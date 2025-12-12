Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam diễn viên Việt duy nhất cả đời chưa bao giờ phải đi casting, tài năng hơn cả chữ “trình” không ai chấm nổi

12-12-2025 - 13:45 PM | Lifestyle

Nam diễn viên luôn được các đạo diễn tin tưởng mời thẳng mà không cần thử vai.

Năm 2025 là một năm vô cùng thành công đối với Thái Hoà khi anh giành được cú ăn đôi Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng TốiTử Chiến Trên Không. Cả 2 đều là bom tấn của màn ảnh Việt 2025, đồng thời đem đến cho khán giả 2 hình ảnh đối lập của của Thái Hoà trong diễn xuất: một bên máu lạnh, tàn bạo, gây ám ảnh; một bên lầm lũi những tràn ngập niềm hy vọng.

Vài tháng trước, trong quá trình quảng bá bộ phim Tử Chiến Trên Không, Thái Hoà đã bất ngờ tiết lộ cả đời chưa từng phải đi casting lần nào, thay vào đó là được đạo diễn giao vai. Anh kể lại lần đầu xuất hiện trên truyền hình không phải trong một bộ phim, mà là vai quần chúng trong vở kịch Kẻ Đốt Đền do bố Thế Ngữ làm đạo diễn. Sau này, anh luôn được các đạo diễn tin tưởng mời thẳng mà không cần thử vai.

Tuy nhiên, Thái Hòa lại không thích điều này. Anh nói về tầm quan trọng của việc casting: "Cái casting nó quan trọng lắm, cái lúc đó mình sẽ bắt đầu mình cảm được nhân vật nó rõ hơn rồi mình được trò chuyện với đạo diễn. Như vậy sẽ bớt được cái thời gian mà những ngày đầu còn bỡ ngỡ với nhân vật". Đối với Thái Hòa, việc casting không chỉ là một buổi thử vai mà còn là cơ hội để anh và đạo diễn hiểu nhau hơn, giúp quá trình nhập vai sau này trở nên thuận lợi hơn.

Thái Hòa sinh năm 1974 tại TP.HCM, là một trong những gương mặt hiếm hoi có khả năng dung hòa cả diễn xuất chính kịch lẫn hài, trở thành “bảo chứng phòng vé” của điện ảnh Việt suốt hơn một thập kỷ. Từ những vai diễn đầu tiên trên sân khấu kịch, anh dần tiến vào điện ảnh với cá tính rất riêng: vừa tưng tửng, vừa duyên dáng, vừa có chiều sâu tâm lý. Thái Hòa không ồn ào, không thị phi, nhưng từng bước một khẳng định vị trí bằng thực lực.

Trong mảng điện ảnh, Thái Hòa tiếp tục cho thấy sự bền bỉ khi đều đặn góp mặt trong nhiều dự án nổi bật. Anh từng xuất hiện trong Để Mai Tính, Tèo Em, Hồn Papa, Da Con Gái, sau đó trở lại màn ảnh rộng với loạt phim Người Cần Quên Phải Nhớ Tiệc Trăng Máu vào năm 2020. Giai đoạn 2023–2025, Thái Hòa vẫn giữ phong độ ổn định qua các tác phẩm Chuyện Xóm Tui: Con Nhót Mót Chồng, Cái Giá Của Hạnh Phúc, cùng hai dự án ra mắt năm 2025 là Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối Tử Chiến Trên Không. Số lượng dự án dày đặc cho thấy sức hút của anh trong thị trường phim Việt suốt nhiều năm qua.

Ở mảng truyền hình, Thái Hòa cũng để lại dấu ấn qua nhiều dự án nổi bật. Anh từng góp mặt trong Cây Táo Nở Hoa, sau đó tiếp tục xuất hiện trong Xóm Chùa Mẹ Rơm. Gần đây, Thái Hòa tái xuất màn ảnh nhỏ với Cuộc Chiến Hạ Lưu, cho thấy anh vẫn là một trong những gương mặt bảo chứng chất lượng của phim Việt ở cả hai địa hạt.

