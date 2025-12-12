Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ nhân Việt được Bộ Quốc Phòng khen thưởng: Đóng tận 5 phim top 1 rating cả nước, nhan sắc thăng hạng dữ dội

12-12-2025 - 14:32 PM | Lifestyle

Những thành tựu nữ diễn viên này đạt được trên hành trình nghệ thuật của mình khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Nhìn lại đường đua phim Việt những năm gần đây, người ta chợt nhận ra có một gương mặt xuất hiện với tần suất dày đặc nhưng chưa bao giờ khiến khán giả “ngán”: Thu Quỳnh. Từ hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, trầm tĩnh đến những vai phản diện sắc lạnh, nữ diễn viên luôn biết cách biến mỗi nhân vật thành một dấu ấn riêng. Và cũng từ đây, nhiều khán giả chợt nhận ra Thu Quỳnh là một trong số hiếm hoi sao nữ sở hữu tới 5 bộ phim truyền hình từng dẫn đầu rating toàn quốc.

Khởi đầu là Sống Chung Với Mẹ Chồng, bộ phim tạo ra “cơn địa chấn” khi khắc họa cuộc sống căng thẳng mẹ chồng - nàng dâu, từng ghi nhận mức rating cao nhất VTV thời điểm lên sóng. Vai Trang của Thu Quỳnh tuy nhẹ nhàng nhưng giúp bức tranh gia đình trong phim thêm nhiều lớp cảm xúc. Tiếp đó, Quỳnh Búp Bê vươn lên trở thành hiện tượng, nhiều tập lọt top rating kỷ lục. Thu Quỳnh với vai My “Sói” lạnh lùng, hiểm độc đã tạo nên một trong những nhân vật phản diện đáng nhớ nhất truyền hình Việt.

Đến Về Nhà Đi Con, Thu Quỳnh lại ghi dấu bằng vai Huệ, người phụ nữ chịu nhiều tổn thương nhưng giàu lòng vị tha. Phim dẫn đầu toàn quốc trong suốt thời gian phát sóng, biến dàn cast trở thành những gương mặt dẫn đầu làn sóng phim truyền hình thời điểm đó. Cột mốc kế tiếp là Cuộc Chiến Không Giới Tuyến tác phẩm về đề tài biên phòng, ghi nhận hiệu ứng mạnh mẽ cùng tỷ lệ người xem cao vượt trội. Vai diễn của Thu Quỳnh không chỉ góp phần quan trọng vào thành công chung mà còn mang về cho cô cũng như ekip phim Bằng khen từ Bộ Quốc phòng, một vinh dự hiếm có đối với diễn viên truyền hình.

Khép lại chuỗi ấn tượng là Cha Tôi Người Ở Lại, bộ phim giàu chất nhân văn, xoay quanh những ký ức hậu chiến và hành trình tìm lại nguồn cội. Tác phẩm nhanh chóng leo lên top rating nhờ cảm xúc chân thật, trong đó Thu Quỳnh tiếp tục cho thấy sự chín muồi trong diễn xuất.

Ở tuổi 37, Thu Quỳnh thăng hạng nhan sắc vù vù, ngày càng mặn mà và đằm thắm. Nữ diễn viên nay còn chăm chỉ hoạt động ở các sân khấu kịch. Cuộc sống của người đẹp nay giàu có và sang chảnh, với cơ ngợi và nhiều xế hộp hàng tỷ đồng.

Nguyễn Thu Quỳnh (sinh ngày 30/9/1988), hay còn được khán giả biết đến với nghệ danh Thu Quỳnh, là một nữ diễn viên của màn ảnh Việt. Từng lọt vào top 30 thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008, cô dần tạo dựng tên tuổi qua nhiều vai diễn truyền hình ấn tượng. Năm nay, Thu Quỳnh tiếp tục hoạt động nổi bật khi góp mặt trong hai bộ phim Cha Tôi, Người Ở LạiCó Anh, Nơi Ấy Bình Yên, cho thấy sự bền bỉ và sức hút của cô trên màn ảnh nhỏ.

Theo Bạch Khởi

Đời sống & pháp luật

