Hai con học tiểu học Ngọc Lâm, ngân sách 10,5 tỷ: Nên mua Mipec Riverside hay Berriver Jardin để cả nhà đi lại nhàn nhất?

12-12-2025 - 15:36 PM | Lifestyle

Gia đình bốn người, hai con học tiểu học ở Ngọc Lâm, bố mẹ đều làm việc tại Long Biên, ngân sách khoảng 10,5 tỷ đồng. Bài toán đặt ra: Nên chọn căn hộ nào để con đi học gần, bố mẹ đi làm tiện, cuộc sống hằng ngày không phải tất bật? Đây là hai phương án đáng cân nhắc nhất.

Câu hỏi độc giả

Gia đình tôi có 4 người, hai con đang học tiểu học Ngọc Lâm. Bố mẹ đều làm tại Long Biên. Tài chính khoảng 10,5 tỷ, chúng tôi muốn tìm một căn hộ chung cư để ở lâu dài. Nên chọn dự án nào để việc đưa đón con – đi làm – sinh hoạt hằng ngày thuận tiện nhất?

Trả lời từ chuyên gia BĐS

Với tiêu chí: gần trường – gần nơi làm việc – đủ rộng cho gia đình bốn người – phù hợp tài chính 6,5 tỷ, hai dự án phù hợp nhất để đặt lên bàn cân là:

- Mipec Riverside (Ngọc Lâm)

- Berriver Jardin (Nguyễn Văn Cừ – Bồ Đề)

Cả hai đều có căn 3 phòng ngủ đúng tầm tiền, vị trí trong bán kính gần trường Ngọc Lâm, và có cộng đồng cư dân tốt.

1. Bảng so sánh nhanh hai dự án

Tiêu chíMipec Riverside – Ngọc LâmBerriver Jardin – Nguyễn Văn Cừ
Khoảng cách tới trường Ngọc LâmRất gần – có thể đi bộ5-10 phút đi xe
Ngân sách 10,5 tỷ mua đượcCăn 3PN ~110–120m², view đẹpCăn 3PN ~110–115m² hoặc 2PN rộng 88m²
Tiện ích nội khuTrung tâm thương mại lớn, siêu thị, rạp phim, gym, bể bơi, khu vui chơiBể bơi, sân chơi, dịch vụ cơ bản, gần bệnh viện Tâm Anh
Nhịp sống – môi trườngSầm uất, hiện đại, “town-in-town”Yên tĩnh hơn, mật độ thấp hơn
Thuận tiện đi làm tại Long BiênRất tiện, di chuyển nhanhTương đương – chỉ chênh vài phút
Thanh khoảnRất caoTốt nhưng không mạnh bằng Mipec
Điểm mạnh nhấtGần trường – tiện ích mạnh – đáng sốngYên tĩnh – giá mềm – diện tích hợp lý
Điểm hạn chếĐông – chi phí dịch vụ caoKhông “all-in-one” như Mipec

2. Góc nhìn quan trọng nhất: Con đang học ở Ngọc Lâm

Với hai con tiểu học, quãng đường đưa đón mỗi ngày sẽ chiếm phần lớn thời gian sinh hoạt của cả gia đình.

Ở Mipec Riverside:

- Đi bộ đưa đón con là hoàn toàn khả thi.

- Trẻ có thể tự đi cùng bố mẹ, rất tiện cho những hôm trời mưa, tắc đường hoặc bố mẹ bận.

- Không lo “kẹt xe – muộn học”.

Hai con học tiểu học Ngọc Lâm, ngân sách 10,5 tỷ: Nên mua Mipec Riverside hay Berriver Jardin để cả nhà đi lại nhàn nhất?- Ảnh 1.

Mipec Riverside

Ở Berriver Jardin:

- Chỉ cách trường vài phút, nhưng vẫn phải di chuyển bằng xe.

- Mỗi ngày 2 lượt – nhân lên cả năm sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về thời gian và sự nhàn hạ.

=> Nếu ưu tiên số 1 là con đi học gần, Mipec vượt trội.

Hai con học tiểu học Ngọc Lâm, ngân sách 10,5 tỷ: Nên mua Mipec Riverside hay Berriver Jardin để cả nhà đi lại nhàn nhất?- Ảnh 2.

Berriver Jardin

3. Tiện ích nội khu: Một bên “all-in-one”, một bên yên tĩnh

Mipec Riverside – sống trong tổ hợp sôi động

- Có trung tâm thương mại 5 tầng, rạp phim, siêu thị, bể bơi, gym, khu vui chơi.

- Cuối tuần không cần đi xa, trẻ con có nhiều hoạt động để giải trí.

- Thuân tiện cho gia đình trẻ ưa cuộc sống đầy đủ dịch vụ.

Berriver Jardin – nhịp sống nhẹ hơn

- Có sân chơi, bể bơi, khuôn viên tương đối yên tĩnh.

- Gần bệnh viện Tâm Anh, siêu thị và tuyến Nguyễn Văn Cừ nên vẫn tiện lợi.

- Phù hợp gia đình thích không gian ít ồn, không quá đông đúc.

4. Diện tích & công năng cho gia đình bốn người

Với tầm tài chính 6,5 tỷ:

Mipec Riverside:

- Mua được căn 3 phòng ngủ 110–120m².

- Tối ưu cho bố mẹ + hai con (mỗi bé một phòng).

- Phòng khách rộng, bếp thoáng, phù hợp sinh hoạt lâu dài.

Hai con học tiểu học Ngọc Lâm, ngân sách 10,5 tỷ: Nên mua Mipec Riverside hay Berriver Jardin để cả nhà đi lại nhàn nhất?- Ảnh 3.

Mặt bằng minh họa căn 3 ngủ Mipec Riverside

Berriver Jardin:

- Mua được căn 3 phòng ngủ tầm 110–115m² hoặc căn 2 ngủ lớn 88m² nếu muốn tiết kiệm.

- Công năng tương đương Mipec, nhưng tùy tòa và hướng mà độ thoáng/ánh sáng khác nhau.

Hai con học tiểu học Ngọc Lâm, ngân sách 10,5 tỷ: Nên mua Mipec Riverside hay Berriver Jardin để cả nhà đi lại nhàn nhất?- Ảnh 4.

Mặt bằng minh họa căn 3 ngủ Berriver Jardin

5. Về thanh khoản và giá trị lâu dài

- Mipec Riverside: Thanh khoản mạnh nhất khu Long Biên, đặc biệt ở phân khúc 3 phòng ngủ.

- Berriver Jardin: Thanh khoản tốt, nhưng tốc độ giao dịch và mức tăng giá thường chậm hơn.

Nếu bạn có ý định sau này đổi sang căn to hơn hoặc chuyển sang nhà đất, Mipec sẽ dễ bán hơn.

Kết luận dành cho gia đình bạn

Lựa chọn ưu tiên số 1: Mipec Riverside

- Phù hợp nhất khi hai con học ở Ngọc Lâm và bố mẹ đều làm ở Long Biên.

- Tiện đưa đón, tiện đi làm, tiện sinh hoạt, dễ thanh khoản.

- Đúng nghĩa: “sống nhàn – đi lại nhẹ – đủ tiện ích”.

Lựa chọn hợp lý số 2: Berriver Jardin

Thích hợp khi gia đình muốn một nơi yên tĩnh – mật độ thấp – giá mềm hơn, chấp nhận mỗi ngày thêm 5–10 phút đưa đón con.

Lời khuyên cuối cùng của chuyên gia

“Với gia đình có hai con tiểu học, vị trí gần trường là khoản tiết kiệm thời gian – công sức – chất lượng sống mà sau này bạn khó mua lại bằng tiền”.

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

