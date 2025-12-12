Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Mỹ nhân 10 năm chăn trâu" lấy chồng giàu gia thế khủng, bước vào cửa hào môn ở biệt thự hoành tráng

12-12-2025 - 15:43 PM | Lifestyle

Cuộc sống từ lam lũ đến giàu sang của mỹ nhân này khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Hương Ly - Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023, là một trong những mỹ nhân gây ấn tượng khi sở hữu vẻ đẹp cuốn hút cùng vóc dáng chuẩn chỉnh. Điều khiến khán giả nhớ về cô không chỉ là nhan sắc mà còn là câu chuyện đời thường gắn liền với hình ảnh "cô gái chăn trâu". Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ rằng khi mới 12 tuổi, cô đã quen với việc phụ gia đình chở mía bằng xe đạp cho trâu ăn và làm đủ công việc đồng áng.

Trên hành trình đến với đấu trường nhan sắc, Hương Ly từng bốn lần hụt tay với chiếc vương miện. Cuối cùng, cô dừng ở vị trí Á hậu 1 - kết quả này được công chúng lẫn giới mộ điệu đánh giá xứng đáng cho sự kiên trì. Từ một cô bé có tuổi thơ lam lũ, Hương Ly đã xây dựng cho mình hành trình sắc đẹp đầy bản lĩnh. Cuộc sống của nàng Hậu càng thêm trọn vẹn khi mới đây cô thông báo về chung nhà cùng doanh nhân Tùng Anh - con trai Chủ tịch một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực giấy gia dụng tại Việt Nam. Đám cưới của Hương Ly và chồng doanh nhân diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 12 vừa qua, quy tụ nhiều Hoa hậu, Á hậu và dàn mỹ nhân Vbiz góp mặt.

Hương Ly được biết đến là mỹ nhân 10 năm chăn trâu

Cô đã có thành tích ấn tượng trong hành trình chinh phục đấu trường sắc đẹp. Cuộc sống của nàng Hậu càng thêm viên mãn khi chính thức về chung nhà cùng ông xã doanh nhân

Trước ngày diễn ra lễ cưới, cặp đôi tổ chức lễ gia tiên tại tư gia nhà trai ở Hà Nội. Qua những hình ảnh Hương Ly chia sẻ trên trang cá nhân, dân tình không khỏi chú ý đến cơ ngơi của gia đình chồng cô. Có thể thấy đây là một biệt thự nhà vườn rộng rãi, chan hòa hơi thở thiên nhiên, được bài trí tinh tế với tông vàng ấm áp trong ngày trọng đại. Điểm nhấn ấn tượng là hai bên cổng nhà - nơi đặt hai cây cổ thụ phát tài núi và tùng la hán, được nhiều người đoán có giá trị vô cùng đắt đỏ.

Biệt thự nhà chồng Hương Ly có thiết kế rộng lớn, trang trí tông vàng ấm áp trong lễ gia tiên. Cơ ngơi gây ấn tượng với 2 cây cổ thụ phát tài núi và tùng la hán

Không gian xung quanh nhà cũng có rất nhiều cây cảnh đủ thể loại

Sân vườn trong biệt thự có một căn chòi nhỏ, được dựng để gia đình ngồi thư giãn, uống trà hoặc đọc sách

Ngay bên chòi nghỉ là hồ cá koi trong vắt, xung quanh được điểm xuyết nhiều loại cây cảnh nhỏ xinh như thùa viền vàng, lá màu sao nhái, tía tô lá gấm hay dứa sọc vàng, tạo nên không gian vừa tươi mát vừa đầy sức sống

Một chiếc cầu gỗ nhỏ sơn đỏ vắt ngang mặt hồ, nối liền khu vườn với gian nhà chính, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa yên bình

Không gian nội thất bên trong biệt thự nhà chồng Hương Ly dù chỉ hé lộ một phần nhưng vẫn đủ để thấy sự tinh tế và xa hoa. Với tông gỗ trầm ấm làm chủ đạo, từng món đồ được sắp xếp hài hòa, toát lên vẻ ấm cúng, sang trọng, vừa giữ được nét truyền thống vừa mang hơi thở hiện đại.

Nội thất bên trong tinh tế, sang trọng

Không gian rộng lớn, thoáng đãng

Nhà sử dụng hệ cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên

Nội thất chủ yếu bằng gỗ với tông trầm ấm áp

Góc nào trong biệt thự cũng toát lên vẻ đẹp truyền thống và hiện đại.

Tổng hợp

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
mỹ nhân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú gia tộc Porsche kết hôn lần 4 ở tuổi 82: Hé lộ thân thế "trâm anh thế phiệt" của cô dâu

Tỷ phú gia tộc Porsche kết hôn lần 4 ở tuổi 82: Hé lộ thân thế "trâm anh thế phiệt" của cô dâu Nổi bật

6 thiết kế nhà thể hiện rõ khoảng cách thế hệ: Phụ huynh không ưa, người trẻ lại mê mẩn

6 thiết kế nhà thể hiện rõ khoảng cách thế hệ: Phụ huynh không ưa, người trẻ lại mê mẩn Nổi bật

Hai con học tiểu học Ngọc Lâm, ngân sách 10,5 tỷ: Nên mua Mipec Riverside hay Berriver Jardin để cả nhà đi lại nhàn nhất?

Hai con học tiểu học Ngọc Lâm, ngân sách 10,5 tỷ: Nên mua Mipec Riverside hay Berriver Jardin để cả nhà đi lại nhàn nhất?

15:36 , 12/12/2025
Nữ ca sĩ Bolero đắt show bậc nhất: Muốn làm 1 việc nhưng chồng không đồng ý

Nữ ca sĩ Bolero đắt show bậc nhất: Muốn làm 1 việc nhưng chồng không đồng ý

15:22 , 12/12/2025
Về vùng núi sương mù tìm bánh "tiên dược": Thứ quà vặt lạ lùng khiến phụ nữ xưa ăn vào là "mặt hoa da phấn"

Về vùng núi sương mù tìm bánh "tiên dược": Thứ quà vặt lạ lùng khiến phụ nữ xưa ăn vào là "mặt hoa da phấn"

15:16 , 12/12/2025
Nhiều bí mật đằng sau nhan sắc Tăng Thanh Hà

Nhiều bí mật đằng sau nhan sắc Tăng Thanh Hà

14:50 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên