảnh diễn lố của Ngu Thư Hân trong các phim được chia sẻ

Netizen bình luận:

- Là không thay đổi được chứ không phải không chịu thay đổi

- Bao năm diễn vẫn tệ mà cứ đòi làm 951, ảo tưởng hả? Bị chê có sai đâu, lúc thì chu mỏ phồng má, lúc thì nhắm mắt lúc lại, trợn mắt

- Do cô này đang bị phốt, bị ghét nên mới thấy dở vậy thôi, chứ nếu không bị phốt thì cũng thấy dở y vậy

- Biểu cảm nhắm mắt chu môi khóc là bê từ phim Thương Lan Quyết sang hả?

Năm 2025 là "năm thanh lọc" nặng nề đối với Ngu Thư Hân khi cô nàng chạm đáy sự nghiệp và danh tiếng. Ngoài các dự án thất bại, sao nữ sinh năm 1995 còn gặp phải liên hoàn phốt, bị phơi bày nhân cách tệ hại với đồng nghiệp và công chúng. Mọi chuyện bắt đầu khi Trương Hạo Nguyệt "đăng đàn" vạch trần hành vi bắt nạt, chèn ép của Ngu Thư Hân, có hành vi hủy hoại người khác nhưng luôn ra vẻ nạn nhân. Cô bị Ngu Thư Hân chèn ép trong chương trình Lớp Một - Mùa Đại Học đến mức trầm cảm nặng, sự nghiệp dần tụt dốc.

Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn lộ vết nhơ chuyện gia đình, khi công ty nhà cô bị tố tham nhũng 1,5 tỷ NDT (5300 tỷ đồng), trốn thuế và có những hoạt động kinh doanh phạm pháp khác. Sau 20 ngày, Ngu Thư Hân mất hơn 1,3 triệu người theo dõi, bị truyền thông xếp vào danh sách nghệ sĩ rủi ro cao, bị nhiều nhãn hàng và dự án phim cắt hợp đồng.

Từng nổi tiếng là một trong những nữ diễn viên quyền lực, có "chống lưng" và gia thế khủng, lại còn tham vọng dẫn đầu lứa tiểu hoa 95, Ngu Thư Hân giờ đây đối mặt với ê chề và sự nghiệp "như đèn treo trước gió". Hàng loạt dự án gặp thất bại liên tiếp, không chỉ phơi bày năng lực có hạn của cô mà còn là những góc khuất méo mó về một trong những "bạch nguyệt quang" trong lòng khán giả.



