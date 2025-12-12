Sốc: Danh họa 87 tuổi thông báo vừa có con với vợ tư 37 tuổi sau 4 tháng bị đồn bắt cóc, chiếm đoạt 7.300 tỷ tài sản

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Danh họa Trung Quốc Phạm Tăng, 87 tuổi, vừa công bố người vợ thứ tư của ông, Từ Manh, 37 tuổi, đã sinh con trai đầu lòng, mang lại niềm vui lớn cho gia đình.

Theo The Paper, ngày 11/12, nghệ sĩ xác nhận tin đồn vợ ông đã "mẹ tròn con vuông" và gia đình đang rất hạnh phúc. Ông cho biết ba người đã rời khỏi căn biệt thự cũ để chuyển đến nơi ở mới. Phạm Tăng cũng đưa ra tuyên bố quan trọng về việc điều hành công việc cá nhân và sự nghiệp: "Từ nay về sau, mọi việc tư lẫn công liên quan đến tôi, đều do vợ tôi phụ trách, người khác không có quyền can thiệp".

Căng thẳng gia đình và tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ

Cùng với tin vui, Phạm Tăng cũng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với hai người con là Phạm Hiểu Huệ và Phạm Trọng Đạt cùng những người thân thuộc về họ.

Họa sĩ cho biết, hồi tháng 8, hai người con này đã lấy danh nghĩa "tìm người thân, quan tâm cha" để bịa đặt tin ông bị Từ Manh "bắt cóc, chiếm đoạt tài sản 7.300 tỷ", dẫn đến việc Từ Manh bị bôi nhọ. Ông cho rằng hai người con cố tình gây chia rẽ trong gia đình, không quan tâm đến danh dự, sức khỏe và lợi ích hợp pháp của ông. Những việc họ làm bị Phạm Tăng xem là "tổn hại an toàn" đối với ông, vợ và con trai, ảnh hưởng cuộc sống bình lặng của họ.

Phạm Hiểu Huệ là con ruột của ông Phạm Tăng với người vợ thứ hai, Biên Bảo Hoa. Phạm Trọng Đạt là con riêng của họa sĩ cùng người vợ thứ ba, bà Trương Quế Vân.

Ông Phạm Tăng cấm Phạm Hiểu Huệ và Phạm Trọng Đạt dùng danh nghĩa ông để thực hiện bất kỳ hoạt động nghệ thuật hay kinh doanh nào. Ông tuyên bố sẽ nhờ pháp luật bảo vệ quyền lợi nếu những người này sử dụng tên tuổi của ông trong các hoạt động thương mại như tổ chức triển lãm hay bán tranh.

Cặp vợ chồng vừa đón con trai

Lùm xùm bị bắt cóc, chiếm đoạt tài sản

Phạm Tăng thông báo kết hôn với Từ Manh hồi tháng 4/2024. Ông cho biết sau khi người vợ thứ ba, bà Trương Quế Vân, qua đời năm 2021, ông bị tai biến nhẹ và không thể tiếp tục sáng tác. Từ Manh đã yêu thương, chăm sóc ông tận tình, giúp ông bình phục cả thể chất và tinh thần. Vì tâm hồn đồng điệu, hai người quyết định gắn kết trọn đời.

Trước đó, hồi tháng 8, chuyện gia đình Phạm Tăng đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi Phạm Hiểu Huệ lên tiếng nói cha mình "mất tung tích". Hiểu Huệ cho rằng Từ Manh đã đưa chồng rời khỏi biệt thự cũ, sau đó cho người mang các cổ vật, tranh quý hiếm đến nơi khác, chiếm đoạt tài sản của cha. Tuy nhiên, Phạm Hiểu Huệ đã không trình báo sự việc lên cảnh sát.

Hình ảnh được cho là Từ Manh mang thai vài tháng trước

Trái với lời của Phạm Hiểu Huệ, nhà thư pháp Tào Trạch Ích – bạn thân của ông Phạm Tăng – tiết lộ ông vẫn liên lạc được với danh họa, và Phạm Tăng khỏe mạnh, không gặp nguy hiểm nào. Tào Trạch Ích nhận định Phạm Tăng và Từ Manh là vợ chồng hợp pháp, Từ Manh có quyền xử lý tài sản chung trong gia đình. Ông cho rằng nếu Phạm Hiểu Huệ cảm thấy mất quyền lợi trong phân chia tài sản, cô nên nhờ pháp luật giải quyết. Một số nhà đầu tư nghệ thuật ở Bắc Kinh tiết lộ vụ ồn ào này thực chất là "cuộc chiến giữa những người trong nhà".

Việc con cái của ông Phạm Tăng đã gây xôn xao dư luận vào 4 tháng trước

Phạm Tăng là tên tuổi lớn trong nền nghệ thuật đương đại của Trung Quốc. Theo National Business Daily , ông là họa sĩ còn sống "đắt giá nhất" ở nước này. Tính đến năm 2024, tổng doanh thu tác phẩm đấu giá của ông vượt 2,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7.970 tỷ đồng). Nhiều bức tranh của ông đạt giá cao trên thị trường đấu giá. Trong đó, Trúc thước đạt hơn 40 triệu nhân dân tệ (khoảng 138 tỷ đồng), Linh tuyền đạo phong đạt 18,4 triệu nhân dân tệ (khoảng 63,6 tỷ đồng). Hàng chục tranh khác của ông đều có mức trên 1 triệu đô la Mỹ (khoảng 25,6 tỷ đồng).

Nguồn: The Paper

