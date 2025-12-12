Nhiều bí mật đằng sau nhan sắc Tăng Thanh Hà

Lần xuất hiện ngắn ngủi tại đám cưới Tiên Nguyễn vừa qua đã khiến tên tuổi Tăng Thanh Hà một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Ngọc nữ màn ảnh một thời vẫn giữ được vẻ đẹp thanh thoát đặc trưng, nhưng cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều về vóc dáng mảnh mai của cô.

Đằng sau visual luôn được công chúng quan tâm là cả một câu chuyện dài với nhiều điều ít ai ngờ tới. Có những bí mật làm đẹp đáng để học hỏi, nhưng cũng có những nỗi khổ thầm lặng mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.

Sự thật phía sau vóc dáng gầy gò

Vóc dáng cao ráo, thanh mảnh vốn là lợi thế giúp Tăng Thanh Hà nổi bật trong mọi khung hình. Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài ấy là một hành trình đấu tranh với căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản kéo dài nhiều năm.

Một người quen thân thiết với ngọc nữ mới đây đã hé lộ về tình trạng sức khỏe này. Căn bệnh không chỉ gây ra những cơn ho, viêm họng, khó thở và mệt mỏi thường xuyên, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng ăn uống và hấp thụ dinh dưỡng của cô.

Có thời điểm, cân nặng của Tăng Thanh Hà chỉ còn 43kg, khiến cô phải đối mặt với vô số bình luận tiêu cực. Người đẹp từng tâm sự: "Giai đoạn đó, tôi nhận rất nhiều sự quan tâm về cân nặng của tôi, ai cũng nói tôi ốm quá, xuống sắc và già nua. Bản thân tôi nhiều lúc không dám nhìn mình trong gương. Tôi không muốn mình như thế..."

Những lời chia sẻ thật lòng này cho thấy, đằng sau hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội là cả một con người với những trăn trở và khó khăn riêng. Vóc dáng mảnh mai mà nhiều người ngưỡng mộ hóa ra lại chính là nỗi đau khó nói của ngọc nữ.

5 bí mật làm đẹp của Hà Tăng

Dù phải đối mặt với nhiều thử thách về sức khỏe, Tăng Thanh Hà vẫn luôn tìm cách chăm sóc bản thân một cách khoa học. Cách đây vài năm, cô từng chia sẻ trên trang cá nhân 5 bí mật làm đẹp giúp duy trì làn da và vẻ ngoài tươi trẻ, tất cả đều xoay quanh triết lý organic, tự nhiên.

1. Tập trung vào sản phẩm organic

Ở tuổi U40, làn da trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương hơn. Tăng Thanh Hà ưu tiên các sản phẩm organic không chứa hóa chất tổng hợp, paraben hay hương liệu nhân tạo. Đây là lựa chọn khôn ngoan vì:

Giảm thiểu nguy cơ kích ứng và viêm da, đặc biệt quan trọng khi da bước vào giai đoạn lão hóa; Nuôi dưỡng làn da bằng các dưỡng chất thiên nhiên, giúp da khỏe mạnh từ bên trong; Thân thiện với cơ thể trong dài hạn, không gây tích tụ độc tố.

2. Nước ép lạnh (Cold Pressed)

Nước ép trái cây, rau củ ép lạnh là nguồn vitamin, khoáng chất và enzyme dồi dào. Phương pháp ép lạnh giữ nguyên dưỡng chất, không làm mất đi các enzyme quý giá như phương pháp ép truyền thống.

Đối với phụ nữ U40, nước ép lạnh mang lại nhiều lợi ích:

- Cung cấp chất chống lão hoá mạnh mẽ, chống lại gốc tự do gây lão hóa

- Giúp da sáng mịn, đều màu từ bên trong nhờ vitamin C và các khoáng chất

- Dễ hấp thụ, không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

- Hỗ trợ giải độc, thanh lọc cơ thể, đặc biệt quan trọng với người mắc vấn đề về dạ dày như Hà Tăng

3. Dầu Jojoba

Dầu jojoba được chiết xuất từ hạt cây jojoba, có cấu trúc tương tự như bã nhờn tự nhiên của da. Đây là những lý do khiến nó trở thành "thần dược" cho làn da phụ nữ sắp bước vào độ tuổi trung niên:

- Cân bằng độ ẩm mà không gây bít tắc lỗ chân lông

- Chứa vitamin E và B-complex, giúp da tái tạo và phục hồi

- Làm mềm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cho da

- Có tính chống viêm, phù hợp với da nhạy cảm

- Thẩm thấu nhanh, không để lại cảm giác nhờn rít

4. Vitamin E

Vitamin E là "vitamin của sắc đẹp", đặc biệt quan trọng khi tuổi tác tăng lên nhờ các khả năng:

- Chống oxy hóa cực mạnh, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường

- Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, giúp da săn chắc hơn

- Làm mờ vết thâm, đốm nâu do tuổi tác

- Tăng cường hàng rào bảo vệ da, giữ ẩm hiệu quả

- Kết hợp tốt với các dưỡng chất khác, tăng hiệu quả chăm sóc da

5. Dầu nụ tầm xuân (Rosehip Oil)

Có lẽ đây là "bí kíp" được nhiều chuyên gia da liễu ca ngợi nhất trong danh sách của Hà Tăng. Dầu rosehip chiết xuất từ hạt quả tầm xuân, chứa hàm lượng cao vitamin A, C và axit béo thiết yếu giúp kích thích sản sinh collagen, làm chậm quá trình lão hóa, nuôi dưỡng và phục hồi da tổn thương, mờ sẹo, vết thâm và nếp nhăn một cách tự nhiên, đồng thời cải thiện màu da không đều, tăng độ rạng rỡ.

Câu chuyện của Tăng Thanh Hà là lời nhắc nhở rằng vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở bề ngoài. Đằng sau mỗi khuôn mặt rạng rỡ có thể là cả một hành trình nỗ lực, kiên trì và đôi khi cũng đầy nước mắt.

Ngọc nữ đã chọn cách chăm sóc bản thân bằng những phương pháp tự nhiên, lành tính, phù hợp với cơ địa và tình trạng sức khỏe của mình. Đó không phải con đường nhanh nhất, nhưng là con đường bền vững và an toàn nhất.



